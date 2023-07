Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (05)

Alvim Waselevske, 77 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Alvim Waselevske e Albertina Waselevske. Sepultamento ontem.

Amélia Coral Bortot, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Paulo Coral e Angelina Giraldi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Andrey Alessandro de Mello, 20 anos. Profissão: frentista. Filiação: Valdinei Ribeiro de Mello e Leomara de Fátima de Melo. Sepultamento hoje, São Critovão, saindo da Capela Santa Barbara.

Antônio Manzano, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Christovao Manzano e Izabel Garcia Manzano. Sepultamento ontem.

Bina Marcondes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pilar dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Carlos Roberto dos Santos, 65 anos. Profissão: musico. Filiação: Manoel Germano dos Santos e Augusta Martins dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Claimi de Fátima Silveira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atanagildo Harthcopff e Emília da Conceição Harthcopff. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Cláudia Lamara do Lago e Silva, 58 anos. Profissão: dentista. Filiação: Joaquim Alves da Silva e Darci Cabral do Lago e Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Cleone Pereira Costa, 36 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Salete Gonçalves Costa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Frei Miguel – Curitiba -PR.

Deuza Piccoli, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zaleski Sobrinho e Elendir Zaleski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capoela 3 Cemitério Água Verde CuritibaPR.

Edson Alves Mota, 53 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aristides Faustino Motta e Valdevina Alves de Motta. Sepultamento quinta-feira, 6 de julho de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Elisabeth Soeli Matoso Stelle, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guemercindo Matoso Guimarães e Elza Leoni Matoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de IIi Igreja Batista.

Elizete da Silva Sizanoski, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Esmael de Souza Santos e Serva Leonir da Silva Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Hélio da Silva, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hercio da Silva e Antônia Fagundes da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Heverlyn Aline Mariano Moraes, 33 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: João Mariano Neto e Nadir da Silva Mariano. Sepultamento ontem.

Ironei de Freitas Timotio, 75 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Hildebrando Mendes Tiomotio e Maria Luíza de Freitas Timotio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Itala Micheletti da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Nicheletti e Maria Colevatti. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Dom Bosco Tatuquara CuritibaPR.

Jacira Xavier de Assis, 71 anos. Filiação: Joaquim Xavier de Assis e Celmira Lourenço de Assis. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (05)

José Cícero Simões, 66 anos. Filiação: Joaquim Coutinho Simões e Nair Divina Simões. Sepultamento hoje, Cemitério Comunitário da Divisa São Mateus do SulPR, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

José Eugênio de Oliveira, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Eleutério Camilo de Oliveira e Maria Eugenia de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 6 de julho de 2023 às 11hh, Cemitério de Carlópolis (PR), saindo da Capela do Cemitérioda Cidade de Carlopolis (PR);.

José Fernandes Rocha, 60 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Santos Rocha e Otília Fernandes Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

José Miranda dos Santos, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Miranda dos Santos e Maria do Carmo Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tranqueira, saindo de Aberban Barreirinha.

José Vidal dos Santos, 60 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Abílio Vidal dos Santos e Joaquina dos Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu.

Laércio Pereira Filho, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pereira Filho e Mariquinha Souza Filho. Sepultamento ontem.

Lisete Vargas Giusti, 63 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Hernani Serrano Giusti e Maria Vargas Giusti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – CuritibaPR.

Lourdes Alves Pereira, 95 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Adecio Alves e Eutália Dias Baptista. Sepultamento ontem.

Luiz Mialski, 95 anos. Filiação: Estanislau Mialski e Catharina Mialski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maddalena Vela, 79 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Genaro Vela e Rosa Casola Vela. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Marco Antônio dos Santos, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Pedro dos Santos e Idalina Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Maria Antônia Vieira do Prado, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Simão dos Santos e Antônia Sulina da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Eliza dos Santos, 76 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: José Kachimarki e Francisca Coelho Kachimarki. Sepultamento ontem.

Maria Elza da Silva, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Benedita Bento da Silva. Sepultamento ontem.

Maria José de Lima, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariano Galdino e Saturnina de Franca. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Braganey PR, saindo da Capela Municipal de Braganey PR.

Maria dos Santos Veiga, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparecido Rodrigues dos Santos e Maria dos Santos Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marilda Aparecida Keller, 67 anos. Profissão: assistente. Filiação: Newton Fernandes e Marília Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Marlene Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ulisses Silva e Helena Silva. Sepultamento ontem.

Marly Marlene Urnau, 80 anos. Filiação: João Nehls e Mariana Nehls. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Martha de Almeida, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Roque de Almeida e Ignacia Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Mauro José Hallaminha, 59 anos. Filiação: Benjamim Hallaminha e Maria Judith dos Santos Hallaminha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Cachoeira, saindo de Rua Vila Nova, 2259 Cachoeira São José dos PinhaisPR.

Miguel Poletto Rocha, 62 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Pedro de Sousa Rocha e Izone Poletto Rocha. Sepultamento ontem.

Olinda da Conceição Alves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Galdino e Durvalina Theodoro da Coneicao Galdino. Sepultamento hoje, Colônia, saindo de Igreja Colônia.

Oracir Benedito Correa, 75 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: José Manoel Correa e Justina Leonora Correa. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Silva Machado, 66 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Maria Garcia da Silva e Marília Simas da Silva. Sepultamento ontem.

Ronaldo Roberto dos Santos, 45 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Dionizio Osório dos Santos e Silvanira Roberto dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosana do Rocio Stella de Oliveira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Stella e Mercedes Delavia Stella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Rosina Wotekoski, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Estanislau Popia e Paulina Bregenski Popia. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Barros dos Santos, 57 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Barros dos Santos e Maria Barros dos Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha Cristiane Ricardo, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isidoro Herman e Maria Herman. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Capela Boqueirão.

Terezinha Faria Cavalheiro, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Argemiro Faria e Jesus de Miranda da Faria. Sepultamento ontem.

Waldico Voitki, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: André Voitki e Wanda Maria Churuminski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Yara Guiomar Ritzmann de Souza, 85 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Euzebio Sebastiai Ritzmann e Edith Mercedes Wendler Ritzmann. Sepultamento ontem.

Zelio da Costa Silveira, 78 anos. Filiação: Antônio Silveira Amorin e Joana Costa da Silveira. Sepultamento ontem.

Zilda Maria Novacowski, 82 anos. Profissão: diarista. Filiação: Mariano Novacowski e Leonor Machado. Sepultamento ontem.

