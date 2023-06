Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (1º)

Adriano Valdecir Lemos, 42 anos. Profissão: frentista. Filiação: Valcir de Oliveira Lemos e Teresa Vante Lemos. Sepultamento ontem.

Afonso Ligorio Monteiro, 63 anos. Filiação: Agenor Monteiro e Ovidi Prestes de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Anjo da Guarda (Almirante Tamandaré).

Ana dos Anjos Brasil, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Laudelino Brasil e Rosa de Oliveira Brasil. Sepultamento ontem.

Andrelino Barros Gonçalves Vilela, 89 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Augusto Ferreira Vilela e Irene Gonçalves de Barros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Angelina de Bonfim Borges, 71 anos. Filiação: Vitório Belino de Bonfim e Santina Coutinho de Bonfim. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Antônio Carlos da Silva, 75 anos. Filiação: José Claudionor da Silva e Nadir Coelho Silva. Sepultamento ontem.

Aparecida da Silva Alves, 69 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Izaltino Egídio da Silva e Brasilina Alves da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Mortuária Nossa Senhora do Carmo.

Carlindo Machado, 92 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Francisca Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Claudete Martins Schwartz, 83 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Ricardo Martins e Marcolina Maria Martins. Sepultamento ontem.

Cleyde de Moraes Maciel, 85 anos. Profissão: secretária. Filiação: Jefferson Barbosa de Moraes e Cleyde de Albuquerque de Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Domicio da Silva Rocha, 80 anos. Filiação: Bernardino da Silva Rocha e Carmelina de Franca Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Eduardo Nogas, 79 anos. Filiação: Francisco Nogas e Ludovica Czaijowska. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Eli Machado Bueno, 80 anos. Filiação: Fredolin Pereira Bueno e Maria Conceição Bueno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Cmsfp.

Elisabete dos Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Flores dos Santos e Emília Mansur. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ely Mertens Dombeck, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bruno Mertens e Clara Pangratz Mertens. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Eugenia Petella Lima, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Petella e Carolina Vitek. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Vera Guarani (Paulo Frontin (PR)), saindo da Capela Municipal em Paulo Frontin (PR).

Eutália Marli Pasqualin dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Pasqualin e Santa Zoraides Pasqualin. Sepultamento ontem.

Gilvandro Bueno de Freitas, 53 anos. Filiação: Gerson Bueno de Freitas e Iracema de Oliveira Freitas. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gisele Maria Bargheer, 60 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Germano Zettel e Leontina Maria Bargheer. Sepultamento ontem.

Iolanda Bittencourt Machado, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Bittercourt e Zoraida Franca Bittercourt. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Iraci Salete Gemelli, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Bonato e Regina Retori Bonato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Luto Curitiba.

Izabel Otília Rosseti, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juventino Rosende Rosseti e Mary de Lurdes Oliveira Rosseti. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Borda do Campo Sjp.

João Carlos Imoski, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lourenço Imoski e Anália Cottinho Alves Imoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

João Marcos Polanski, 71 anos. Filiação: Carlos Polanski e Rosalina Souza. Sepultamento segunda-feira, 5 de junho de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

João Thadeu Charneski, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourenço Charneski e Davina Moletta Charneski. Sepultamento ontem.

José Ademar Villanova, 82 anos. Profissão: gerente. Filiação: Adília de Almeida Villanova. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Kaue Eliseu Costa, 27 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Patrick de Castilho Costa e Melaine Sebastiana Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz César de Abreu, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Domingos de Abreu e Lúcia Lopes de Abreu. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Mafalda Zelma da Silva, 90 anos. Filiação: Narciso Zelma e Luíza de Moraes Zelma. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Marco Antônio Garcia Mickosz, 63 anos. Profissão: projetista. Filiação: Paulo Mickosz e Judith Garcia Menchou Mickosz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Maria Diva Siqueira Gonçalves, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Siqueira e Maria de Melo Siqueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Frei Miguel Cic.

Mário Westphal, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lily Westpahl. Sepultamento ontem.

Marta Szostak Pivovar, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Szostak e Francisca Haubricht. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Osmar Francisco Tito Krainski, 85 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Krainski e Camen Albina Culpi Krainski. Sepultamento ontem.

Salvador Simões David, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Honório Simões David e Carmelina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Salvador de Souza Lima, 82 anos. Filiação: Manoel de Souza Lima e Messias Rosa de Faria. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sônia Maria Aquino, 56 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Secundino Aquino e Petronilha Olivia Vieira da Silva Aquino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Wilmar José Collore, 45 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Walmir José Collore e Nelci Terezinha Collore. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Cemitério Colônia Faria.

Zelinda Oliveira dos Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Domingues de Oliveira e Guilhermina Bertulina de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Adriana (Colombo).

