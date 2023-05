Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (10)

Adrian dos Santos Faria, 11 horas. Filiação: Anderson de Abreu Faria e Jeniffer Silveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Aldomir Caneparo, 70 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Job Caneparo e Marci Ailett Cneparo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Anastácia Krockmalny, 71 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Krockmalny e Lídia Zap Krockmalny. Sepultamento ontem.

André Rodrigues da Silva, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adalberto Rodrigues da Silva e Maria Anita Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio José Gonçalves do Rosário, 75 anos. Filiação: Roberto do Rosário e Cacilda Gonçalves do Rosário. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Arthur Cezar de Pol, 83 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Conrado Constantino Ruelo de Pol e Adelayde Fritsch de Pol. Sepultamento ontem.

Cecília Ribas de Andrade, 94 anos. Filiação: Álvaro Simeão de Andrade e Januária Bandeira de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Cristiane Graminho Zeni, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sebastião Pinto Graminho e Iolanda Graminho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dalva Nunes Jaworski, 91 anos. Filiação: Pedro Nunes e Leonor Ribeiro. Sepultamento ontem.

Débora Barboza Fernandes, 32 anos. Filiação: Pedro Vitor Fernandes e Vilma Axiles Barboza. Sepultamento ontem.

Devanir Arruda Cruz, 55 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Valdemar Alves Cruz e Olinda Martins Arruda. Sepultamento ontem.

Dinarte Alves Ferreira, 58 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Alves Ferreira e Elza Machado Ferreira. Sepultamento ontem.

Diva Marques Goeten, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclides Marques de Deus e Valdemira Lemes de Paula. Sepultamento ontem.

Divanir de Souza Oliveira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Francisca Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Edsson Eduardo Brusco, 76 anos. Filiação: Benjamin Brusco e Dozolina Boaretto Brusco. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranavai, saindo da Capela Cemitério Municipal de Paranavai.

Eleno Correa, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Correa e Almira Nair Correa. Sepultamento ontem.

Ercília da Silva Rodrigues, 76 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Paulo Pereira da Silva e Maria Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Erno Radunz, 75 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Lindolfo Radunz e Erick Radunz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Igreja Assembleia de Deus Ministerio Colombo.

Erolino Rodrigues Menezes, 83 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Sebastião Rodrigues de Menezes e Alice Ferreira de Menezes. Sepultamento ontem.

Gabriel Bueno Xavier, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nilton César Xavier e Joelma Gonçalves Bueno. Sepultamento ontem.

Horomi Hoshiguti, 95 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ysi Hoshiguti e Atuji Hoshiguti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Iacone Spak, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Spak e Maria P Spak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Paroquial Parque São Pedro.

Idelzi Julieta de Souza Bertolino, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Veira de Souza e Isaura Vieira de Souza. Sepultamento ontem.

Irene Amélia Rank, 78 anos. Filiação: João Jamielniak e Ludoviga Kowalski Jamielniak. Sepultamento ontem.

Irone Aparecida Coninch, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Sores da Silva e Maria Rosalina Marcon da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Jandira Maria Klass, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Eleutério dos Santos e Anair de Jesus Taborda Santos. Sepultamento ontem.

Janete Szewd, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ferreira e Leonilda Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jhonatan dos Santos Flores, 24 anos. Filiação: Claudiomiro Machado Flores e Márcia Reni Eleoterio dos Santos. Sepultamento ontem.

João Inácio de Lima, 80 anos. Filiação: Fermino Inácio de Lima e Clementina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joaquim Pinto de Carvalho, 94 anos. Profissão: dentista. Filiação: Manoel Barros de Carvalho e Edith Pinto de Almeisa Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04.

Joaquin Gonzalez Moreno, 63 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Benjamin Gonzalez e Ana Moreno. Sepultamento hoje, Crematório Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Josefa Skrzeczkovski, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Sigismundo Skrzeczkovski e Mônica Gastka. Sepultamento ontem.

Júlia Sumita Silveira, 8 anos. Filiação: Thiago Renato Silveira e Daiany Aparecida Sumita Silveira. Sepultamento ontem.

Karl Ingwer Schwitzner, 78 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Erich Johannes Schwitzner e Ingeburg Sophie Schwitzner. Sepultamento ontem.

Laura Lima Koczkodai, 2 dias. Filiação: Luiz Henrique Koczkodai e Giovana Aparecida de Campos Lima. Sepultamento ontem.

Lilia Raquel Souza, 52 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Lutero Barreto Souza e Maria Alciony Pinto Souza. Sepultamento hoje, Frei Matias Castro, saindo da Capela Frei Matias Castro Paraná.

Lorena Silvério Bernoldi, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Erondy Silvério e Iracy Langue Silvério. Sepultamento ontem.

Lucimara Calisto de Souza, 40 anos. Filiação: Paulo Moreira de Souza e Sirley Aparecida Calisto. Sepultamento hoje, Passo Amarelo – Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Católica Ucraniana – Fazenda Rio Grande.

Maria Aparecida dos Santos Coradassi, 72 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisco Silvério dos Santos e Amélia Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Gomes da Costa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira da Silva e Tereza Gomes Barbosa. Sepultamento ontem.

Maria Izabel Ramos Pinto, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário Taborda Pinto e Olete Kuster Ramos Pinto. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Campo Largo.

Maria Madalena Mazon Borges, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Mazon e Maria Garzaro Mazon. Sepultamento ontem.

Maria Santana de Siqueira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adonias Manoel de Santana e Judite Rosa de Jesus Santana. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Assembleia de Deus – Campo Comprido.

Maria da Luz Paranhos, 88 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Luiz Alves e Maria da Luz Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Mário Caron, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Caron e Adelaide Caron. Sepultamento ontem.

Nereu Jacintho Mello de Souza, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Viriato Jacintho de Souza e Maria Aparecida de Mello e Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Odoniro João Rosa, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Saturnino Rosa e Lina Heiden Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Olga Mazza, 87 anos. Filiação: Manoel Mazza e Florisbela Tavares Mazza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Reinaldo Zavatski, 90 anos. Filiação: José Zavatski e Roza Gaida Zavatski. Sepultamento ontem.

Relinde de Chaves Gomes, 69 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Luiz de Chaves e Felicidade dos Santos Chaves. Sepultamento ontem.

Rosana Trevisan, 69 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Dalton Jerson Trevisan e Yole Maria Bonato Trevisan. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Rosilene Cristina da Costa, 46 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Izaias Costa e Maria Luzia da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Sandra Maria Felex da Silva, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Oliveiros Felex de Jesus e Maria de Lourdes Felex. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Schyrley Maria Nunes, 71 anos. Profissão: agente. Filiação: Joel Alves Nunes e Sebastiana Pereira Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Sala Ipe Memorial Luto Curitiba.

Solange de Oliveira Souza, 41 anos. Profissão: diarista. Filiação: Luiz de Oliveira Souza e Lurdes Donizetti Fonseca. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Carlopolis, saindo da Capela Cemitério Municipal de Carlopolis.

Terezinha Euko de Mello, 68 anos. Filiação: Pedro Euko e Idalina Euko. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Therezinha Vasco Miranda, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Luiz Vasco e Mathilde Vasco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueiraõ.

Vanessa Chella Ziarno, 36 anos. Profissão: subgerente. Filiação: Mário Ziarno e Regina Célia Chella Ziarno. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Pannunzio, 55 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Airto Jorge Quirino do Nascimento e Roseli Maria Quirino do Nascimento. Sepultamento ontem.

Yolanda Maria Bighati Galva, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Bighati e Maria Colange. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

