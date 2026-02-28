Falecimentos em Curitiba: Obituário deste sábado (28/02)

ALCEU PEDRO, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NATALIA CONCEICAO PEREIRA. Filiação: JACOB PEDRO SIBEN e LAURA PEDRO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO COLONIA JOANNESDORF, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ARLINDO CONSTANTE MACHADO, 78 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ELENICE RITZEL. Filiação: CONSTANTE MACHADO e ALBERTINA JOAO MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ARVANY MARCAL VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE BARBOSA VIEIRA. Filiação: JOSE CORREA DA SILVA e GEORGINA MARCAL DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
CARLOS ALBERTO DOMARADZKI, 72 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MAURA FAGUNDES. Filiação: JOSE RICARDO DOMARADZKI e EMILIA CASEMIRA DOMARADZKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
CARMEN LENI GATTI PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ROBERTO MACHADO PEREIRA. Filiação: WILSON DE BARROS GATTI e ELVIRA GOMES GATTI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
CECILIA MIYOKO TUCUMOTO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TUCUMOTO MITUO e FUSAEKAI MITUO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
CRISTINA PEREIRA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOACIR PEREIRA e AVANY FERREIRA PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM PARAISO, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
DANIEL RODRIGUES DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Cônjuge: LETICIA GASPERI. Filiação: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA e MARIA JOSE TEODORO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAJATI SP, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ELADIR APARECIDA MULLER, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: REINALDO MULLER. Filiação: LUIZ COSTA e TEREZINHA DE JESUS COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
ERNANI DANIEL CORDEIRO, 85 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ARNOLDO CORDEIRO e JOANA DE CRISTO CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
EVANIR GODOY, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA TEREZINHA VIEIRA GODOY. Filiação: EURIDES GODOY e IRACEMA CONCEICAO GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
GIULIANNA CHRISTINA BITTENCOURT MENEZES, 35 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: GEOVANI TULIO MENEZES e ANA CHRISTINA BITTENCOURT MENEZES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 1 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
HELENA NIETZKAZ BOROX, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FERDINANDO BOROX. Filiação: JOSE NIETZKAZ e EVA NIETZKAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
IRACI NOBRE ROLIM, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO LORETO ROLIM e ESPIDITA NOBRE ROLIM. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SÃO VICENTE – PARANAGUÁ/PR, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ITACIANO DA SILVA OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRENE DE JESUS OSSOSKI. Filiação: MANOEL BRASILIO DE OLIVEIRA e HELENA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
LEO TURRA JUNIOR, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIDIA TELEGINSKI TURRA. Filiação: LEO MANSANI TURRA e IRAIDES OLIVEIRA TURRA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPOS GERAIS – PONTA GROSSA/PR, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
LIDIA MARCONDES DE BARROS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADENOR LUCIANO DE BARROS. Filiação: ADRIANO TERENCIO MARCONDES e EURIDES CORDEIRO MARCONDES. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
MAGALY FIGUEROA GOMES, 68 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: RENATO LANZARINI GOMES. Filiação: MANOEL FIGUEROA e JULIETA SANTOS FIGUEROA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
MARCIO ROGERIO BURIGO, 62 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: MARIA CRISTIANE BURIGO. Filiação: IVANIR CORDOVA BURIGO e NILDA MAFALDA UHLIG BURIGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/02/2026.
MARCO AURELIO DA COSTA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: OSVALDO DIAS DA COSTA e MARIA DO CARMO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
NAIR APARECIDA DE JESUS BARROS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MESSIAS RODRIGUES DA SILVA e MARIA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
NATALINO LOPES, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: GENI BARRETO LOPES. Filiação: ANDELECIO PADILHA e FRANCISCA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
RAFAEL CAETANO BARBOSA, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GILVAN CAETANO BARBOSA e LINDAMIR TEREZINHA CAETANO BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
STEFANY ADRIA LACERDA VIEIRA, 26 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUCIANO FERREIRA VIEIRA e ADRIANA DE SOUZA LACERDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 1 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ZULMAR DE MELLO FILIPPETTO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FILIPPETTO. Filiação: JOSE RAMOS DE MELLO e DURVALINA RAPHAELLI DE MELLO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.