Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (28)
ADONIS GRACIANO DIAZ MORALES, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HILDA DIAS GONZALEZ. Filiação: GRACIANO DIAZ GIZ e CECILIA MORALES LEIVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 28 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ALCIDES ZANATA, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUZIA ZANELLI ZANATA. Filiação: SEVERINO ZANATA e RITA ZANUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ALDO GANDIN, 62 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Filiação: ALTAMIR GANDIN e CLOTILDE HUDENSKI GANDIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ALESSANDRO FABBRICOTTI, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALVINA SEVERO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ALICE FERREIRA DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: GERALDO DE LIMA. Filiação: MARIA FRANCISCA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 28 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ALMERINDA LUNA FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ADAO SEVERINO LUNA e MARIA LUNA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ALMIR PADILHA, 66 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: HAMILTON PADILHA e ROSILDA GONCALVES PADILHA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
AMIR SANTOS, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE SANTOS e ERMELINDA AMERICO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de novembro de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ANA REGINA GEMBAROWSKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVID GEMBAROWSKI e CLARA LANGNER GEMBAROWSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sábado, 28 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ANTONIO CARDOSO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HOZANA LOURO CARDOSO. Filiação: JOAO CARDOSO DA SILVA e ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 28 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (28)
CATARINA SOARES PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: NICOLAU PEREIRA. Filiação: JOAO SOARES DA ROCHA e ARMINDA SIQUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
DURVAL FRANCISCON, 51 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: BENEDITO FRANCISCON e VINA DE MELO FRANCISCON. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, domingo, 29 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
EDILSON SOUZA PINHEIRO, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OLINDO PINHEIRO e MARIA JOSE DE SOUZA PINHEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 28 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ELIZEU AMERICO MOZER, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CRISTIANE MARIA MOZER. Filiação: JOSE AMERICO MOZER e ANA RITA MOZER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 28 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ENGENOR CARDOZO, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CATARINA PEREIRA CARDOZO. Filiação: JOSE CARDOZO e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.
FRANCELINE RODRIGUES ALVES, 49 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELE- ATENDIMENTO. Filiação: EURIDES ALVES e LESLANI ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
HASENCLEVER ESTEVES DA SILVA, 103 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: LUZIA DOS ANJOS SILVA. Filiação: ANACLETO DA SILVA e MARIA ESTEVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
IDE ANTUNES, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ODILIA LUIZ DA SILVA. Filiação: ANA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
JOSE ANGELO DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: INEZ BENVIN DA DE LIMA. Filiação: SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 28 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
JOSE CARLOS ZANELLA, 58 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: CERILO ZANELLA e MARINA ZANELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.
JOSE DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ZENI DA CONCEICAO FAUSTINO. Filiação: ISMAR VIEIRA DOS SANTOS e MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 28 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
JOSE FRANCISCO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MEIRA DA CRUZ e PAULINA ALVES. Sepultamento: SÃO FRANCISCO, sábado, 28 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
JOSE VAZ THEODORO, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANAIR LASKA THEODORO. Filiação: JOAQUIM THEODORO FILHO e LAZARA VAZ THEODORO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (28)
JUREMA DA LUZ FERREIRA DE ANDRADE, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO DALDEGAN e BRONILDA SCHULTZ DALDEGAN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
LEILA MARA CORREA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LOURIVAL CORREA DOS SANTOS. Filiação: AFFONSO SCHMEDLIM e ZILDA SCHMEDLIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 28 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
LEONOR VENCESLAU ANASTACIO, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GUMERCINDO TEODORO ANASTACIO. Filiação: BENEDITO VENCESLAU e BENEDITA VICENTE VENCESLAU. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
LILA OSSOWSKI CHESLAK, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAIR CHESLAK. Filiação: JOAO OSSOWSKI e SOFIA OSSOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 28 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
LUIZ DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: SALVADOR DE SOUZA e EMILIA BESTAL SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARIA DE LOURDES DUARTE DE ALMEIDA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO MOTA DUARTE e ORFILA ALVES DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARIA HELENA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JOAO CASAGRANDE e ANTONIA CASAGRANDE. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 28 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARLENE MARCELINO MASBA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE MASBA e MARIA MARCELINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARLENE PEREIRA FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO PEREIRA FERREIRA e ARACI APARECIDA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MARLY MARLENE LANGEMANN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS LANGEMANN. Filiação: HERBERT NITSCHE e ZINA ASSUMPCAO NITSCHE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
MOACIR PEREIRA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: GERALDO RAMOS DA SILVA e CASTORINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
NEILDO TOTTI CAMARGO, 42 ano(s). Filiação: WALDEMAR CAMARGO e IRENE LUCIA TOTTI CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.
NILDA REISER, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE REISER. Filiação: JOAO BAILONI e ALBINA BAILONI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 28 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
OLIVEIRA JOAQUIM PIRES, 83 ano(s). Filiação: AGENOR JOAQUIM PIRES e JULIANA DE OLIVEIRA MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 28 de novembro de 2026 às 11:57h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ORLANDO FRITSCHE, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SELMA ELSA FRITSCHE. Filiação: DANIEL MIGUEL FRITSCHE e PAULINA WILHELMINA FRIEDA FRITSCHE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
ROZALINA XAVIER DE OLIVEIRA, 97 ano(s). Filiação: MIGUEL XAVIER e PEDRINA MARIA DAS DORES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.
TEREZA DAVID BARBOZA, 62 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: AMADEU DAVID BARBOZA e GENI DO AMARAL BARBOZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
TEREZINHA FERREIRA ANTONINI, 110 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL ANTONINI. Filiação: PAMIN FRANCISCO e SEGANTINA IDA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 28 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (28)
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ASTINFILO DOS SANTOS e MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 28 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2026.
VALDIVIA DE LIMA CABRAL, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: EUDORO DE LIMA e GERALDINA MARIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.
VERA DEONICE DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO REVA e JERONIMA REVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 27/11/2026.