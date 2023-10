Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (04)

Alceu Ferreira Lopes, 87 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Mário Ferreira Lopes e Arlinda Baptista Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Alesandro de Freitas Negrão, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Roberto de Freitas Negrão e Maria da Luz de Freitas Negrão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Cap Abembar/ Barreirinha.

Alfredo Bonetti, 65 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Augusto Bonetti e Joanita Bonetti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arnaldo Francisco Marques, 91 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Francisco e Maria dos Anjos Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Benjamim Eloy de Sant Anna, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Augusto dos Santos e Clara Ferreira de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Célia Maria Bugalski Nascimento, 62 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Alexandre Bugalski e Eva Kulik Bugalski. Sepultamento ontem.

Eron Bodziak, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcides Bodziak e Lucilia Bodziak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Cmsfp.

Gervásio de Aguiar, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antenor de Aguiar e Rosa Ramon de Aguiar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Iclezio Ferreira, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Maria Ferreira e Maria Antônia Ferreira. Sepultamento ontem.

Ida Boska Hubie, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Martins Boska e Edelzina Boska. Sepultamento ontem.

Iracema Dalila de Paula da Silva, 81 anos. Filiação: Joaquim de Paula e Maria Pelegrini de Paula. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo de Igreja Assembleia de Deus/ Fazendinha.

Ivone Dollny, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zampier e Tereza Zampier. Sepultamento ontem.

João Carlos Pietuski, 49 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Pietuski e Geni Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

João Gruss Filho, 62 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Gruss e Johanna Gruss. Sepultamento hoje, Colônia São Domingos- União da VitóriaPR.

João Vicente de Paulo, 86 anos. Filiação: Benedicto Vicente de Paulo e Affoncina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Pinheiro de Campos Filho, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: José Pinheiro de Campos e Leonor Moreira de Campos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Luto Curitiba Sala Jacaranda.

José Ricardo Azevedo, 45 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: José Aorli Azevedo e Maria Dirlene Colaco. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Leonam Guize Gomes, 25 anos. Filiação: Eleniuza Gomes. Sepultamento ontem.

Lourdes da Aparecida Ribeiro Ayres, 86 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Eurides Amâncio Ribeiro e Ana Marques Ribeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pato Branco (PR), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Luiz Henrique Frreitas Teixeira, 18 anos. Filiação: Levi Teixeira e Valdineia Ferraz Freitas Teixeira. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal Santa Luzia, saindo da Capela Santa. Luzia.

Manoel dos Santos, 75 anos. Profissão: militar. Filiação: Pedro Saturnino dos Santos e Idalina dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Marcos Paulo Padilha Santana, 28 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Paulo Sérgio Santana e Roseni Cordeiro Padilha. Sepultamento hoje, Cemitério de Bom Jesus Guaratuba, saindo da Capela Medianeira.

Maria Ângela da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângela Josefa de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Izabel Carvalho Araújo, 68 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Alcino Carvalho Filho e Maria Dias Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria das Gracas Ishisato, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leo Cruz e Ana Maria Cruz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Marilda de Souza Tureck, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar de Souza e Jandira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Marisa Márcia de Souza, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Macedo e Ana Maria Macedo. Sepultamento ontem.

Matheus Henrique Nunes Mendes da Silva, 20 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Rosemilton Mendes da Silva e Joceli Nunes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Matheus Maciel de Lima, 21 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Darci de Lima e Roselete Maciel Rosa. Sepultamento ontem.

Mauro de Oliveira Souza, 73 anos. Filiação: José Sebastião de Souza e Carmélia Santana de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Milton Pedroso, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Pedroso e Elidia Domingues Pedroso. Sepultamento ontem.

Neusa Maria Ferreira Diniz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira Diniz e Ana Maria Diniz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Nilde Schichl, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Schichl e Maria Schichl. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mafra / Sc, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Quitéria.

Olga Lopatiuk, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Nicolau Bilyk e Sofia Bilyk. Sepultamento ontem.

Osmar Ferreira de Anhaia, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Abílio Ferreira de Anhaia e Alaide Soares de Anhaia. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Mortuária Campo do Santana CuritibaPR.

Paulo Luís Kirsch, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Erica Brunn da Silva. Sepultamento quinta-feira, 5 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Renato Oliveira da Silva, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Antônio da Silva e Eufrásia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Salete Alves, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Maria Alves e Maria Alves. Sepultamento ontem.

Sebastiana Gomes da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horácio Gomes e Orvalina Costa Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Sebastião Alves da Silva, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Alves da Silva Filho e Maria Anunciação da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Sebastião Nunes de Souza, 78 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Eardino Nunes e Maria Benta de Souza. Sepultamento ontem.

Sérgio Antônio da Cruz, 48 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Abreu Cruz e Maria Vitória Cruz. Sepultamento ontem.

Zozima dos Santos Mathias, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dari Zacarias dos Santos e Lindamira Turrim dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

