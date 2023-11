Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (29)

Adelina Froguel Pinheiro, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Paulo Froguel Filho e Ana Perussi Froguel. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Sede Almirante Tamandaré.

Ana Cláudia da Costa Vieira, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Marins da Costa Vieira e Roseli da Costa Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Bernardo Motta de Souza, 4 anos. Filiação: Rafael Paulino Rodrigues de Souza e Aparecida Jacinto Motta de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Tomé.

Celio de Freitas, 53 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Balbino de Freitas e Maria Ramthun de Freitas. Sepultamento ontem.

Cláudio Ferreira, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Ferreira e Maria Eloísa Ferreira. Sepultamento ontem.

Clemair Aparecida de Oliveira, 62 anos. Profissão: manicure. Filiação: Raul Sá de Oliveira e Odocia Holavat. Sepultamento ontem.

Clodoaldo Francisco da Silva, 79 anos. Filiação: Lázaro Francisco da Silva e Auta Francisca da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cristina Ana Maria de Abreu, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vadeque de Abreu e Lourdes Maria de Abreu. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Dautina Rodrigues Fernandes, 70 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Francisco Fernandes Neto e Doralicia Rodrigues Fernandes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Dioniz Perin, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Domingos Junes Perin e Apolônia Librelato Perin. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda – Cemitério Vaticano/almirante Tamandaré.

Dionizio das Chagas Pires, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Francisco das Chagas Pires e Maria Rosa Pires. Sepultamento ontem.

Djanira Cochinski de Oliveira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cochinski e Francisca Rosa Cochinski. Sepultamento ontem.

Gisele Mocelim Leal de Carvalho, 46 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Paulo Leal e Antônia Mocelim Leal. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Glicinia de Almeida, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Zaiczuk e Maria de Lourdes Zaiczuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Hilda Weiber Silva de Oliveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Silva e Ercília Weiber Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Humberto José Saldanha, 69 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Salvador Saldanha e Alaide Saldanha. Sepultamento ontem.

Iere Sonali Popik, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Estefano Popik e Irene Haisi Popik. Sepultamento ontem.

Isidora Iglesias Pisabarro, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jesus Iglesias e Maria Pisabarro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Jandy Soares Lacerda, 88 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Elias Soares Lacerda e Marinha Dias Lacerda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo – Pinheirinho – Curitiba (PR).

José Andruzinski, 65 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Paulo Andruzinski e Alvina Andruzinski. Sepultamento ontem.

José Antônio de Souza, 72 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: José Lima dos Santos e Tereza Maria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

José Augusto Honaiser, 81 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Armindo Honaiser e Helena Biacchi Honaiser. Sepultamento ontem.

José Carvalho Valério, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jovino Carvalho e Maria Valério. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Marcelo Ribeiro, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Rubens Ribeiro e Maria de Lourdes Souza Ribeiro. Sepultamento ontem.

Josefa de Oliveira Ferreira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Franco de Oliveira e Solena Tomaseski de Oliveira. Sepultamento ontem.

Juaci dos Reis Motta, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Agostinho Dionísio Motta e Ivanilda dos Reis Motta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Associação de Moradores – Vila Estrela – Curitiba (PR).

Lenir de Paula Woellner, 59 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Rodolfo Woellner Netto e Hilda de Paula Woellner. Sepultamento ontem.

Leonilda Bello, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Swiszez e Helena Swiszez. Sepultamento ontem.

Lúcio Aparecido Ricardo, 60 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: José Benedito Ricardo e Maria Inêz de Moura Ricardo. Sepultamento ontem.

Luzia Aparecida Pereira Magnesi, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pereira Sobrinho e Rosalina Trentino Pereira. Sepultamento ontem.

Marcel Alves da Silva, 41 anos. Filiação: Bonfim Alves da Silva e Ilda Chagas da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Ivone Miqueletto, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bonato e Ignez Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria José Castiglioni, 94 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Fábio Castiglioni e Perina Castiglioni. Sepultamento ontem.

Maria Socorro Gongra, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zacarias dos Santos e Antônia Maria Dina. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela da Paz – Carmo – Curitiba (PR).

Maria de Lourdes dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Mariano dos Santos e Maria Benedita de Jesus. Sepultamento ontem.

Meroslava Lessi Sydorak, 79 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Miguel Lessi e Tereza Lessi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de local a ser designado.

Mirian Miranda Chevalier, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tristão de Freitas Miranda e Conceição da Silva Miranda. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Nicolas Christenson, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alceu Christenson e Maria Helena Pereira Christenson. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Francisco de Assis / Araucária.

Odete Andrade Soares, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vivaldino Ferreira Andrade e Amália Kaminski Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Cezar Gomes, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lorena Leontina Gomes. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto da Conceição, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Tereza da Conceição. Sepultamento ontem.

Renato Siqueira da Silva, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Siqueira da Silva e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Renê Saboia Mendes, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Orlando Ferreira Mendes e Olinda Saboia Mendes. Sepultamento ontem.

Rosângela Maria Correa Blonkowski, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclides Correa e Antônia Pires. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Rosaria Francisca Elias de Paula, 83 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Júlio Grotti Elias e Natália Rodrigues Elias. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Igreja São Benedito ParanaguáPR.

Samuel Alves da Silva, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cirso Lucas da Silva e Silvana Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Sueli Silveira, 65 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Otávio Silveira e Cecília Wosniak Silveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Suely Terezinha Crisan de Melo, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Crisan e Ernestina Franco Crisan. Sepultamento ontem.

Terezinha Helena de Lima, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Batista Moreira e Elfrida Pereira Moreira. Sepultamento ontem.

Vera Fátima Domingues Rodrigues, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hamilton Alves Domingues e Eliza Barreto Domingues. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Wilson José da Costa, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro da Costa e Didi Camargo da Costa. Sepultamento ontem.

