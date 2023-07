Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (20)

Alan José de Moura Gonçalves, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Noel Lúcio Gonçalves e Tatiane Aparecida de Moura. Sepultamento ontem.

Alfredo Leopoldo Hoch, 78 anos. Profissão: taxista. Filiação: Hilda Hoch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Alzira Doro dal Pai, 91 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Dora e Hermínia Thereza Berto. Sepultamento ontem.

Antônio Cauduro, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sebastião Cauduro e Rosa Colombo Cauduro. Sepultamento ontem.

Antônio dos Santos Lima, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Cecilio Luiz de Lima e Francisca Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

Azir Modesto Santos, 46 anos. Filiação: Ezidia Modesto Santos. Sepultamento ontem.

Cláudio Maschner, 86 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Walter Bernardo Maschner e Elsa Tetzlaff Maschner. Sepultamento ontem.

Dinalva dos Santos Andrade, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião dos Santos Andrade e Placida Batista da Luz. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Cominitaria de Campo Magro.

Elias da Rosa, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Anteneodoreo José da Rosa e Otília Francisca Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fidelus Francener, 82 anos. Filiação: Evaristo Francener e Bertolina Francener. Sepultamento ontem.

Filomena Maria de Jesus, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pereira de Souza e Joana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Genoveva Ribinski Isla, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Ribinski e Bronislava Ribinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Geraldo Silvério da Silva, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlia Silvério da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Hilda Batista Cunha, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Geraldo Cunha e Alzira Batista Serrao. Sepultamento ontem.

Iride Maria Grando Pazini, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Grando e Emília Tortelli. Sepultamento ontem.

Izauro Pinheiro, 92 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Hegino Pinheiro e Eudocia Marques Pinheiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Vila Palmira / São João do Triunfo.

Jair Sebastião Pereira Nunes, 77 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Durvalino Pereira Nunes e Lili de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jhonathann Clovis Vinter, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Clovis Edemar Vinter e Sirlei das Gracas Rodrigues de Souza Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

José Alair Rolim Cuha, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria da Luz Rolim da Cunha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

José Aparecido Diniz, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulo José Diniz e Emília Francisca de Carvalho. Sepultamento ontem.

José João, 79 anos. Filiação: Pedro José João e Nair Nunes João. Sepultamento ontem.

José Metodio Tseciuk, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Paulo Tseciuk e Miroslava Tseciuk. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (20)

Laura de Souza Soares, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Lemes de Souza e Lazara David da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Lorete Gonçalves de Souza, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves de Souza e Juvina Paula da Silva Souza. Sepultamento ontem.

Lúcio Martins Vieira, 57 anos. Filiação: José Vieira e Maria Martins Vieira. Sepultamento ontem.

Luzia Cristina Ferreira Talarico, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Oseas Ferreira e Maria Júlia de Amorim Ferreira. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Manuelen Camila Gonçalves, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson José Gonçalves e Marilis Gaspar Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria Conceição da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Verissimo Matoso e Joaquina Faria Matoso. Sepultamento ontem.

Maria Latczuk, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Mereles e Ana Mereles. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Lucas / Piraquara.

Maria da Gracas dos Santos, 74 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Eduardo dos Santos e Rosalina Ferla. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Michell Lucas Mendes, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Mendes e Marli Terezinha da Rosa. Sepultamento ontem.

Miguel Gomes da Silva, 82 anos. Filiação: Sebastião Pratis da Silva e Joana Gomes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Igreja Batista Novo Mundo.

Neusa Terezinha Souto Honczaryk, 83 anos. Filiação: Francisco Emílio Souto e Maria Souto. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Niraci Aparecida Martinez Vianna, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Martinez Cordoba e Ottilia Lorandi Cordoba. Sepultamento sexta-feira, 21 de julho de 2023, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Diamond Vip Room.

Resosvaldo Leite, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gasparino Leite e Emília do Nascimento. Sepultamento ontem.

Rozmari Ramos Rocha, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Ramos e Izabel Quadros Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Gabriel / Colombo.

Sônia Maria Costa da Silva, 69 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Manoel Osmario Costa e Arlete Pires Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thiago Oliveira da Cruz Júnior, 8 anos. Filiação: Thiago Oliveira da Cruz e Luisi Caroline Annies Oliveira. Sepultamento ontem.

Valdecir Calado de Oliveira, 59 anos. Profissão: fiscal de transporte. Filiação: João Calado de Oliveira e Josefa de Araújo Calado. Sepultamento ontem.

Vitor Luís dos Passos, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Luiz dos Passos e Rita Landucci. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Mortuária de Boa Vista Campo MagroPR.

Waldemir Alves de Carvalho, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Vicente Raimundo de Carvalho e Francisca Alves de Carvalho. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (20)

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?