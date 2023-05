Adilson Mendes, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Wilson Mendes e Glória Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Antônio Donadi, 78 anos. Filiação: Luiz Donadi e Aparecida Donadi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Precer de Campo MourãoPR.

Antônio de Pádua Ribeiro de Castro, 74 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Honório de Castro e Maria Josephina Ribeiro de Castro. Sepultamento ontem.

Arnaldo Américo de Pontes, 42 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Joel Américo de Pontes e Odila Danizetti Pontes. Sepultamento ontem.

Ciara Farias dos Santos, 91 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Manoel Lourenço dos Santos e Brásília Farias dos Santos. Sepultamento ontem.

Cristian Kozak, 41 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Nestor Alves Kozak e Celina Alves Kozak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Damares Anderson de Souza Molim, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Frontino Vieira de Souza e Olavia Anderson de Souza. Sepultamento ontem.

Devanir Norberto Braz, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Victor João Braz e Maria Delcy Pereira Braz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eduardo Glislere, 41 anos. Profissão: militar. Filiação: Tomaz Glislere e Margareth Lisboa Glislere. Sepultamento ontem.

Elio Sebastião Doline, 77 anos. Filiação: Gregório Sebastião Doline e Vanda Doline. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eunice Pereira dos Santos da Silva, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Ferreira dos Santos e Maria Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Fábio José dos Santos, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedrovieira dos Santos e Ana Castorina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Francisco Carlos do Amaral, 67 anos. Profissão: educação física. Filiação: Waldemar do Amaral e Edite Andrade do Amaral. Sepultamento ontem.

Francisco José da Rosa Cezimbra, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Mário Cezimbra e Maria da Rosa Cezimbra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Germano Nalepa, 67 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: João Nalepa e Vitória Objut Nalepa. Sepultamento ontem.

Gerson Zeve, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aloysio Zeve e Helena Suota Zeve. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Gesse dos Santos Evangelista, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Evangelista e Teresinha dos Santos. Sepultamento ontem.

Haroldo José Ceschim, 91 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Francisco José Ceschim e Amélia Sbalqueiro Ceschim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Harrison Allan Kulig Santos, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Calixto dos Santos Filho e Salete Kulig dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Hilario Michels, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Michels e Olga Pereira Michels. Sepultamento ontem.

Hilton Lucas Martins Trancoso, 55 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Ilton Trancoso e Noeli Maria Martins Trancoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Irani Fernandes de Souza, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aguiner Costa Reis e Geraldina Fernandes dos Reis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Irineu Maciel Fernandes, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Irineu Fernandes e Idalvina Maciel Fernandes. Sepultamento ontem.

Isaias Vitória Dias, 55 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Alcides Pedro Dias e Ana Rosa da Cruz. Sepultamento ontem.

Jorge Gomes Vilas Novas, 69 anos. Filiação: Afonso Vilas Novas e Ricardina Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Manuel Medeiros, 74 anos. Filiação: Antônio Henrique de Medeiros e Maria do Rosário da Mota Medeiros. Sepultamento ontem.

Júlio Alves, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alarico Alves e Beatriz Gavioli Alves. Sepultamento ontem.

Lealdina dos Santos Rodrigues, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: José Alfredo dos Santos e Dorvalina César dos Santos. Sepultamento ontem.

Leony Scarpim, 98 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: José Scarpim e Cecília Scarpim. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Schlichting, 62 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Gregório Schlighting e Dalila Freitas Macedo Schlichting. Sepultamento ontem.

Manoel Soares da Silva, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Soares da Silva e Maria Soares da Silva. Sepultamento ontem.

Marcelo Chicanoski, 45 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Sebastião Chicanoski e Alcinai Maria Chicanoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcelo Monteiro, 53 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Nelson Monteiro e Teresinha Zilma Monteiro. Sepultamento ontem.

Mari Ana Meggetto, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Carlos Meggetto e Luíza Meggetto. Sepultamento ontem.

Maria Augusta do Valle Lourenço, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Gregório do Valle e Nair Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Evangélica no Xaxim.

Maria Rosa dos Santos Marcovski, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João dos Santos e Albina Pinto da Rosa. Sepultamento ontem.

Milton Moreira Castilho, 65 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Francisco Moreira Castilho e Ana Alves Brandão Castilho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nair Aleixo da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zacarias Jeso Tenório e Maria Aleixo Tenório. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Olivia Ana Parmigiani, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Janke e Juliana Seibt Janke. Sepultamento ontem.

Onofre Ferreira Pena, 71 anos. Profissão: segurança. Filiação: Gentil Ferreira Pena e Cesarina Pena das Flores. Sepultamento ontem.

Oseias Cândido de Jesus Rodrigues, 30 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Ademir Rodrigues e Eliane Cândido Soares de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sérgio Sidnei Drabovski, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Victor Drabovski e Balbina Drabovski. Sepultamento ontem.

Simone Alves de Faria, 49 anos. Filiação: Sebastião Pacifico de Faria e Rosa Alves de Faria. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela em Areias.

Sueli Teresinha da Rocha Vanzei, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Luz da Rocha e Idovirta da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Teresinha Pastuchenko Colaco, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pastuchenko e Natália Pastuchenko. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Tereza do Carmo Lourenço, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Jorge Lourenço e Guilhermina Raquel de Paula. Sepultamento ontem.

Wally Wolf Fiedler, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Ceza Wolf e Etelka Ruysan Wolf. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Yojiro Mizuno, 78 anos. Profissão: supervisor(a) vendas. Filiação: Takeo Mizuno e Yoshie Mizuno. Sepultamento ontem.

Zoraide Ferreira Terres, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira Terres e Olivia de Almeida Terres. Sepultamento ontem.

