Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (26)

Alaiza Kancelarovicz, 63 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio Kancelarovicz e Estanislava Kancelarovicz. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Alva Crivellaro Costa, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Crivellaro e Emma Crivellaro. Sepultamento ontem.

Ana Aires dos Santos, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Laurentino Eduardo Rodrigues e Zulmira Aires Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida Curitiba -PR.

Ana Maria dos Santos Mesquita, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brasilino Galdino dos Santos e Rita Knutz Martins. Sepultamento hoje, Cerro Verde PienPR, saindo da Capela Monte Claro PienPR.

Aniko Klara Ilona Vrubel, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mihali Punkosti e Clara Punkosti. Sepultamento ontem.

Araci Maria da Silva, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Carolina da Silva. Sepultamento ontem.

Aristides Machado, 85 anos. Filiação: Sebastião Sirineu Machado e Benvinda Lopes de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Evangélica Quadrangular Cajuru.

Carlos César Fernandes de Aguiar, 87 anos. Filiação: Carlos Fernandes de Aguiar e Judith Carmo D Almeida Aguiar. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Claudete Nogueira dos Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionizio Ribeiro da Silva e Sebastiana Nogueira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Cleise Rosi Lopes Muniz, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Souza Lopes e Albertina de Carvalho. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Cristiane Natalina Penteado da Luz, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião da Silva e Joceli das Gracas Cordova Silva. Sepultamento ontem.

Dagmar de Oliveira Pereira, 99 anos. Filiação: Ademar José de Oliveira e Benedita Rodrigues de Morais. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Daniel Wolenski, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cláudio Wolenski e Tereza de Lima Wolenski. Sepultamento ontem.

Darwin José Rodriguez Marcano, 46 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Aligio Rafael Rodriguez Guzman e Amarilis Teofila Marcano Meza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Dorival Alves, 76 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Santinor Alves e Frida Alves. Sepultamento ontem.

Edmea Joselba Marcondes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Marcondes Severino e Maria Jovita Severino. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Francisco Narloch, 73 anos. Filiação: Alexis Narloch e Hedwig Narloch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde Curitiba -PR.

Genesio Lopes de Oliveira, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Lopes de Oliveira e Maria José Carvalho de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Geraldo Godinho dos Santos, 96 anos. Filiação: Valdemiro Gonçalves dos Santos e Rita Godinho dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gladis Vera, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Vera Neto e Itala Moro Vera. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hamilton Gobbo, 95 anos. Filiação: Luiz Humberto Gobbo e Odete Frugulhetti Gobbo. Sepultamento hoje, Cemitério São José de Ponta Grossa PR, saindo da Capela Santana Ponta Grossa PR.

Heitor Prestes de Oliveira, 83 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: Adauto Prestes de Oliveira e Ana Martinatto de Oliveira. Sepultamento ontem.

Iraci Ferreira da Silva, 78 anos. Filiação: Eugênio Ferreira da Silva e Olinda Cruz Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Iracira Cordeiro dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariano Cordeiro dos Santos e Maria da Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Iza Milesi Macedonio, 93 anos. Profissão: secretária executiva. Filiação: Gabriel Milesi e Ida del Guerso Milesi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Onix.

João Jorge Ferreira Ribas, 60 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Ferreira Ribas e Nilza Ferreira Ribas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Joaquim Batista Fernandes, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Batista Fernandes e Maria Luíza Maciel. Sepultamento ontem.

John Franca de Souza, 36 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edison Sebastião Franca de Souza e Elizabete Franca de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

José Maria Nascimento, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olga Soares do Nascimento. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré.

Leticia dos Santos, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo César dos Santos e Clarice Falenski dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Barboza Batista, 73 anos. Filiação: João Batista e Maria Fabiana Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Gurgel, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izalino Pereira Gurgel e Maria Gomes Gurgel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Maria da Luz Weihmayer, 93 anos. Filiação: Otto Weihmayer e Augusta Pereira Weihmayer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Marina Gomes, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Gomes e Nilce Chagas Gomes. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Cap 01 Cmbq.

Maucir Lay, 65 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ervino Vito Lay e Eva Antônia Lay. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Milton Rodrigues, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Mário Rodrigues e Maria da Conceição Batista. Sepultamento ontem.

Nathalia Gapski Dombroscki, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Gapsky e Pelagia Gapsky. Sepultamento hoje, Central, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Nathieli Iolanda Bueno Teixeira, 14 anos. Filiação: Cláudio Marcelo Teixeira e Edinéia Bueno. Sepultamento ontem.

Nazira Godoy Leski, 95 anos. Filiação: Mucio Moreira de Godoy e Dulce Alves Godoy. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Nestor Schilipacke, 84 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Augusto Schilipacke e Ramana Schilipacke. Sepultamento ontem.

Rubens Ferreira Benicio, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ferreira Benicio e Tereza Aparecida de Campos Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Paraíso Ponta GrossaPR, saindo da Capela Luto Princesa Ponta GrossaPR.

Sofia Helena de Lima Poli, 2 anos. Filiação: Wesley Gonçalves Poli e Michele Silveira de Lima Poli. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Rua Eng. João Bley Filho, 1257 Curtiba.

Thiago Guilherme Moncalves, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arnoldo Alves Moncalves Filho e Olimari Alves Monvalves. Sepultamento ontem.

Valdeir Aparecido Sampaio, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Maurício Sampaio e Elza Bernardo Sampaio. Sepultamento ontem.

Willian Rodrigues, 28 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Francisco Rodrigues e Raquel Zacharias Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Cachoeira, saindo da Capela do Cemitério Cachoeira São José dos Pinhais PR.

