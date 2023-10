Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (12)

Adilson Gequelin, 56 anos. Profissão: direito. Filiação: Beijamin Gequelin e Terezinha Fior Gequelin. Sepultamento ontem.

Alberto Sant Ana Weinhardt, 54 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Anteru Weinhardt e Lair Sant Ana Weinhardt. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amélia Zanon de Oliveira, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Rodolfo Zanon e Pasquina Piazentini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Associação Moradores do Cajuru.

Ana Spaler da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vladomiro Spaler e Eudoxia Prucnal Spaler. Sepultamento ontem.

André Eduardo Silva Rodrigues, 39 anos. Profissão: engenheiro(a) automação. Filiação: José Carlos Rodrigues e Cláudia Maria Silva Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Maringá.

Antônio Roberci Pinheiro, 59 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Adivonsir Pinheiro e Durculina da Silva Pinheiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel.

Aparecida Martins Ferreira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins Ferreira e Sabina Eduardo Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Ca Pela 3 Água Verde.

Aparecido de Mello, 49 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Sebastião de Mello e Maria Francisca da Conceição Mello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Municipal São Francisco de Paula.

Ari Domingues, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Geraldo Paulino Domingues e Maria José Domingues. Sepultamento ontem.

Cleonice Dias de Lima, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odete Aparecida Dias de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Dalbi da Silva Carneiro de Almeida, 52 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Francisco da Silva Carneiro e Enedir Claudemir Carneiro. Sepultamento hoje, Cemitério São Luiz\/ Cascavel, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Delfina do Nascimento Andrade, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jorge Porfírio de Matos e Emília Maria do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Diraci Gomes da Silveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgolino Gomes da Silva e Ernestina Luíza da Silva. Sepultamento ontem.

Dominga Muchal de Lima, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Muchal e Madalena Muchal. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tiete, saindo da Capela Tiete Araucária.

Doralicio Alves da Rosa, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Nunes da Rosa e Maria Alves do Nascimento. Sepultamento ontem.

Dorvalina da Silva Dias, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Jesuíno da Silva e Júlia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Eliete Ielem Bettega, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Ielem e Angelina Ielem. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Elza Pedroso da Silva, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Pedroso da Silva e Olasia Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Municopal Capela Fazenda Rio Grande.

Enegilda Alves de Andrade, 79 anos. Filiação: Venceslau Justino do Pilar e Piedade Alves Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular, Campina Grande do Sul (PR).

Erica de Carvalho, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Leitold e Catarina Nass Leitold. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Casa de Oracão Sagrada Face em Almirante Tamandaré.

Erick Ismael Correia da Silva, 20 anos. Filiação: Edson Milton da Silva e Dalvana dos Santos Correia. Sepultamento ontem.

Ermelino Ferreira, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Euzebio Ferreira e Rosalina Pereira. Sepultamento ontem.

Evanir dos Santos Sobrinho, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Casemiro Cordeiro dos Santos e Adelaide Brito dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Herrero Gonzales, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Leandro Ruiz e Rosa Gonzales Gonzales. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Guilherme Pavanelli, 36 anos. Profissão: agente viagem. Filiação: Eliete Pavanelli. Sepultamento domingo, 15 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Haroldo Euclydes de Souza Filho, 56 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Haroldo Euclydes de Souza e Etelvina Loureiro Euclydes. Sepultamento ontem.

Heloisa Aparecida Lacerda de Oliveira Franco, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Brito de Lacerda e Glicinia Perneta de Lacerda. Sepultamento ontem.

Jandira Novak Siqueira, 89 anos. Filiação: Francisco Novak e Natália Emília Novak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Cornélio Procópio.

Janete Emília Hernandez, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Baptista Antoniacomi e Estellita Antoniacomi. Sepultamento ontem.

João Correa, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor Correa e Maria da Cruz Correa. Sepultamento ontem.

João Geremias do Prado, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sérgio Quirino do Prado e Antônia Ribeiro Prado. Sepultamento ontem.

Jorge Valdinei Mocelim, 71 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Ingracio Mocelim e Alaides Leal Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Zachetko, 63 anos. Filiação: Miguel Zachetko e Theodozia Iaciuk Zachetko. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

José de Oliveira, 75 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Antônio de Oliveira e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Júlio Serafin de Oliveira, 93 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Etelvina Leal dos Santos. Sepultamento ontem.

Juraci Dalila Gastaldon Vieira, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Urbano Gastaldon e Vilma Lavina Gastaldon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Dilair Costa Rosa, 83 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: Marcelino Schueda e Etelvina Alves Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Ilda Sprea Good, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Sprea e Sílvia Horn Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Luíza Sieben de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Sieben e Sebastiana Griten Sieben. Sepultamento ontem.

Maria Wilma Furtuoso de Antônio, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Furtuoso e Maria Pereira Ramos. Sepultamento ontem.

Mário Riscarolli, 59 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Antônio Riscarolli e Leoni Riscarolli. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Matheus Souza do Carmo, 1 mes(es). Filiação: Márcio Lucas do Carmo e Carolina Gonçalves de Souza. Sepultamento ontem.

Oswaldo Montes Leonel, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Francisco Montes da Silva e Maria Leonel da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Capela Municipal do Santa Cândida.

Paulo César de Souza, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Anilton César de Souza e Terezinha Florêncio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Ribeiro, 58 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Terzio Ribeiro de Faria e Teodora Spack. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rosemira Paula de Souza, 65 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Altino Paula de Souza e Cedulia Lopes de Souza. Sepultamento ontem.

Roseni Ceccato, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Ceccato e Maria Ceccato. Sepultamento ontem.

Rubens Kraus, 69 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Joaquim Krus e Maria Olivia Kraus. Sepultamento ontem.

Sebastião José Pereira, 68 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Oliveira José Pereira e Teresinha Freitas Ribeiro Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Sílvia Santos de Souza, 56 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José dos Santos Alves e Gasparina dos Santos Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sônia Cristina Meirelles Baptista, 43 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Maria Meirelles Baptista e Maria das Gracas da Silva. Sepultamento ontem.

Tereza Barbosa de Souza, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vicente Barbosa e Rosalina de Jesus. Sepultamento ontem.

Tereza Tokarski Moro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Tokarski e Ana Tokarski. Sepultamento ontem.

Thiago Pires, 35 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Sirlene Pires. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Waginton Júlio Alonso, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Júlio da Silva Alonso e Euzebia do Nascimento. Sepultamento

