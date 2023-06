Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (15)

Adelar Andersen, 92 anos. Filiação: Benjamim Andersen e Matilde Montebeller. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Alcides Bonani, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Bonani e Maria Reginati. Sepultamento ontem.

Alessandre dos Santos Vidal, 32 anos. Filiação: Josias de Oliveira e Amantina dos Santos Vidal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Vila Corbelia.

Alzira Hornung Filla, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Hornung Sobrinho e Rosina Hornung. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Alipio Rodrigues Vieira, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adjama Vieira e Ana Antônia Rodrigues Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Antônio Borges dos Santos, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vergilio Borges dos Santos e Angelina Cardozo dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela da Paz Boqueirão CuritibaPR.

Benedito Olario dos Santos, 95 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Ana Olario dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 – Municipal Santa Cândida.

Chin Mou Tcheng, 81 anos. Filiação: Sin Tin e Tsu Hun Yin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Cláudia Beatriz da Rosa Silva, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Liborio Cabrera Silva e Iracema da Rosa Silva. Sepultamento ontem.

Daniel José Domiciano, 81 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José João Domiciano e Rosa Leonidia Domiciano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Darcy Galdino de Souza, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Galdino de Souza e Benedita Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Delirio Nunes Cardozo, 85 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Nunes Cardozo e Nezinha da Rocha Cardozo. Sepultamento ontem.

Dirce de Oliveira da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Dornelas e Izaura de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Elizabeth Linke Silveira, 70 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Alberto Bhering Silveira e Corina Linke Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Elvira Fazzini da Silva, 74 anos. Profissão: fonoaudiólogo(a). Filiação: Atilio Fazzini e Idair Fazzini. Sepultamento ontem.

Elza Luíza Junkuhn de Lima, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Ernesto Junkuhn e Rosa Partecki Junkuhn. Sepultamento ontem.

Erika Rempel, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kornelius Barg e Margareta Barg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Menonita do Boqueirão CuritibaPR.

Felipe Buss, 31 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mauro Buss e Maria Janning Buss. Sepultamento ontem.

Gabriel Barbosa, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel Barbosa e Laura Dayane de Lara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Giselda Ramos Guimarães, 66 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Aldamir Guimarães e Dalila Ramos Guimarães. Sepultamento ontem.

Guiomar Antunes Franquito, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antunes e Maria de Araújo Antuines. Sepultamento ontem.

Inês Assunção, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jorge de Assunção e Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ivo Almeida, 85 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Julião Luiz de Almeida e Brandina Rodrigues de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Jairo Luiz Fantin, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Silvestre Fantin e Honorina Helena Fantin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jeferson Ramos da Costa, 20 anos. Filiação: Marina Ramos da Costa. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

João Onofre de Oliveira, 77 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Belarmino Rolim de Oliveira e Maria Januária da Cruz. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Langowski, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Estanislau Langowski e Hilda Terezinha Langowski. Sepultamento ontem.

José Alves da Silva, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Inácio Alves da Silva e Margarida Maria das Dores. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

José Antônio Hoffmann, 88 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Geronimo Hoffmann e Apolônia Winter Hoffmann. Sepultamento ontem.

José Nelson dos Santos, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Castorina Farias dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Julieta de Faria Wendrechovski, 67 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Manoel Taborda de Faria e Escolástica Agner de Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de R. Integracao José Bonifácio 130.

Leonardo da Silva Lima, 3 anos. Filiação: Jamis Alisson da Silva Lima e Andriele Aparecida Pinto. Sepultamento hoje, Cemitério Cristo Rei de Imbituva PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lindamir Gonçalves Borgonovo, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Gonçalves Correia e Marta Dias Conceição Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Lino Acir Zanotto, 75 anos. Filiação: Antônio Zanotto e Francisca de Freitas Zanotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Lisandre Hey Correa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dalton Hey e Margarida Grabowski Hey. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Luciana Cristina Schultz Santos Passos, 19 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Luiz Santos Passos e Ivone Maria Schultz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Pereira de Lima, 58 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Pereira de Lima e Francelina Pereira de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Luiz Augusto Pia de Andrade, 83 anos. Profissão: dentista. Filiação: Catulio Pia de Andrade e Carolina Teixeira de Freitas Pia de Andrade. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Brandão, 70 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Luiz Brandão Filho e Maria Imaculada Brandão. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Egas, 73 anos. Profissão: pesquisador(a). Filiação: Eny Brown Egas e Eunice Fischer Egas. Sepultamento ontem.

Margarida Nascimento, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vieira e Malvina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Ignes Rodrigues, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Radicheski e Maria Radicheski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Marianelly Oliveros Martinez, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Miguel Oliveros e Xiomara Sinai Martinez. Sepultamento hoje, em local a definir.

Marilea Cervantes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vicente Silvestre e Júlia Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nair Braz de Oliveira Fogaça, 96 anos. Filiação: Joaquim Braz de Proenca e Maria Braz de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nelson Martins de Almeida, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Benedito Martins de Almeida e Rosa Ilda de Almeida. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Sucla, 66 anos. Filiação: Miguel Sucla e Cecília Voituch Sucla. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Zacarias, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Pedro de Souza, 60 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Antônio Lourenço de Souza. Sepultamento ontem.

Reinaldo Messias da Cunha, 64 anos. Profissão: militar. Filiação: Sebastião Reinando da Cunha e Regina Maria da Cunha. Sepultamento ontem.

Rita Maria Aparecida Sprenger Mahfuz, 62 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Eduardo Jorge Mahfuz e Odila Sprenger Mahfuz. Sepultamento ontem.

Romão Cisz, 78 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Antônio Cisz e Pelania Cisz. Sepultamento ontem.

Rosângela Aparecida Zabunov, 50 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Nivaldo Alves de Souza e Maria José da Fonseca de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sandra Alves dos Santos, 63 anos. Filiação: José Marques dos Santos e Gertrudes Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Sandro Roberto de Bomfim, 60 anos. Filiação: Roberto Geraldo Moreira Pessoa e Santina Moraes de Bomfim. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Onix / Diamante Vaticano Curtiba.

Sebastião Dantas da Silva, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônia Dantas da Silva. Sepultamento ontem.

Soely Aparecida Mordaski, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Mordaski e Odete Kupchak Mordaski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Solange Domingues, 59 anos. Filiação: Albertino Domingues e Cecília Domingues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Solange Fonseca dos Santos Colombo, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo dos Santos e Ramarina Fonseca dos Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha Carmelita Rocha, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Bassi e Ana Boninsegua de Bassi. Sepultamento ontem.

Terezinha de Lourdes Otto, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Paulo Rockenbach e Maria Rockenbach. Sepultamento ontem.

Tionilia Inácio Mendes, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Loreto Inácio e Maria Aparecida Inácio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vera Lúcia Gonçalves Moraes, 56 anos. Profissão: camareira. Filiação: Antônio Moraes e Helena Honcalves Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Vilson da Costa, 49 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Geraldo Dionísio da Costa e Sebastiana Rezende da Costa. Sepultamento ontem.

Zizinha de Freitas Santos, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Martins de Freitas e Maria Teresa de Jesus. Sepultamento ontem.

