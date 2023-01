Adeilton Correia da Silva, 34 anos. Filiação: José Correia da Silva e Maria Nilza de Silva. Sepultamento ontem.

Ademilson Machado de Souza, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria de Souza e Djanira Machado de Souza. Sepultamento ontem.

Albanita Fonseca Bauer, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albary Fonseca e Anita Barbosa Fonseca. Sepultamento ontem.

Anderson Carlos Nakano de Oliveira, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aldair Verissimo de Oliveira e Olga Keiko Nakano de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal Jardim AlegrePR.

Anderson Moreira da Luz, 41 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Jaime Moreira da Luz e Elenir do Carmo de Lima. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Anderson Roberto Camargo, 45 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Lourenço Pavilaki Camargo e Maria Roseni Camargo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de ‘nossa Snhora das Dores/thomaz Coelho/araucaria.

Andradina da Silva Rodrigues, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jauzino Guedes da Silva e Maria Francisca Cadoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Missão Missionária / Vila Guaira.

Ângela Maria Cassemiro Mendes, 64 anos. Filiação: Antônio Cassemiro e Fidelcidia da Costa Cassemiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Antônio Ferreira, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Ferreira e Marcolina dos Anjos. Sepultamento ontem.

Aparecida Rita de Moraes Pimenta, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lopes de Moraes e Maria Rita de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Alberto Silveira de Souza, 38 anos. Profissão: controlador(a) qualidade. Filiação: Natalicio Silveira de Souza e Alice da Silva Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Celina Cristina Ferreira, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Ferreira e Bastiana Carvalho. Sepultamento hoje, Cemitério em Rio das Antas, saindo da Capela em Rio das Antas.

Clair da Luz, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Julieta da Luz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda.

Cláudia Regina Baveloni, 58 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Maria Aparecida Baveloni. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Monalisa.

Delita da Cunha, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matinho Gomes da Cunha e Rita Vieira da Cunha. Sepultamento ontem.

Deoclecio da Silva Adão, 45 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Guido Adão e Francisca da Silva Adão. Sepultamento ontem.

Francisco Hermínio Soares de Sousa, 53 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Antônio Ferreira de Souza e Maria Soares de Sousa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Juquia- São Paulo, saindo da Capela Vale da Paz- Juquia Sp.

Francisco Kudlawiec, 87 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Pedro Kudlawiec e Zofia Gavolak Kudlawiec. Sepultamento ontem.

Georgina Bourgogne de Almeida Pimentel, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Bourgogne de Almeida e Antonieta Zuger Bourgogne de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Geraldo Marcondes Batista, 83 anos. Filiação: Mathuzalem Marcondes de Campos e Sebastiana de Jesus Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Tamarana (PR).

Gerson da Silva Nascimento, 37 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Arnaldo Clementino do Nascimento e Maria Rita da Silva Nascimento. Sepultamento ontem.

Giovane de Freitas Motim, 20 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jeova Aires de Freitas Motim e Scheila de Souza Motim. Sepultamento hoje, Cemitério Canta Galo/cerro Azul (PR), saindo de Igreja Evangélica em Pinhais (PR).

Gleusa Samways de Castro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Homero Samways e Natalina Samways. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba).

Guilherme da Silveira Tostes, 24 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Cristian Carlos Tostes e Elaine da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Heleodina Pissetti, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Eleodoro de Barros e Francisca Lopes de Barros. Sepultamento ontem.

Iloir Roberto da Silva, 41 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adão Alcantera da Silva e Elena da Silva. Sepultamento ontem.

Iraci de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Batista de Oliveira e Maria Izabel de Lima. Sepultamento ontem.

Irineuza Marszalek, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Marszalek e Catharina Marzalek. Sepultamento ontem.

Irondina de Paula Cordeiro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Paula Cordeiro e Francisca Stocchero Cordeiro. Sepultamento ontem.

Jackson de Almeida Cardoso, 24 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Marcelino da Silva Cardoso e Valdelice de Almeida Bariviera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Joel Cardoso Correa, 36 anos. Filiação: José Carlos Batista Correa e Anazilda Cardoso Correa. Sepultamento ontem.

José Antônio Cavalcante, 74 anos. Filiação: José Cristino Cavalcante e Maria José Cavalcante. Sepultamento ontem.

José Maria dos Santos, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Joaquim Rosa dos Santos e Joana Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

José Ribeiro dos Santos, 87 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Boava dos Santos e Natália Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

José Taborda Santos, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Taborda Santos e Maria Rita Taborda Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana (Colombo).

José de Abreu Cruz, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Francisco da Cruz e Albina Vieira de Abreu. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Leopoldo /cic CuritibaPR.

Junzi Umeda, 84 anos. Filiação: Riitiro Umeda e Tiyono Umeda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Justino Luiz de Queiroz, 79 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Luiz de Queiroz e Astrogilda de Oliveira Queiroz. Sepultamento ontem.

Lucas Franca da Silva, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademir Luiz da Silva e Sueli Franca da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Alves do Nascimento, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luís Alves Lopes e Rosa Raimunda Lopes. Sepultamento ontem.

Maria Martins Rodrigues, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Zacarias Rodrigues e Salustina Martins Rodrigues. Sepultamento hoje, Central de Cascavel (PR), saindo de Capela Acesc de Cascavel.

Maria Teresa Olímpio, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teresa del Jesus Limpio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Maria de Lourdes Alves Rosa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves e Maria Moraes. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Witt Zaranski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Witt e Iraci Costa Witt. Sepultamento ontem.

Mateus Borges da Cruz, 18 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcos Borges da Cruz e Maricleia de Fátima Mendonça Rossa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Neuza Maria Witaski, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alzino José Maria e Francisca Joana do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orides Vicente do Amaral, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Artur Vicente do Amaral e Edite Rosa do Amaral. Sepultamento ontem.

Paula Amaral Alves, 83 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: André Gonçalves do Amaral e Longina Leônidas de Oliveira Amaral. Sepultamento ontem.

Pedro Cândido da Silva, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Maria da Silva e Júlia Nunes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Grandes RiosPR.

Raymig Beatriz Pulido Cordero, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Maria Pulido Aular e Ramona Adelina Cordero de Pulido. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque.

Rita Bernadete Boiko, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Boiko e Ana Boiko. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Igreja Ucraniana Bairro Boqueirão CuritibaPR.

Rosa Regina Baiak, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Marczal e Maria Zbuinowicz Marczal. Sepultamento ontem.

Sidnei Ramos da Luz, 51 anos. Filiação: Manoel Francisco da Luz e Irene Ramos da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Teresinha Walesko Reichel, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Walesko e Antônia Walesko. Sepultamento ontem.

Tiago Martins da Silva, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Martins da Silva e Marli Rodrigues Sousa Martins da Silva. Sepultamento ontem.

Vilma Mery Schmitz Mendes, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Zulmiro Schmitz e Zenaide Orsolina Martinhago. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Walmor Meurer, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Boaventura Meurer e Otília Justino Antunes Meurer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Yudercy del Valle Malave Estevez, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Manuel Malave e Cupertina Estevez. Sepultamento ontem.