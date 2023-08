Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (17)

Ademir Purkott, 72 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Theodoro Purkott e Yanina Bliharscki Purkott. Sepultamento ontem.

Alice Salgado de Araújo, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristo Salgado e Alice Natália Salgado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Aline Aparecida Arndt, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aldomir Ardnt e Terezinha Aparecida de Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Aline dos Santos Goularte, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Dias dos Santos e Amélia dos Santos Roseira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Alzira de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Amaral de Franca e Idalina Borges de Franca. Sepultamento ontem.

Antônio José Rodrigues, 26 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Ismael Rodrigues e Anadir de Lima Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Ipê (São José dos Pinhais).

Antônio Wanderson da Conceição Silva, 33 anos. Filiação: Maria Cleuza da Conceição Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Antônio de Oliveira Nubres, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Leonco Nubres e Maria Joana de Oliveira Nubres. Sepultamento ontem.

Aristides de Andrade, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Francisco de Andrade e Maria Pires de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Arlindo Martins de Freitas Filho, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arlindo Martins de Freitas e Geni Moura Santos. Sepultamento ontem.

Bernadete de Fátima Pinto, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertolino Pedroso e Jandira Pereira Pedroso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Claudionora Sperotto da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Irineo Sperotto e Maria Luíza Sperotto. Sepultamento ontem.

Claudir dal Cortivo, 73 anos. Filiação: Alberto dal Cortivo e Uldelina Maria dal Cortivo. Sepultamento ontem.

Dorothy Caruso de Brito, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Helvecio Caruso e Lúcia Octaviano. Sepultamento hoje, Cemitério dos Pinheiros- São Paulo, saindo da Capela dos Pinheiros- São Paulo.

Edson Duarte da Silva, 62 anos. Profissão: auxiliar de manutençao. Filiação: Agenor Duarte da Silva e Ildenei Therezinha Duarte da Silva. Sepultamento ontem.

Eduardo Henrique Lopes Pereira, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jeremias Lopes Pereira e Maria de Lourdes Brito Pereira. Sepultamento ontem.

Elias Mendes da Cunha, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Mendes da Cunha e Luzia Gonçalves da Cunha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja – Rua Aracaju, 1296.

Eluiza Alves dos Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leandro Alves da Silva e Cecília Alves Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ennes Mendes da Rocha, 83 anos. Profissão: radialista. Filiação: José Mendes da Rocha e Ana Mendes da Rocha. Sepultamento ontem.

Euripedes Mercedes Secco, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Secco e Maria da Conceição Secco. Sepultamento ontem.

Fernando Otávio Cordeiro Buch, 36 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Murilo Buch e Valquíria Terezinha Cordeiro Buch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Fernando Ribeiro Cardoso, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ribeiro Cardoso e Maria Aparecida de Aquino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Florisnaldo Rosan da Silva, 52 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Josias José da Silva e Maria Cicera da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Francisco Gbur, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Gbur e Izabel Kokott Gbur. Sepultamento ontem.

Geraldo Seixas, 55 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Maria Seixas e Mariana Seixas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (17)

Gisele Vieira de Oliveira Lucas, 45 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Claudinei de Oliveira e Iraci Vieira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Versa.

Irineu Osvaldo Klein, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jacob Arlindo Klein e Elvira Klein. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Jair Camargo Veiga, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otacílio Veiga e Saturnina do Amaral Camargo. Sepultamento ontem.

João Afonso Ribeiro, 70 anos. Filiação: Benedito Afonso Ribeiro e Conceição Ribeiro. Sepultamento ontem.

João Maria Monge, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Augusto Monge e Jubila Domingas Monge. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Avelino de Magalhães Teixeira, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Avelino Teixeira e Ana Magalhães Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Barbosa, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Geraldo Barbosa e Maria Aparecida Alves Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leandro Dias Leite, 24 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ivonei Correa Leite e Juliana Santos Dias Leite. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Luiz Carlos Suero, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Suero e Josefa Navas Suero. Sepultamento ontem.

Marcelo Luiz Catarino Machado, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jair Rodrigues Machado Filho e Maria Isabel Catarino. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Apiai / São Paulo, saindo da Capela Municipal de Apiai.

Marcílio de Brito, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Brito e Nelcinda da Paz Brito. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Margarida Maria Visentin Susin, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Laurindo Visentin e Lourdes Pauletti Visentin. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Antônio Prado, saindo da Capela Munincipal de Antônio Prado.

Maria Regina Carvalho, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Biazi e Maria Holanda Rosseto Biazi. Sepultamento ontem.

Marina do Carmo de Lima, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Hermenegilda da Conceição. Sepultamento ontem.

Mário Muraro, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Geronimo Muraro e Luíza Stella Muraro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Niciene Soares, 81 anos. Filiação: Emiliano Soareds e Otaciana Medeiros Soares. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Paulo Sérgio de Souza, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Sérgio de Souza e Francisca Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Rosalina Augusta dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Augusto e Maria da Fe. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Satica Kaku Shiguihara, 91 anos. Filiação: Myose Kaku e Hatume Kaku. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Sílvio de Souza, 75 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Doris de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Sônia Maria Furtado, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Manoel Furtado e Alfredina Pereira Furtado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Victor Getúlio Piassa Júnior, 58 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Victor Getúlio Piassa e Elza Picinatto Piassa. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (17)

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!