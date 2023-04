Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (19)

Adelcio Saquette, 68 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Aparecido Saquette e Rosa Borejo Saquette. Sepultamento ontem.

Adriano Bonaldi, 102 anos. Profissão: técnico edificações. Filiação: Valentino Bonaldi e Maria Adami. Sepultamento ontem.

Albino Dias Batista, 90 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Roberto Dias Batista e Rosalina Gonçalves Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Luto Curitiba.

Alice do Rocio Keppen, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alvino Cavalim e Alexandrina da Cruz Cavalim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Avm.

Almerio José Gois, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alipio Gois e Guiomar Maria Gois. Sepultamento ontem.

Aroldo Dias Baptista Júnior, 75 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Aroldo Dias Baptista e Maria Luíza Bertassoni Baptista. Sepultamento ontem.

Assis Fernando do Amaral, 88 anos. Filiação: Adelaide Fernandes do Amaral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Municipal do Santa Cândida.

Carlos Finau, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lauriano Finau e Elvira de Almeida Finau. Sepultamento ontem.

Cassiry Iolette Thomazi, 88 anos. Profissão: secretária. Filiação: Ivo Hygino Tomasi e Lydia Portela Tomasi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Cleonice Camozzato Beux, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Camozzato e Severina Marin Camozzato. Sepultamento ontem.

Dinarte de Assis Cordeiro, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco de Assis Cordeiro e Brasilina Machado Cordeiro. Sepultamento ontem.

Dulce Mara Mello da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jovino Soares de Mello e Gorina Mansani de Mello. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Central (Araucária).

Gabrielle Ribas Simões, 21 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Fernando Luiz Simões e Zaiane Patricia Ribas. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Mortuária Weissópolis (Pinhais).

Gustavo Correa Miranda, 21 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Gilmar Miranda e Adriana Aparecida Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Associação de Moradores Maua.

Hamilton Anselmo da Silva, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Gil Anselmo da Silva e Cidália Carvalho da Silva. Sepultamento ontem.

Helena Kinar Cava, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Catarina Kinar. Sepultamento ontem.

Hermes Macedo Júnior, 78 anos. Filiação: Hermes Macedo e Jahyra Macedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Iodelaine Bradoski Lacerda, 29 anos. Filiação: Eloi Lacerda e Júlia Eda Bradoski. Sepultamento ontem.

Izabel Ferreira da Costa, 75 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Braulio Ferreira da Costa e Maria Rosa de Mello Costa. Sepultamento ontem.

João Batista Cordeiro, 91 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: Matheus Luiz Cordeiro e Alsidilha da Silva Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Jardim Acordes.

José Bernardo da Silva, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Bernardo da Silva e Maria Júlia da Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Juarez Beloto de Camargo, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Neylor Taques de Camargo e Amália Beloto Camargo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Leomar Gollub, 49 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Sady Gollub e Nair Ferreira Gollub. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Evangélica no CICCuritibaPR.

Lucidalva Martins da Silva, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Martins e Domitilia Gomes Martins. Sepultamento ontem.

Luís Henrique Stefan Nunes Souza, 27 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Vanderlei de Carli de Souza e Aparecida Nunes. Sepultamento ontem.

Luiz Francisco Neto, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Francisco e Maria Francisco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Márcio Damasceno de Lima, 46 anos. Filiação: Agenor Damasceno de Lima e Marlene de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Maria Apparecida de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Norberto Nunes de Oliveira e Margarida Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Cardoso de Moura, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Cardoso de Sá e Clemencia Fernandes de Sá. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Maria José Sclaffani, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves de Macedo e Maria Ferreira Dias. Sepultamento hoje, Cemitério Girassol (São Paulo), saindo da Capela em Umbuguaçu (São Paulo).

Mariano Puchalski Filho, 63 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Mariano Novinski Puchalski e Maria Luíza Ribeiro Puchalski. Sepultamento ontem.

Mário Alci Leardini Júnior, 56 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Mário Alci Leardini e Edmea Luíza Góes Leardini. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Eterno ParanaguáPR, saindo de Capela Jardim Eterno ParanaguáPR.

Marli Ferreira de Oliveria, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ademir Ferreira de Oliveira e Salete Aparecida de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério de Guaraituba/ Piraquara, saindo de Igreja Evangélica Cajuru.

Palomares Spencer Folda, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leo Tadeu Pereira Folda e Nelli de Lourdes Folda. Sepultamento ontem.

Pedro João Soares, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Luiz Soares e Maria Teodora Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rodrigo Pinheiro da Silva, 39 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Santilino Pinheiro da Silva e Natália Pinheiro da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Romualdo Krameck, 68 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Miroslau Krameck e Terezinha Krameck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rubens de Andrade, 74 anos. Profissão: auxiliar transportes. Filiação: Antônio Luiz Andrade e Palmira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Associação M. Cajuru.

Sílvia de Lara, 78 anos. Profissão: caixa. Filiação: Messias Fontoura de Lara e Angelina Sabadin. Sepultamento ontem.

Sueli Ferreira da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josino Machado da Silva e Maria Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Municipal Boqueirão.

Vitória Repetzcki, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Repetzki e Malvinda Ribeiro Repetzki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Jardim Independência AraucáriaPR.

Wagner Jorge, 53 anos. Filiação: Elias de Oliveira Jorge e Senhorinha Napoleão Jorge. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Weslley Gabriel Santos da Silva, 23 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Josias Costa da Silva e Maria Raquel Santos Jorge. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Jardim Cláudia / Pinhais.

Zoraide dos Santos Barbosa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvino Antunes dos Santos e Carmelina dos Santos. Sepultamento ontem.

