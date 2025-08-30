Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (30)
ALMIR MARTINS, 60 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: CARLOS MARTINS e EULALIA HENRIQUE MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
ALVARO ENOQUE LOPES, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: TIARLE BATISTA LOPES e GRACIELA APARECIDA KRUKE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL COLIA RETIRO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 10:00h.
ANA MARIA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DA SILVA. Filiação: GENERINO FERREIRA DA SILVA e MARIA SALOME DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
ANTONIO KALUX, 65 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: LUCINEI RIBEIRO DE LIMA KALUX. Filiação: NICOLAU KALUX e CATARINA KODELSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 09:30h.
APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: WILSON PINTO RIBEIRO. Filiação: JOAO MANOEL DOS SANTOS e MARIA ROBERTINA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
ARI LOCATELLI, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LEONILDO JOSE LOCATELLI e TEREZINHA BENELLI LOCATELLI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPALDE IPUMIRIM, sábado, 30 de agosto de 2025 às 09:00h.
AUGUSTINHO BOSCARDIN, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO BOSCARDIN e DIOLANDA TULIO BOSCARDIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 30 de agosto de 2025 às 14:30h.
AUGUSTO MIGUEL FADANNI GUERRA, 10 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MAURICIO GUERRA e DAIANE FADANNI. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUCIA (PALMITOS SC), sábado, 30 de agosto de 2025.
CELSO REMEDI NETO, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DENIZE DE FATIMA PORTELLA. Filiação: LUCIANO REMEDI e IRDE FERRASSA REMEDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
CLAUDINO DA SILVA FREITAS, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DA SILVA FREITAS e MARIA DA LUZ DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
CLAUDOMIRO FRANCISCO DOS REIS, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DOS REIS e ANA DA CRUZ PRATES DOS REIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de agosto de 2025.
CRISTIANE SCHAFER, 40 ano(s). Profissão: ASSISTENTE LOGÍSTICA. Filiação: OSCAR SCHAFER e SILVIA FARIAS SCHAFER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
DEOLINDA MARIA DE JESUS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL ALVES PEREIRA e FRANCISCA BALBINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 09:30h.
DORACY CAETANO CAGGIANO, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ABILIO CAETANO e LUZIA QUINTEIRO CAETANO. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE PARAGUAÇU PAULISTA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
EDEVALDO SCANDOLARA SALLA, 70 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: NIRIA SALCHER SALLA. Filiação: LUIZ SALLA e ROSINA SCANDOLARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 15:00h.
ELENITA MARTINS RIBEIRO, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NELSON RIBEIRO e MARIA MARTINS RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 14:00h.
EVA PROROK DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: PEDRO HABINOSKI DE OLIVEIRA. Filiação: LUDOVICO PROROK e CATARINA PROROK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sábado, 30 de agosto de 2025.
EVELYN CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ELOI DE MELO FERREIRA e MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
FLORSINHA LEAL SOARES, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR LABORATÓRIO. Cônjuge: JOSE LEMA. Filiação: HORACIO SOARES e ISAURA LEAL SOARES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
FREDERICO PADILHA LUZIR WETEZE, 64 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: EDELAIR DAS GRACAS WETEZE. Filiação: JOAO WETEZE e MARIA DE LOURDES PADILHA LUZIR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
GISELE TRAUER FREITAS, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO CERSAR DO CARMO. Filiação: JORGE LUIZ FREITAS e DORA TRAUER FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 30 de agosto de 2025.
IVO DOS SANTOS GEORGE, 83 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA ADELIA GEORGE. Filiação: LILA DOS SANTOS GEORGE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:45h.
IZABEL SAMPAIO MENDES, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIZ MENDES. Filiação: OSWALDO SAMPAIO e GUIOMAR BARCELLOS SAMPAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 30 de agosto de 2025.
JOAO AUGUSTO DA COSTA, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: THEREZINHA ALVES DA COSTA. Filiação: JOSE AUGUSTO DA COSTA e MARIA GARCIA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOAO ROQUE DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA IZABEL ROQUE. Filiação: JOSE SALUSTIANO ROQUE e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de agosto de 2025 às 10:30h.
JOSE PEREIRA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARLENE PEREIRA LEO. Filiação: BROSIO PEREIRA DA SILVA e ANA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE ROBERTO DA SILVA, 85 ano(s). Cônjuge: EFIGENIA GERONIMO DE MELO. Filiação: MANOEL ROBERTO DA SILVA e AMALIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOSE TADEU BASSO, 83 ano(s). Profissão: ATOR. Cônjuge: GILDA ELISA SCHIMANSKI BASSO. Filiação: NAO MENCIONADO e ANTONIA BASSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOSE VITOR BATISTA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES SILVA BATISTA. Filiação: JOAQUIM BATISTA e AURELIA PONCIANA NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 12:00h.
LIANE HORTMANN, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERALDO HORTMANN e LIANE MARIA FONSECA HORTMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUCIO GUTERVILLE, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TEREZINHA WOLFF GUTERVILLE. Filiação: JOSE GUTERVILLE e AGNES KOLLER GUTERVILLE. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL / MARIENTAL/ LAPA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 09:00h.
LUIS CAETANO DA COSTA NETO, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ESTER BATISTA DA COSTA. Filiação: FRANCISCO CAETANO DA COSTA e FRANCISCA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 18:00h.
LUIZ ALBERTO RODRIGUES, 63 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NAIR PEREIRA. Filiação: NELSON RODRIGUES e CACILDA VALENTIM. Sepultamento: sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUIZ ANILDO DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
LUIZ CARLOS ABDALLA, 72 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARLI KOKETSU ABDALLA. Filiação: HAROLDO ABRAHAO ABDALLA e LUIZA TIBIRICA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
LURDES RODRIGUES MOCROSKY, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO ALVES MOCROSKY. Filiação: AFONSO RODRIGUES e EMILIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 15:30h.
MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: NAO CONSTA e MARIA LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARCIA REGINA FORTE CARDOSO, 54 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: LAERSON PEREIRA CARDOSO. Filiação: OSNI FORTE e IZAURA PUTRICK FORTE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA CONCEICAO PRADO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO PRADO. Filiação: JOAO FERREIRA DA SILVA e LUDOVINA VIDAL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 09:00h.
MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI DE LIMA. Filiação: MANOEL AFONSO SAMPAIO e ANNA MARIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA DE LOURDES BERNARDO, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: GERALDO BERNARDO e JOSEFINA BERNARDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA DIRCE DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA. Cônjuge: JORGE MOREIRA DA CRUZ. Filiação: JOSE BISPO DOS SANTOS e MARIA HELENA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 30 de agosto de 2025.
MARIA GRZEBIELUKA OSTROSKI, 90 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: TADEUOSTROSKI. Filiação: BOLESLAU GRZEBIELUKA e JOSEFA GRZEBIELUKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARILDO BUSTILHO DE SOUZA, 59 ano(s). Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUZA e DOLORES BUSTILHO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
MIGUEL ANGELO DA LUZ, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELAINE CRISTIANE DA LUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
NELSON CEZAR JUGLAIR, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIVANIR MARIA JUGLAIR. Filiação: BENJAMIM JUGLAIR e ERCILIA JUGLAIR. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
NOEL PINTO FERREIRA, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO DE CASTRO FERREIRA e BELANISIA PINTO FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIOP BOM JESUS, sábado, 30 de agosto de 2025.
ODAIR ROGERIO DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: TEREZINHA MANDIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 14:00h.
OSNI CARLOS RIBEIRO DA ROCHA, 66 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DA ROCHA e ROSA MARIA DA ROCHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
PEDRO VALENTE, 80 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IVANIRA DOS SANTOS VALENTE. Filiação: AUGUSTO VALENTE e MARIA GRANDE VALENTE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
PERLY LOPES BUENO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSCAR BUENO. Filiação: PERCY BANNACH LOPES e JENNY PIMENTEL LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 30 de agosto de 2025 às 11:00h.
RAFAEL CARDOSO, 38 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: CLAUDETE CARDOSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
REGINA CELIA DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS e LEDA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
ROSMARI SALINO DE LEAO, 73 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIO NUNES DOS SANTOS. Filiação: FELIPE SALINO DE LEAO e MARIA AJALA DE LEAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
SANCLER BARBOSA DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DAMARIS FREITAS DE OLIVEIRA. Filiação: SAMUEL FREITAS DE OLIVEIRA e MARIZA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO RECANDO DO VALE – RESENDE/RJ, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:00h.
SERGIO RUOSO, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: KARIN NARLOCH RUOSO. Filiação: AFFONSO RUOSO e ROSA DAL RI RUOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:30h.
SIDNEY CARVALHO, 73 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: CALUDIA MARTINS ALVES CARVALHO. Filiação: MILTON CARVALHO e THEREZINHA DE JESUS CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 15:00h.
SUELY DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUAREZ CRISTOVAO SCHI. Filiação: ANTONIO DA SILVA e EDIT DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de agosto de 2025 às 14:00h.
TELMA VIEIRA SPINDOLA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TITO DA COSTA SPINDOLA. Filiação: JOSE JOAQUIM VIEIRA e ESTACILIA VIEIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 30 de agosto de 2025 às 13:00h.
TERESA CRISTINA CARNEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NICOLAU MICHALSKI e SOFIA MICHALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:00h.
TEREZINHA DE JESUS DO VALLE RODRIGUES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO ALVES RODRIGUES. Filiação: CANDIDO RIBEIRO DO VALLE e ROSA MENDES DO VALLE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 30 de agosto de 2025 às 11:30h.
THEODORICO WERCHAITE TEIXEIRA, 96 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SLAVIA FARION TEIXEIRA. Filiação: ANTONIO PAULINO TEIXEIRA e MAGDALENA WERCHAITE TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
WALDOMIRO DIAS DOMINGUES, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DEJANIRA DOS SANTOS DOMINGUES. Filiação: FERNANDO DIAS DOMINGUES e ALEXANDRINA MARCONDES DOMINGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:30h.
WILLIAN ROBERTO DE LIMA, 39 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: FABIANE CRISTINA BASILIO. Filiação: CARLOS ROBERTO DE LIMA e JUCIANE DO ROCIO MALTACA LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 30 de agosto de 2025 às 10:00h.
YOSUKE TANAKA, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TSUGUIE TANAKA. Filiação: SHINGO TANAKA e TATSUKO TANAKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:45h.
