Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (18).

ACIR DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AUGUSTO BOAVA DE OLIVEIRA e MARGARIDA LOURENCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de maio de 2024 às 14:00h.

ALCIONE GUIMARAES RODRIGUES, 79 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA DE LIMA RODRIGUES. Filiação: ARTUR DE PAULA RODRIGUES e PAULINA GUIMARAES RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

ALMI PEREIRA DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: OCTACILIO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA ANGELICA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 18 de maio de 2024 às 15:30h.

ALOIR FERNANDO DE MORAES, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: NEUSI PEREIRA GODOI. Filiação: OCTAVIO BASTOS DE MORAES e ANGELINA MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

CARMEN LOURDES HOFFMANN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO SCHMITT. Filiação: LEOPOLDO HOFFMANN e ELVIRA HOFFMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 18 de maio de 2024.

CEZAR MODESTO TAVERNA, 63 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: FORTUNATO TAVERNA e CECILIA BETINARDI TAVERNA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

CLAUDETE SANTOS SOARES, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: LAZARO SOARES e FAUSTINA SANTOS SOARES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

CLAUDIO BRUCZKONSKI, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: PEDRO BRUCZKONSKI e ANA BUCZKONSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:00h.

DARCI JESUS MIGUEL, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GUILHERMINA DE SOUZA MIGUEL. Filiação: ARISTIDES MIGUEL e ADELINA BLUM MIGUEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 18 de maio de 2024 às 15:30h.

DENISE REGINA PEREIRA CIDRAL, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CARLOS PEREIRA e JANETE GOMES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 18 de maio de 2024 às 14:00h.

DEOLINDO JOSE DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LINDOLPHO JOSE DA SILVA e GERALDA BERNARDINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024.

DINAZIR DE FATIMA ARTIGAS LISBOA GENERO, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LAURENTINO ALVES LISBOA e ARACY ARTIGAS LISBOA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

EDDE TORRES GALVAO CAMARGO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FRANCO DE CAMARGO. Filiação: JORGE TORRES GALVAO e MARIA AMELIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 14:00h.

EDMILSON JOSE ASSUMPCAO, 57 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Cônjuge: MARIA EUNICE GERALDO ASSUMPCAO. Filiação: EDVOL ALUISIO ASSUMPCAO e TEREZA ASSUMPCAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 13:30h.

EVANDRA MARIA CUNHA, 32 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ADEMAR CUNHA SOBRINHO e JURACI RAMOS CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

FRANCISCA CLEUZA PEREIRA LIMA MILANEZE, 84 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A). Filiação: JOSE PEREIRA LIMA e FRANCISCA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de maio de 2024 às 15:00h.

FRANCISCA DE LURDES LIMA MARTINS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BELMIRO GOMES MARTINS. Filiação: MIGUEL GOMES DE LIMA e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO LOURIVAL DE ARAGAO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LUIZA DOS SANTOS. Filiação: LOURIVAL ARAGAO e FILOMENA PEDRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 18 de maio de 2024 às 10:00h.

GONCALVES DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA GONCALVES DE SOUZA. Filiação: JOAO DE SOUZA e GUILHERMINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 11:00h.

INEZ DA SILVA MACHADO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO MACHADO. Filiação: VERGILIO BONIFACIO DA SILVA e FRANCISCA MARIA BERALDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 18 de maio de 2024 às 11:00h.

ISRAEL CASTRO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MADALENA SIQUEIRA CESAR DOS SANTOS. Filiação: DHALIO BENTO DOS SANTOS e MARIA FLORIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 14:30h.

JACY PAREDES XAVIER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DJALMA XAVIER. Filiação: PEDRO DIAS PAREDES e DELPHINA DE ARAUJO PAREDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:00h.

JANNE DA COSTA MARTINS, 39 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROBERTO FERREIRA BARBOSA. Filiação: JOSE MARTINS FILHO e IRACEMA DA COSTA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de maio de 2024.

JOAO OLIVEIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ROSELI FATIMA SCHOENHERR. Filiação: MATEUS CUSTODIO DA SILVA e OZILDA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

JOSE SABINO DE GODOI, 83 ano(s). Filiação: JORGE SABINO DE GODOI e IDALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024.

JOVELINO PELIZZARO, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ PELIZZARO e JOANNA MONTAGNERI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024.

LEVI FERNANDES DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: ANTONIO FERNANDES DA SILVA e GLORIA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de maio de 2024 às 15:00h.

LIA LISBOA MARTINS, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TOMAZ JOSE MARTINS. Filiação: LEOVANIR LISBOA e MARIA IVONE LISBOA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de maio de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA JACINTO, 76 ano(s). Filiação: JOS ERIBEIRO DA ROSA e MARIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 15:00h.

MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DE LIMA, 99 ano(s). Filiação: SIMAO ALVES MOREIRA e FRANCISCA ROSA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 18 de maio de 2024 às 13:00h.

MARIA DE LOURDES CARDOSO BORGES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSALVO MAURICIO DE SOUZA. Filiação: MARIA CARDOSO PRIMO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA LIDIA MARTINS, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: OSNI MARTINS. Filiação: ESTEFANO PAITA e NATALIA MAKOSKI PAITA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 09:00h.

MARIO JORGE DE MIRANDA, 54 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: SILVANE MARIA SZEWCZUK DE MIRANDA. Filiação: JOSE ALAOR DE MIRANDA e TEREZA GABARDO DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 18 de maio de 2024 às 15:00h.

PAULO HENRIQUE BLUM, 24 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LEONEL BLUM e SIONI BARBOSA BLUM. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 18 de maio de 2024.

PAULO ROBERTO GRUBBA, 70 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: CRISTIANE SCARANTE GRUBBA. Filiação: JOSE ALUISIO GRUBBA e MARIA HELENA MULLER GRUBBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 11:00h.

PEDRO DA SILVA, 73 ano(s). Filiação: MANOEL DA SILVA e GUILHERMINA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 18 de maio de 2024.

RAIMUNDO SILVA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLAUDETE LOPES BEZERRA. Filiação: MANOEL BEZERRA DE PINHO e MARIA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 18 de maio de 2024 às 22:00h.

ROSELI TEREZINHA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUMBERTO MAXIMIANO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO CALAUDINO e MARIA DE JESUS CALAUDINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de maio de 2024 às 14:30h.

SATOMI IURA, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: AIDE MARIA STEFFANI IURA. Filiação: YOJIRO IURA e TOMIE IURA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:00h.

SELMA MARIA CAESAR SPRENGER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUDYCE PIMPAO SPRENGER. Filiação: RODOLPHO OTTO CAESAR e ESTHER ZORNIG CAESAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de maio de 2024 às 12:00h.

SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MAIA, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROBSON DA SILVA MAIA e ELEN LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

THERESINHA MIRIAN SERRANO DE SA, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: SEBASTIAO PYRAJA DE SA e MARIA DE LOURDES SERRANO DE SA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

TIRZA WULINEK ALVES, 54 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: DEJAIR JOSE ALVES. Filiação: IRACILDES WULINEK e AMELIA FABRICIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de maio de 2024.

VANDERLEY DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARCOLINO DA SILVA e IOLANDA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

VERA LUCIA DA SILVA DOMICIANO, 62 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: DIOCELITO DOMICIANO. Filiação: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA e ANTONIA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

WALKYRIA HELOISA BITTENCOURT SILVEIRA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO FOGACA BITTENCOURT e MARIA UGOLINI BITTENCOURT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 18 de maio de 2024.

WILSON JACINTO, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AMAURI JACINTO e LEONI JACINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 18 de maio de 2024.

