Alaor Rossi Borguezani, 71 anos. Profissão: apresentador(a). Filiação: Cornélio Valentin Rossi Borguezani e Maria Colatusso Borguezani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Alberto Fermin, 92 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Eugênio Leão Fermin e Raimunda Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Nossa Senhora da Paz Boqueirão.

Alfeu Albino de Oliveira, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Albino de Oliveira e Amália dos Santos Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alice de Barros Doehnert, 95 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Diamiro de Oliveira Barros e Ana Pereira de Barros. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Bom Jesus dos Passos.

Cenira Gladi Leal Penteado, 75 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Antônio Prado e Marina Padilha Prado. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Jacaranda.

Delenir Costa de Oliveira, 91 anos. Filiação: Manoel Taborda Faria de Oliveira e Pedrina Nascimento Costa de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dirce de Lourdes Jane da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Jane e Nair Cerioli Jane. Sepultamento ontem.

Dorvalino Theodoro, 81 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Augustinho Teodoro de Anhaia e Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica do Parolin- CuritibaPR.

Edizilda da Hora de Melo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel da Hora de Melo e Zulmira Bezerra de Lima. Sepultamento ontem.

Élcio Storrer, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Milio Francisco Storrer e Shirlei Rosi Storrer. Sepultamento ontem.

Elinda Tosin Telman, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Tozin e Maria Tozin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Ernesto Aparecido da Silva, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Élcio Messias da Silva e Eliza Apparecida Leonardo da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Floresvaldo Aparecido Pazine, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Nelso Pazine e Maria Aparecida Ronca Pazine. Sepultamento ontem.

Florisa de Andrade Veloso, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Miguel de Andrade e Durcilia Costa de Franca. Sepultamento ontem.

Francisca Sanches de Almeida, 82 anos. Profissão: técnico laboratório. Filiação: João Sanches Peres Filho e Durvalina Capelo Sanches. Sepultamento ontem.

Gabriel de Souza Américo, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Márcio Américo e Nilza Alves de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Associação Jardim Paranaense.

Helena Rumpf de Castro Nassif, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Luiz de Castro e Alzira Rumpf de Castro. Sepultamento ontem.

Hiromitsu Sakamoto, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sakujiro Sakamoto e Yuki Sakamoto. Sepultamento ontem.

Irma Debeus Buzeti, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Debeus e Áurea Debeus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Ivanilton Ribeiro da Silva, 75 anos. Profissão: servente. Filiação: Manoel Ribeiro da Silva e Izolina Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Cícero da Silva, 62 anos. Profissão: encarregado(a) manutenção. Filiação: Cícero Domingos da Silva e Rachel Feliciano da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Betel- Rua Coronel Joaquim Monteiro de Carvalho 55- Boqueirão CuritibaPR.

José Lafayette Moreira, 89 anos. Profissão: aeroviário. Filiação: Valeiro Rodrigues Moreira e Maria do Livramento Moreira. Sepultamento ontem.

Liliel José de Matos, 39 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Osny Antônio de Matos e Alcina do Vale Costa de Matos. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Wisocki, 77 anos. Filiação: Narcizo Wisocki e Helena Wisocki. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gonçalves, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Afonso Barbosa e Júlia Maria Machado. Sepultamento ontem.

Marina dos Santos Souza, 62 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Antônio José dos Santos e Antônia Pereira Coutinho. Sepultamento ontem.

Marlon Cezar Correa dos Santos, 33 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Cezar Correa dos Santos e Sara Berges dos Santos. Sepultamento ontem.

Marta Paulino Rossete, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Inácio Xavier e Antunieta Paulino Xavier. Sepultamento ontem.

Nascimento João da Silva, 77 anos. Filiação: João Ismael da Silva e Luíza Belmira do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Noelia Fernandes Fagundes, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Carvalho Fernandes e Maria Luz Fernandes. Sepultamento ontem.

Norberto Scolanzi, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Scolanzi e Clementina Camiloti Scolanzi. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Onix / Vaticano.

Paulo Celso Barbosa, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Walter Barbosa Lima e Benedita Malta Barbosa. Sepultamento ontem.

Ronaldo Pamphiro Lamoco, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vanderley Retto Lamoco e Sandra Pamphiro Lamoco. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Rosenilda Moreira da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Moreira da Silva e Ruth Marques Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Sérgio Rosa Lemes Gaviao, 50 anos. Filiação: Zaqueu Domiciano Gaviao e Clarinda Lemes Galvão. Sepultamento hoje, Cemitério Rio Deuna//tijucas do Sul, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Sérgio de Almeida Halfeld Limp, 51 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Carlos Halfeld Limp e Riza Maria de Almeida Limp. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Saudade, saindo da Capela Cemitério Parque Saudade.

Sidnei Batista Prado, 59 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Celso Batista Prado e Messias de Lourdes do Prado. Sepultamento ontem.

Swenon Conceição Camargo, 77 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: Swenon Montes de Camargo e Marphyza Conceição Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco.

Thereza de Jezuz Baptista, 86 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Sebastião Franco Baptista e Nahir Kirchner Baptista. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia da Silva Correa, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Elias da Silva e Terezinha Borges da Silva. Sepultamento ontem.

