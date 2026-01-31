Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 31/01/2026
ALTEVIR MENDES, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: EDNA APARECIDA MENDES. Filiação: JOSE LUIZ MENDES e PALMIRA MARTINS MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
AMARA MARIA CORREIA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DA SILVA CORREIA. Filiação: JOAO CAVALCANTI e MARIA JOSEFA CAVALCANTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ANA LUCIA GREIFO, 72 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAQUIM GREIFO e MARIA APARECIDA DE PAULA GREIFO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
ARLETE TILLER FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO MARIA FERREIRA. Filiação: FRANCISCO TILLER e DALILA TILLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ASAFE VIEIRA RONCALIO DE LUCANO PEREIRA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CARLOS ALBERTO PEREIRA e FERNANDA DE LUCANO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
DAVI MIRANDA CARVALHO, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GUILHERME CARVALHO DE OLIVEIRA e ESTELA MARA MIRANDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
EDUARDO VINICIUS ZANIS, 37 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ZILDA ALBUQUERQUE ZANIS. Filiação: JOSE ZANIS NETO e CASSIA SUELY MARTINS SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ELIZET ALVES DO NASCIMENTO COSTA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME AGUIAR COSTA. Filiação: ELIAS NASCIMENTO e EGIDIA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 31/01/2026.
GELSON CALIXTO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE CALIXTO DOS SANTOS e JOANA MORO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
GILDA GONCALVES DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA e APARECIDA DIAS DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ILSON MILITAO, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OTAVIO MILITAO e JOVINA ADAO MILITAO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JESUS FERNANDO GUZMAN ZURITA, 63 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: RAMON NICOLAU GUZMAN e ANA MERCEDES ZURITA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JOEL ANTONIO GBUR DE LIMA, 66 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: SIUMARA VISOCKI DE LIMA. Filiação: WALDOMIRO RIBAS DE LIMA e ESTEFANIA VERONICA GBUR DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JORGE WOJTECKI, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: NOELI TEREZINHA RUDEK WOJTECKI. Filiação: JOSZEF WOJTECKI e EMILIA WOJTECKA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
JUAREZ OTAVIO DE LIMA, 51 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: LUIS DE LIMA e ORONDINA CAMPOS PEIXOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
MARCIO JOSE DO CARMO, 44 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: MANOEL DIVINO DO CARMO e IRACI SOARES DO CARMO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
MARIA DE VANIL GRACHEKY, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVESTRE GRACHESKI. Filiação: BENEDITO RODRIGUES MARQUES e MARIA RODRIGUES MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
NEI LOPES DE MATOS, 63 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: LEOCADIO LOPES DE MATOS e ALICE DE BARROS MATOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
NELSON MENDES DA SILVA SANTOS, 82 ano(s). Profissão: ENGARRAFADOR(A). Cônjuge: INERCY ALBIERO DA SILVA SANTOS. Filiação: RAUL FERREIRA DA SILVA SANTOS e CORINA MENDES DA SILVA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
PAULO SERGIO NASCIMENTO, 62 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: SIDNEY FRANCISCO NASCIMENTO e IVETE BATISTA NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
PEDRO VALENGA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES ANDRADE VALENGA. Filiação: JOSE VALENGA e LEONARDA WOJCIK VALENGA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
RACHEL SEDLMAIER, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSEF SEDLMAIER. Filiação: HERBERT RUHLE e SANTINA GRAZIANO RUHLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ROGERIO FRANCISCO VIEIRA, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAQUELINE GISELE DE ALMEIDA BRANCO. Filiação: AMADO FRANCISCO VIEIRA FILHO e IDILCE IVONE VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ROMILDO FRANQUIM, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NOEMIA DE OLIVEIRA FRANQUIM. Filiação: ANGELO FRANQUIM e LAURA TARDIVO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ROSA ERANY DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOAO SABINO DOS SANTOS e ANGELINA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
SIDNEY CESAR RIBAS DINIZ, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EURIDES RIBAS DINIZ e CECILIA LINNERMANN DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
VANDERSON BARBOSA DE PAULA, 33 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: VENICIO BARBOSA DE PAULA e MARIA DAS VIRGEM DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
VERA REGINA DALLA RIVA, 87 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ROLANDO MAXIMO DALLA RIVA e LUCIA ZENILDA MORSOLETTO DALLA RIVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
WALDIR FRANZOLIN, 93 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: BATISTINA PEREIRA DE CARVALHO FRANZOLIN. Filiação: ANGELO FRANCOLIN e GENOEFA BEMBO FRANZOLIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ZAIRA DO ROCIO XAVIER ROSA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DE JESUS ROSA. Filiação: DURVAL XAVIER e BELIZARIA MATILDE DOS SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
