Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 29/11/2025

ALFREDO FRANCA, 97 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LIZETE FRANCA. Filiação: HENRIQUE FRANCA e TEREZA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 30 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ANDERSON JOSE SILVEIRA DE SANT´ANA, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO BARBOSA SANT´ANA e CECILIA DAS GRACAS SILVEIRA DE SANT´ANA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
CICERO LEOPOLDO LANDAL NETO, 66 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: THEODORO LANDAL e ALBA CECCON LANDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 29 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
DACIO CAETANO, 58 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROMILDA MARTINS. Filiação: LAZARO ANTONIO CAETANO e ANGELA MARINHO CAETANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
DJAIR DE FRANCA, 76 ano(s). Filiação: CLEVERSON LUIS TEIXEIRA e GUILHERMINA FABRICIO DE FRANCA. Sepultamento: SAO JORGE, sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
GILBERTO LOPES CASTELO BRANCO, 84 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: MARIA REGINA DE SOUZA MAIA. Filiação: JOEL DE ALMEIDA CASTELO BRANCO e MARIA IZABEL LOPES CASTELO BRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
IRENE PEREIRA LEITE, 65 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: OTTO BOMPEINCE OLIVEIRA. Filiação: JOSE PEREIRA LEITE e AMELIA EVANGELISTA LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ISOLDA NOELY VANZ, 85 ano(s). Filiação: EUCLIDES CLAUDIO AFFO e ANNUNCIADA AMABILE FABRICIO AFFONSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
IZABEL VIXIMICZEN DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADRIANO DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL VIXIMICZEN e EMILIA MUZYKA VIXIMICZEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 29 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
JOSE MRYCZKA, 75 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: DAYSE MARIA DE FREITAS MRYCZKA. Filiação: CARLOS MRYCZKA e JOSEFA MRYCZKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
LAIDIA ALVES DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER TEODORO DOS SANTOS. Filiação: LEONEL JOAO ALVES e MARIA ANTONIA ALVES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 30 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LAURECI DAS GRACAS ALVES CARDOSO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE ALVES CARDOSO. Filiação: JORGE BUENO DO PRADO e CARMELINA SILVEIRA DO PRADO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 29 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LAURO DE LARA, 79 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ESMERIA BENEDITA DE LARA. Filiação: GENEZIO LARA e IZOLETE DE SOUZA LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LEONARDO FREDERICO RODRIGUEZ HEIDEMANN, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: TEREZA CRISTINA MELLO HEIDEMANN. Filiação: ANTONIO BERNARDO HEIDEMANN e NELIDA RODRIGUEZ SAMPAIO HEIDEMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LUIZ DE CASTRO, 65 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NOELI DE FARIAS DOS ANTOS CASTRO. Filiação: ELIO GONCALVES DE CASTRO e JOSEFINA RODRIGUES DE CASTRO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 29 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
MANOEL MARQUES, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA VENTORIN MARQUES. Filiação: JOSE MARQUES e BENEDITA MARIANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
NICOLAS SILVA GOES, 19 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: VILMAR FRANCISCO DE GOES e OZANA SILVA DA LAPA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
OLGA PIASSON DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOAO DE FREITAS. Filiação: FIORAVANTE PIASSON e CANDIDA RUARO PIASSON. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
PEDRO SUDUL, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ONDINA AVANCI SUDUL. Filiação: LUDOVICO SUDUL e MARIA SUDUL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
SEBASTIAO LUIZ DE BARROS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SALVADOR LUIZ DE BARROS e OLINDA MENDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
SILVIA PIRES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO PIRES. Filiação: PEDRO STRAITENBERG e MARIA STRAINTENBERG. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
STEFAN ZIASCH, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HELENE ZIASCH. Filiação: JOSEF ZIASCH e ROSINA ZIASCH. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 29 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/11/2025.
SUZANA MENDES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: ANTONIO ELOI MENDES e EURIDES MENDES. Sepultamento: IRATI/PR, sábado, 29 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
THEREZINHA DE JESUS BITTENCOURT BAETA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERMINO BAETA DE FARIA. Filiação: FAUSTO NASCIMENTO BITTENCOURT e FRANCISCA BARBOSA BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.