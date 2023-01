Adriana Oliveira dos Santos, 48 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Moacir Antônio dos Santos e Creusa Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitériode Congonhas Sp/sp.

Agnaldo da Silva, 42 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Airton Ribeiro da Silva, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Firmino Ribeiro da Silva e Fortunata Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Município de Lages – Sc.

Antônio Fernando Amorim, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Carvalho Amorim e Alice Viana Amorim. Sepultamento ontem.

Antônio Ferreira de Antrade, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Adão Ferreira de Antrade e Adelaide Loiola de Cristo. Sepultamento ontem.

Antônio Santana Cavalcante, 85 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Casemiro Santana Cavalcante e Ana Maria de Holanda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ary Oswaldo Oliveira da Silva, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gabriel Oliveira da Silva e Josefa Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Catarina Koltun Picussa, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Koltun e Teresa Koltun. Sepultamento ontem.

Cecília Zigowski, 99 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Zigowski e Apollonia Zigowski. Sepultamento ontem.

Célia Proenca de Oliveira Mota, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Jorge de Oliveira e Nazira Maria Flor. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Siqueira Campos, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Conceição Aparecida Giovani de Souza, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Giovani e Izabel Delgado Giovani. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Erison da Silva Pires, 26 anos. Filiação: José Darci Pires e Elisângela Maia da Silva. Sepultamento ontem.

Felipe Ferreira da Rocha, 39 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Maria Ferreira da Rocha e Rosângela do Rocio Ferreira da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Fernanda Aparecida de Oliveira Martins, 21 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Fernando Leal Ferreira Martins e Vanderleia Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Balsa Nova – Balsa Nova -PR.

Herta Helena Sampaio, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gonçalves Petry e Didi Arminda Petry. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Jairo Marcelo Gonçalves Júnior, 21 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Ramos Dopaty e Olivia de Souza Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jamil Ribeiro, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raul Ribeiro e Areonil Gomes Ribeiro. Sepultamento hoje, A Definri Crematório, saindo de local a ser designado.

Jeusimar de Almeida, 44 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Anilbado de Almeida e Benedita de Almeida. Sepultamento ontem.

João Batista da Silva, 53 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Batista da Silva e Iracema Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Luto Curitiba.

João Maria dos Santos, 55 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ambrozio Ribeiro dos Santos e Otília Ferreira. Sepultamento ontem.

Joel Pinheiro Guedes, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Guedes Cavalcante e Maria Áurea Pinheiro. Sepultamento ontem.

Klaus Neubauer, 80 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Helmut Richard Arlt e Agnes Neubauer. Sepultamento ontem.

Lúcia Guerra, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Radicheski e Rosa Radicheski. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo Piraquara PR.

Macosuel Cordeiro dos Santos, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eurico Cordeiro dos Santos e Conceição dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal.

Maicon Chagas de Ramos, 30 anos. Filiação: Olices de Ramos e Maria de Fátima Chagas. Sepultamento ontem.

Manoel Esteves Dias, 69 anos. Filiação: Joaquim Gil Dias e Maria da Piedade Esteves. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Márcia Costa de Lara, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Costa e Adinir da Paixão Costa. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo de Residencia – Rua Paraíba Nº 55 – Rio Branco do Sul -PR.

Maria Elena Feliciano Ferreira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Feliciano e Maria Moreira Feliciano. Sepultamento ontem.

Maria Rosa de Fátima Ferreira Ribas, 74 anos. Profissão: secretária. Filiação: Simplicio Ferreira Ribas e Hilda Silveira Chagas. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria Solange Barbosa, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Venino Barbosa e Selvina Oliveira Barbosa. Sepultamento ontem.

Maria de Almeida Correa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Fogaça de Almeida e Inês Marins de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de local a ser designado.

Marise Estela Gomes Aichner, 70 anos. Filiação: Lidio Gomes e Izolina Carli Gomes. Sepultamento ontem.

Marllon da Cunha, 41 anos. Profissão: garçom. Filiação: Luiz Carlos da Cunha e Maria Helena Latchuki da Cunha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Matilde Pedro Teixeira, 99 anos. Filiação: Abdala Jabra Pedro e Sadica Chami. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Natalina Pereira da Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cândido Pereira e Alice Ramos de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nazira Marli Cardozo Machado, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Alves Cardozo e Maria da Glória Alves Cardozo. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Residencia – Estrada Principal Chimboueiro S/n – Mandirituba.

Paula Megumi Watari, 35 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Makoto Watari e Elizabeth Matilde Weiser Watari. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Paulo César de Oliveira, 61 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Sebastião Pedro de Oliveira e Elza Armando de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Pereira Nunes Diniz, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rozendo Pereira Diniz e Maria Joana da Conceição. Sepultamento ontem.

Pedro Ramires Testoni, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Ramires Fernandes e Regina Testoni Gavaz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Rafael – Cic (Curitiba).

Regina Maria de Souza Lepri, 74 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Alfredo Ribeiro de Souza e Elvira Sguario Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rejane Mara Costa Wallbach, 63 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Severino Costa da Silva e Tereza Beatriz Costa da Silva. Sepultamento ontem.

Ricardo Nunes da Silva, 32 anos. Profissão: motorista. Filiação: Anildo Nunes da Silva e Marilda Aparecida Soares da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Reidencia Rua Santa Maria, 17 Aeroporto Palmas PR.

Roberto Ivan Ronska, 72 anos. Filiação: Romão Ronska e Nunila Ronska. Sepultamento ontem.

Roberto Rafael Pacheco Rodrigues, 50 anos. Filiação: Ale Bartolo Pacheco e Vicdelia Rodriguez de Pacheco. Sepultamento ontem.

Rosa Vagetti Mulezini, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcimiliano Vagetti e Catharina Delatore. Sepultamento ontem.

Theo da Silva dos Santos, 9 horas. Filiação: Wellington Machado dos Santos e Valéria da Silva Bonifácio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Valmir Bitencourt, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Simão Bitencourt e Terezinha Marcelino Bitencourt. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque.

Valter de Souza Ferreira, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Cândido de Souza Ferreira e Nair Ferreira de Mello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Vitor Gabriel Almeida de Oliveira, 10 horas. Filiação: Ademilson de Oliveira e Elaine Aparecida Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Wagner Jian de Souza Sales, 46 anos. Profissão: analista. Filiação: Varli de Souza Sales. Sepultamento ontem.

Wellington Palhano, 30 anos. Filiação: Zenildo Palhano e Maristela Hirt. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Rio Negro – Rio Negro -PR.

Zilda Alves de Deus, 69 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Octávio José Alves e Maria Aparecida Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Zoraia Rodrigues Dantas, 43 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: João Alencar Dantas Irmão e Antônia de Maria Rodrigues Carvalho. Sepultamento hoje, Morada da Paz, saindo da Capela do Cemitério Morada da Paz (Natal/rn).