Falecimentos em Curitiba! Veja a lista completa das últimas 24h

AFONSO AUGUSTINHO, 76 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA DE FATIMA JACINTO AUGUSTINHO. Filiação: AMANTINO AUGUSTINHO e ETELVINA AUGUSTINHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 15:00h.

ANTONIO AMILTON DE ANDRADE, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ALIPIO LUIZ DE ANDRADE e GUILHERMINA FRANCISCA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:00h.

APARICIO CRISTOVAO ROSA DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: JAIR ROSA DE ALMEIDA e CELMA ROSA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 09:00h.

ARLINDO ZILLI, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIA ZILLI. Filiação: AUZILIO ZILLI e MERCEDES ZILLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:00h.

BELKISS STELMACHUK, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ABEL DA SILVA. Filiação: BASILIO STELMACHUK e HELENA MAFALDA STELMACHUK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 25 de maio de 2025 às 17:00h.

BRUNO FRANCISCO DAUDT LOURES, 58 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SUELI APARECIDA DE SOUZA LOURES. Filiação: FRANCISCO DAUDT LOURES e MARIA ZEZINA DE LIMA LOURES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:00h.

CARMELITA ESCREMIN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOAO ESCREMIN. Filiação: AUGUSTO FOFANO e SANTA FOFANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

CELIA BARANOSKI KROIN, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE KROISS. Filiação: BRONISLAU BARANOSKI e SOFIA BARANOSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

CLEODECI VEIGA VARGAS MIKOSZEWSKI, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIIO GONCALVES VARGAS e AZELI VARGAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

DELASIR GARCIA LOPES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOMAS GARCIA CARNEIRO e ANA SIBALDELI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 09:00h.

DIVINA PICONI RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: PEDRO RIBEIRO. Filiação: DOMINGOS PICONI e MARIA GASPARI PICONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

EDELMI RODRIGUES LIMA FILHA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANA MARIA RODRIGUES LIMA. Filiação: EDELMI RODRIGUES LIMA e ROSA SIQUEIRA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

EDIMAR GEREMIAS PIGURSKI, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ENERI MEDEIROS MAIA. Filiação: ANSELMO PIGURSKI e VIDALINA SIMAO PIGURSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

ELDA MARIA DE LAZZARI, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RONEY MAILU DE LAZZARI. Filiação: MARINO SOUSA TEIXEIRA e EDLA MARIA BARBOSA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de maio de 2025.

ELOY LEOCADIO ESTEVAO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: ESTACIANO ESTEVAO DA SILVA e EUGENIA DO ROSARIO LOPES DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 14:00h.

ELZA DE JESUS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSORIO DE JESUS e ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 09:30h.

FRANCISCO VALDEMAR DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA JOANA PEDROSO. Filiação: PEDRO PIAUI DA SILVA e PASTOURA VENANCIO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 17:00h.

GIOVANNI LUIGI TREVISAN, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GIUSEPPE CARLO TREVISAN e MARIA TEREZA DA SILVA TREVISAN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 25 de maio de 2025 às 17:00h.

ITA MOSIMANN DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DA SILVA. Filiação: ADRIANO MOSIMANN e LIA DE MELO MOSIMANN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 18:00h.

JAMIR GERAIG, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEIDE GERAIG. Filiação: ABRAO JOAO GERAIG e JULIA CURI GERAIG. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:00h.

JOAO CASTRO NUNES, 79 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: DULCE LOPES NUNES. Filiação: ARMENIO FERREIRA NUNES e EDNA DE CASTRO NUNES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

JOAO FERREIRA DE CHAVES, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DE CHAVES e IDALINA FERREIRA DE CASTILHOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:00h.

JOAO PAULO BACKES FERREIRA, 19 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SILVIO ALBERTO FERREIRA e JANE CRISTINA BACKES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

JOAO PEREIRA DE PAIVA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CLARICE PAIVA. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DE PAIVA e ANNA DE OLIVEIRA PRESTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 14:00h.

JOHN MARK LEMOS COLLINS JUNIOR, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOHN MARK LEMOS COLLINS e FABIANNE MARIA JATENE COLINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 25 de maio de 2025 às 17:00h.

JOSE RIBEIRO ALVES, 92 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EDITH MARGARIDA ALVES. Filiação: FERMINO RIBEIRO DA SILVA e FLORINDA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 25 de maio de 2025 às 16:30h.

JULIANE FARACO BENTO, 54 ano(s). Filiação: DJALMA LUIZ PEREIRA BENTO e SUELI FARACO BENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

LUIZ REINALDO PIRES FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) TÉCNICO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES ROCHA FERREIRA. Filiação: MANOEL PIRES FERREIRA e ODETE CORCINI FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 15:00h.

MAGALY DEL CARMEN ALVAREZ CANELO, 73 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: JAIME WASHINGTON ROJAS NUNEZ. Filiação: EDUARDO ALVAREZ PIZARRO e MARE ELIANA DEL CARMEN CANELO CONTRERAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:00h.

MARELICE SILVA GRABOSKI, 67 ano(s). Profissão: AGENTE VIAGEM. Cônjuge: JOSE GRABOSKI. Filiação: MARIO DE JESUS SILVA e MARIA APARECIDA INOCENCIO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 10:00h.

MARIA BAYER, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO BAYER e SUSANA BAYER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

MARLY GARCIA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVINO SILVA e ALCIDIA GARCIA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 15:00h.

MIGUEL CHUCHENE NETO, 68 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: MARISETE CHUCHENE. Filiação: KAUL CHUCHENE e LAVINA ROCHA CHUCHENE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:00h.

NICOLLY MAYUMY ROCHA SAKUMA, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: AGUINALDO DE LIMA SAKUMA e IVELISE DO ROCIO ROCHA SAKUMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

RODRIGO LUIZ FREDERICO, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO LUIZ FREDERICO e LENI NILCEN CASSILHA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 14:00h.

SAMUEL TOSHIKAZU OIZUME, 39 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: CARLOS SATOSHI OIZUME e DINA ISHIDA OIZUME. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:00h.

SARA RUIZ BELTRAN, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR MONTANEZ GUERRERO. Filiação: CARLOS RUIZ e EVA BELTRAN DE RUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de maio de 2025.

SEBASTIAO CORREIA DO NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: LÍDER DE MANUTENÇÃO. Filiação: ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO e AURORA CORREIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:00h.

SIDNEI ROBERTO DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: SOLANGE DE FATIMA DATSKO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ROBERTO DE MATOS e EDITE ALEXANDRE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:00h.

SILVIO JOSE MARANGONI, 70 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE EMILIO MARANGONI e ROSALINA GONCALVES MARANGONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 12:00h.

TEREZA BOCKNE, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ BOCKNE e CATARINA BOCKNE. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO EM QUITANDINHA PR, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 15:00h.

THEREZINHA DE JESUS SILVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LOURIVAL GONCALVES DA SILVEIRA. Filiação: JOSE COLLACO DE ANDRADE e SENHORINHA MARIA DA SILVEIRA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 15:00h.

VERA LIBERA BORTOLIN PEREIRA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO CLEVERSON PEREIRA. Filiação: ANTONIO CESAR BORTOLIN e VERA LUCIA BORTOLIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 11:00h.

VILNA GONCALVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO GONCALVES DE OLIVEIRA e ELZA ZIEGLER DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 26 de maio de 2025 às 16:30h.

