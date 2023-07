Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (19)

André Luciano Piuzzi, 75 anos. Profissão: técnico seguros. Filiação: Leo Luigi Piuzzi e Caroline Piuzzi. Sepultamento ontem.

André Luís da Silva, 42 anos. Filiação: Dorisete de Lourdes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Angelina de Matos Machado, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juviniano Soares de Matos e Arminda Teixeira Barbosa. Sepultamento ontem.

Antônio Pascoal da Silva, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Jeronimo da Silva Filho e Maria Luzia da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Sérgio dos Santos, 67 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Argemiro Moreira, 71 anos. Profissão: taxista. Filiação: Franquelino Moreira e Escarline Rosa Moreira. Sepultamento ontem.

Benedito Batista, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Batista Netto e Carolina Marques Batista. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto de Almeida, 65 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Lázaro Vasco de Almeida e Rosa Osco de Almeida. Sepultamento ontem.

Carlos Britos Roth, 71 anos. Filiação: Maria Lúcia Britos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Carlos Eduardo Cordeiro, 42 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Carlos Cordeiro e Edina Maria da Cuz Cordeiro. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Cassiano Domingos de Souza, 90 anos. Filiação: Antônio Domingos de Souza e Josina Peixoto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Celimar Giacomini, 56 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Giacomini e Ermelinda Vercesi Giacomini. Sepultamento ontem.

Claudenice Rodrigues dos Santos, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Pereira dos Santos e Jovelina Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Claudir Augusto Marcon, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Marcon e Rosa Idalina Scheraib Marcon. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Cleri de Souza Santos, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Vicente dos Santos e Maria de Lourdes dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Luto Curitiba.

Cristiano Alves dos Santos, 37 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Gerraldo Alves dos Santos e Joana dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Oswaldo Cruz / Nossa Senhora da Luz CuritibaPR.

Deomar de Oliveira Pires, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Octávio de Oliveira e Rosa Paladino de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Dorival de Jesus Rosa Preto Cordeiro, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Anizio dos Santos Cordeiro e Eracy Rosa Preto Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eloir Cardoso de Lima, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Maria Machado de Lima e Francelina Jungles de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Fábio Ricardo de Bastos, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Izidoro de Bastos e Roseni Fagundes de Bastos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela São João Batista Centro S.j. dos PinhaisPR.

Giovani Fernando de Souza Giovanella, 33 anos. Profissão: musico. Filiação: Fedele Giovanella e Iraci de Souza Giovanella. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Helena Cardoso da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Batiwsta Cardoso e Júlia Batista Cardoso. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal Santa Luzia, saindo da Capela Sata Luzia.

Hilda Moreira Pozzato, 103 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Moreira da Motta e Albertina Moreira da Motta. Sepultamento ontem.

Hugolino Dorigon, 95 anos. Filiação: Victório Dorigon e Irene Righetto Dorigon. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Hulda Ortmeier Velastin, 72 anos. Filiação: Roberto Ortmeier e Emília Ortmeier. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Irene Chimiloski, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Zwaretsck e Ilda Zwaretsck. Sepultamento hoje, Cristo Rei, saindo de Capela Cristo Rei.

Ivo José Walesko, 55 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Mário Walesko e Helena Karpinski Walesko. Sepultamento hoje, Cemitério Ribeirao Velho Quitandinha PR, saindo de Ribeirao Velho Quitandinha PR.

Ivo Stelmatchuk, 67 anos. Filiação: Estefano Stelmatchuk e Zenobia Stelmachuk. Sepultamento ontem.

José Márcio Sercovney, 51 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Márcio Sercovney e Madalena Mudrei. Sepultamento hoje, Gonçalves Júnior em Irati -PR, saindo de Povoado Linha B Gongalves Júnior.

José da Silva Carneiro, 37 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Carneiro e Sônia Helena da Silva Carneiro. Sepultamento ontem.

Juremal Inácio Nunes, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alfredo Inácio Nunes e Maria da Silva Nunes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Lario Adam Soares, 72 anos. Filiação: Pedro Percival Soares Teixeira e Lourena Adam Soares. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Libera Maria Lucion, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Ruaro e Maximina Zotti Ruaro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Licio Sebastião dos Santos, 49 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Jorge Aguinelo dos Santos e Roseli Ortiz dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Assembleia de Deus.

Maria Eufrásia dos Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olímpio José dos Santos e Clarita dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Dobrszanski, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Smaniotto e Maria Smaniotto. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Pereira da Silva, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leandro Pereira Lo e Francisca da Silva Mota. Sepultamento ontem.

Maria do Pilar Korgut, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sezinando Domingues dos Santos e Stanislava Formaquevski dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Marilena Abreu dos Passos, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Felício dos Passos e Agostinha de Jesus dos Passos. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Nilson de Almeida Neves, 69 anos. Filiação: Ramao de Oliveira Neves e Hilda Pinheiro de Almeida Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Olinda Nery Serafim, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Nery e Zilma Ram Nery. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Pelagia Bora, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ludovico Czelusniak e Maria Przipiura. Sepultamento ontem.

Pietra Mikaelly da Silva Machado, 3 mes(es). Filiação: Alex dos Santos Machado e Daniele do Rocio da Silva. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rosilda Falconelli, 57 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Antônio Falconelli e Maria Luíza Falconelli. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Sérgio Luiz Barufaldi, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Barufaldi e Alzira Correa Lima. Sepultamento ontem.

Sônia Cristiane Santos Cadena, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio Cadena e Eva Maria dos Santos Cadena. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Yolando Morais Silva, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Fernandes de Morais e Geralda Silva. Sepultamento ontem.

