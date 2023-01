Falecimentos Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira

Achilles Messias Ferrari, 88 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Ângelo Ferraro e Ana Messias de Paula Ferrari. Sepultamento ontem.

Airton Gonçalves Nunes, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Gonçalves Nunes e Florisbela Alves Nunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Paranaguá.

Albertina Tereza Inácio de Almeida, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Braz Inácio de Almeida e Sebastiana Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Alisson da Cruz Lourenço, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joeverson Rodrigues Lourenço e Ana Paula da Cruz Ramos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Parque Metropolitano Fazenda Rio GrandePR.

Amanda Fernandes Caxile, 45 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: João Fernandes Caxile e Terezinha da Graça Schamposki Caxile. Sepultamento ontem.

Amauri Cândido do Rosário, 48 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Cândido do Rosário e Idriene Poli do Rosário. Sepultamento ontem.

Amides de Lara, 73 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Júlio de Lara e Rosa Bora. Sepultamento ontem.

Ângelo Mascarello, 83 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: Antônio Mascarello e Ângela Mascarello. Sepultamento ontem.

Ayla Latiere Ferraz, 2 anos. Filiação: Vinícius Ferraz de Oliveira Trindade e Lais Latiere Ferraz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Carlos Alexandre dos Santos Padilha, 32 anos. Profissão: assistente. Filiação: Renato Padilha e Ivone Lourenço dos Santos. Sepultamento ontem.

Cláudio Henrique de Souza, 64 anos. Filiação: Margarido Mário de Souza e Nilza Ojeika de Souza. Sepultamento hoje, Barbosa Ferraz, saindo da Capela Barbosa Ferraz.

Clovis José Maciel, 86 anos. Profissão: gerente. Filiação: Francisca Maciel. Sepultamento ontem.

Edi Pena Schutz Gugemin, 89 anos. Profissão: dentista. Filiação: Norberto Schutz e Anabela Pena Schutz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Edite Bialli Costa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bialli Neto e Eleonora Bialli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Erick Maciel Stresser, 24 anos. Filiação: Amadeus Costa Stresser e Dirlene Oracio Maciel. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Mortuária Sede Almirante TamandaréPR.

Francisco Mariano Pires, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Mariano Pires e Maria Paulino Pires. Sepultamento ontem.

Geova Berto da Silva, 67 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Luiz Berto da Silva e Luíza Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Helena Trevisani Lima, 1 anos. Filiação: Carlos César Lima e Bruna Natascha Trevisani. Sepultamento ontem.

Israel Gomes, 65 anos. Filiação: Arcanja Gomes. Sepultamento ontem.

Jacira de Jesus Gonçalves Ferreira, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Gonçalves e Maria Rita Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jhymi Kelvin Henrique das Neves, 30 anos. Profissão: radialista. Filiação: Nagibe das Neves e Irene Henrique de Azevedo das Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Carlos Colaco, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Colaco e Josefa dos Santos Colaco. Sepultamento ontem.

João Francisco de Oliveira, 83 anos. Filiação: Aníbal Alves de Oliveira e Alzira Rodrigues de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Miranda de Souza, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luíza Miranda de Souza. Sepultamento ontem.

Josefina Vieira Ramos, 83 anos. Profissão: governanta. Filiação: João Henrique de Ramos e Rosa Vieira de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Cupula Vertical.

Judite Fernandes Pereira, 66 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Marcelino Fernandes e Maria Pureza Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba.

Keila Cordeiro de Oliveira, 33 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Miguel Clementino de Oliveira e Marly Cordeiro da Cruz Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Magno dos Santos Machado, 38 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Getúlio Luz Machado e Filisbina dos Santos Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Grandes Rios (PR).

Maria Aparecida Martins de Oliveira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lopes dos Santos e Maria Martins de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Regina da Costa Lima, 67 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Guedes da Costa e Maria das Dores Costa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal em Sete Barras, saindo da Capela Angelus.

Maria Rodrigues Chaves, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jorge Rodrigues Maia e Maria Olinda Alves. Sepultamento ontem.

Maria da Glória Simões da Veiga, 71 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Leirias da Veiga e Nauliria Tereza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marines Bittencourt Alves, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Melquiades Alves e Ivete Bittencourt Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Marly Cordeiro da Cruz Oliveira, 61 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Rosa da Cruz e Ednil Cordeiro da Cruz. Sepultamento ontem.

Natalio de Lima, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Conceição de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Caximba São João Batista.

Nicolas Gabriel Lourenço Rodrigues Gusmao, 19 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Marcel dos Santos Gusmao e Katiamara Lourenço Rodrigues. Sepultamento ontem.

Nilton César Vieira Gritten, 61 anos. Filiação: Benedito Gritten e Maria Inês Gritten. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Associação de Moradores Santa Helena Cic.

Olga Slivinski, 82 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: André Ronik e Catarina Ronik. Sepultamento ontem.

Samuel Lopes, 72 anos. Filiação: Lúcio Lopes e Maria de Lourdes Lopes. Sepultamento ontem.

Silvana Araújo dos Santos, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moisescarvalho dos Santos Filho e Maria das Gracas de Araújo. Sepultamento ontem.

Suzelina Espiridiao dos Santos, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adairson Ribeiro dos Santos e Rute Espiridiao. Sepultamento ontem.

Tereza do Nascimento Batista, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Messias do Nascimento e Juvina Marques de Deus. Sepultamento ontem.

Valmir Ressel, 55 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Alvino Ressel e Júlia Bossy Ressel. Sepultamento hoje, Cemitério de Rio Negrinho / Santa Catarina, saindo da Capela Rio Negrinho /santa Catarina.

Wagner Zettel, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Zettel e Eva Pietrasck Zettel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Rio NegroPR.

Wanderley Gonçalves Vieira dos Santos, 57 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Aristolino Vieira dos Santos e Iolanda Gonçalves Veira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Zilda Heise, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Fernando Vogel e Tecla Fischer Vogel. Sepultamento ontem.