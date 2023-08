Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (16)

Adenilson Schmidt de Souza, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Aparecido Ferreira de Souza e Dinorah Schmidt de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Admilson Aparecido Rodrigues, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osmar Aparecido Rodrigues e Iraides Basílio da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Adriana Luíza Alves, 50 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Valcilia de Lourdes Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Onix Uba.

Aguinaldo Tomasi, 46 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Tomasi e Elisa Tomasi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Ana Cloris Wysocki, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Klimczak e Martha Klimczak. Sepultamento ontem.

Anna Marinho Abdon, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Marinho da Silva e Maria Polenciana Evangelista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do Municipal Santa Cândida.

Antônio Paulo da Silva, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Cícero Paulo da Silva e Maria Maxionila da Silva. Sepultamento ontem.

Arice Vidal Teixeira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Vidal Teixeira e Laurita Vidal Teixeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba(PR).

Carlos Augusto do Couto Júnior, 44 anos. Profissão: capitão(ã). Filiação: Carlos Augusto do Couto e Rosângela Aparecida Leite do Couto. Sepultamento ontem.

Carolina Maria Costa Batschauer, 45 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Elienai Jeronimo da Costa e Maria das Neves Costa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Borba Gato Joinvile Sc.

Dailde Lourenço Szajda, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Lourenço e Maria Alexandre Correia Lourenço. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Devanir Barbosa Franco, 58 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Luiz Anastácio Franco e Nair Barbosa da Costa Franco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Donatila Barwinski, 88 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: José Toti e Rosa Toti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Doraci Pliskeviski de Lara, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dulcio Veber de Lara e Rita Pliskeviski de Lara. Sepultamento ontem.

Francisco Barreto Filho, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Barreto e Odete Simões. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hélio Alves Rodrigues, 74 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Alves Rodrigues e Rita Alves Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de São José da Boa VistaPR, saindo da Capela Municipal de São José da Boa VistaPR.

Ilda Izidorio dos Santos, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Jordão Izidoro dos Santos e Silvanira Moreira Ramos dos Santos. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Paranaense de Campina Grande do Sul PR.

Ilton Ferreira de Lima, 54 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Delfino Pires de Lima Neto e Maria Eli Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo de R, Tv dos Agricultores 843 Mariental -.

Irene Homeniuk Kreknicki, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Homeniuk e Maria Homeniuk. Sepultamento ontem.

Ivone Arruda Gaca, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acira Arruda Pereira e Geni Arruda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Reserva, saindo da Capela Funerária Reservense -ReservaPR.

João Maria de Oliveira, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Amantio José de Oliveira e Ocalina de Queiroz Oliveira. Sepultamento ontem.

João Marmo Kasecker, 73 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Antônio Kasecker e Arahy Ferreira Kasecker. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Joel Leônidas Wolski, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Martim Wolski e Maria Cionek Wolski. Sepultamento ontem.

Jorge Antônio da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Luiz da Silva e Carmeci Neto da Silva. Sepultamento ontem.

José Roberto de Souza, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Pedro Freire de Souza e Maria Alzira de Souza. Sepultamento ontem.

Kazue Kadovaki Shoya, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Shiguero Kadovaki e Matsuno Kadovaki. Sepultamento ontem.

Luíza Guarino, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gonçalo Guarino e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Luíza Lopes de Souza, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lopes de Souza e Madalena dos Santos Coimbra. Sepultamento ontem.

Maria Margarida Pereira de Brito, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ovídio Pereira Diogo e Maria Luíza Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Regina Kossowski Balsamo, 63 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Vicente Kossowski e Cecília Kossowski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Memorial Luto Curtiba Curtiba.

Maria Salete Menegusso Soares Pinto, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Menegusso e Júlia Lugarini Menegusso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Marina Pereira de Almeida, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pereira de Almeida e Ana Januária de Almeida. Sepultamento ontem.

Mário Dias, 72 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Severo Dias e Djanira de Brito. Sepultamento ontem.

Miguel Silveira Prestes, 81 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Esmelindro Manoel Prestes e Cecília Ilhas Maciel. Sepultamento ontem.

Nivaldo Braga, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Braga e Venseslava Braga. Sepultamento ontem.

Patricia de Borba, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Jacinto dos Santos e Maria Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Pedro Bregenski, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Bregenski Filho e Mônica Bugalski Bregenski. Sepultamento ontem.

Pedro Paulo Adelino, 61 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: Pedro Franisco Adelino e Donaria dos Santos. Sepultamento ontem.

Pyetro Henrique Ferreira dos Santos, 1 anos. Filiação: Eduardo Henrique dos Santos e Lenara Anelise Ferreira Menegon. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Rachel Wolff de Paula e Silva, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alberto Amaral Wolff e Maria da Conceição Franco Wolff. Sepultamento ontem.

Regina Célia Ferrari, 64 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Francisco Ferrari e Nair Batistela Ferrari. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosalba Pioli Portella, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paschoal Pioli e Maria Alba de Vasconcellos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Samuel Wilson Santos das Neves, 55 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco das Neves e Maria Santos das Neves. Sepultamento ontem.

Sebastião Almeida, 75 anos. Filiação: Francisco de Almeida e Juvelina de Almeida. Sepultamento ontem.

Sidnei dos Santos, 52 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Nivaldo Dias dos Santos e Alaci Ivoni dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Silvanita Alves do Nascimento, 61 anos. Profissão: bordador(a). Filiação: Mariano Alves Araújo e Ana Alves de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thereza Rosa Camilo, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Paula Morais e Delmina Rosa Lima. Sepultamento ontem.

Tiago Francisco Pereira, 21 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Paulo Francisco Pereira e Janaina Gabriele Fernandes. Sepultamento ontem.

Valdenor Soares Noca, 83 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Miguel Ludgero do Nascimento e Francisca Noca de Assis. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de São Gabriel.

Vera Lúcia Santos de Oliveira, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sandoval de Oliveira e Tereza dos Santos. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Vaz, 75 anos. Filiação: Domingos Rodrigues Vaz e Laura Soares Vaz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Veridiane Gonçalves dos Santos, 39 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Gilberto Gonçalves dos Santos e Josiane Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Zulema do Prado Coraiola, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicanor Correa do Prado e Raphaela Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

