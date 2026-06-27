Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (27)

ADAIR DO NASCIMENTO, 78 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: HORACIO DO NASCIMENTO e MARIA JOANA DA CUNHA NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 26 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ANTONIO CARLOS ALEIXO DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS e TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ANTONIO DE JESUS SANTANA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ROSA FERREIRA SANTANA. Filiação: BENVINDO SANTANA e MARIA COLACO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR RODRIGUES. Filiação: JOAO ALVES PEREIRA e JOAQUINA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
AURORA BUENO GONCALVES, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LABORISIO BUENO e DOMINGAS DE CRUZ BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 27 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
CARLITO GOMES DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JORGE GOMES DE OLIVEIRA e ANA ROSA CONSTANTINA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
CELIA MARIA DE PAULA MULLER, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Cônjuge: OSMARIO ACHILLES MULLER. Filiação: CARLOS GUILHERME S PAULA e MARIA E NEUMANN PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
CLAUDIO CAETANO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ELIZA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ANTERIO CAETANO DA SILVA e LAURA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
DEALI SIDNEI ZANELATI MONTESSERRAT BRANDAO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO MONTESSERRAT BRANDAO. Filiação: JOAO ZANELATI e MARIA PEREIRA ZANELATI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
DEBORA CAVALCANTE DE CARVALHO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HOMERO PICANCO DE CARVALHO. Filiação: JOAO TENORIO CAVALCANTI e TEREZA LONARDONI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ELAINE MARLI SCHEIDT FARIAS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUAREZ FARIA JUNIOR. Filiação: JOAO ADAO SCHEIDT e LEONIDAS FOLQUENING SCHEIDT. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ELIANE MIRIAN DA SILVA DIAS, 61 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: JOAO DIAS. Filiação: IRINEU DOMINGOS D SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 26 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ELIAS MICHEL HABIB, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MIGUELINA SAYEVICZ HABIB. Filiação: MICHEL BOLOS HABIB e IVONE CHOCAIR HABIB. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ERIKA FERNANDA GEROLA, 38 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: LUCIA GEROLA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ESTEFANIA RODRIGUES DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA MARINHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
FELIPE JOSE GHEDIN, 18 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ROBERTO GHEDIN e DALDIANE FATIMA COSMANN PRATES GHEDIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
FLAVIA APARECIDA GONÇALVES, 51 ano(s). Filiação: JAIR GONCALVES e APPARECIDA MARIA QUEIROS GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
GENSHO KANAGUSUKO, 82 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA MARIANO GOMES. Filiação: ZENSHIN KANAGUSUKO e TURKO KANAGUSUKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
GOTTLIEB BRAATZ, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IRMGARD BRAATZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
HELMUTE PADILHA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BEMVINDO PADILHA e ANA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
HILARIO PAULO MIERS FILHO, 69 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: ROSELI GOMES MIERS. Filiação: HILARIO PAULO MIERS e ELVIRA MIERS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de junho de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
HOLEZIA BUJENSKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BUJENSKI. Filiação: EMILIO RIBAS DE OLIVEIRA e MARIA FREITAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
IDALINA MARIA PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO PEREIRA. Filiação: JOAO HIPOLITO DE MIRANDA e ANNA MARIA DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
JACI DOMINGO PALU, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ALBINO PALU e OLGA PALU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
JOAO DE SOUZA LEITAO FILHO, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NATAIR NOELI KOPPE LEITAO. Filiação: JOAO DE SOUZA LEITAP SOBRINHO e EUGENIA FIGUEIRA LEITAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
JOAO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO GILBERTO DOS SANTOS e NEUSELI TERESINHA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
JOAO MIRANDA, 72 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ROSA MARTINS MIRANDA. Filiação: ANTONIO MIRANDA e ANNA MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
JOSELY DO ROCIO DE LIMA, 71 ano(s). Filiação: BRASILINO DE LIMA e LADY LEONARDI DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
LISIA IACOVELLA, 85 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: VINCENZO IACOVELLA e MARIA GRAZIA ZULLI IACOVELLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
LUIZ ANTONIO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO LOPES DA SILVA e MARIA ERONDINA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 27 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
LUIZ CARLOS ANDRE, 72 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: JOANA REGINALDA SCHEREN ANDRE. Filiação: JOSE ANDRE e ANA APARECIDA DE QUEIROZ ANDRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
LUIZ CARLOS RIO BRANCO, 67 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: RODOLFO RIO BRANCO e ANA RIO BRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
LUIZA DE CARVALHO BRANCO, 95 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JULIO DE SOUZA BRANCO e FRANCISCA DE CARVALHO BRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
LUZIA SOUZA LEAL, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADAIDO OEDRO LEAL. Filiação: TOMAZ CAETANO DA SILVA e MARIA DE SOUZA FRANCO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
MARCOS FELIPE GONCALVES FREIRE, 14 dia(s). Filiação: FELIPE FREIRE e SABRINA GONCALVES DA SILVA FREIRE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
MARIA DAS DORES MARCELINO, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LOURIVAL NASCIMENTO PINTO e MARIA DAS DORES MARCELINO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 27 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
MARIA JULIETA COUSO, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SERGIO LUIS ABRAHAO RAAD. Filiação: JOSE MIGUELCOUSO e MARIA DO CEU REFOIOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
MARIO JORGE FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: ALFREDO FERREIRA e FLORIZA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
MITSUE SHIBATA MASHIMA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIROSHI MASHIMA. Filiação: CHUICHI SHIBATA e TAKIKO SHIBATA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
OLINDA HILBERTO VOLKMANN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOPOLDO VOLKMANN. Filiação: HILBERTO DUMES e FRIDA DUMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
OTAVIO VELOSO DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LIDIA CLEINA DOS SANTOS. Filiação: SALVADOR VELOSO DOS SANTOS e BONARIA VELOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
OZIR DE JESUS RODRIGUES MACIEL, 64 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Cônjuge: JOSETE APARECIDA MACIEL. Filiação: JOAO RODRIGUES MACIEL e MARIA DE LOURDES DE S MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
RODOLFO JOSE HASCHICH JONKE, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DOLORES ANTONIETA HASCHICH. Filiação: MAURICIO HASCHICH e HILDA JONKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ROSELI APARECIDA CARNEIRO, 52 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: NERY CAVALHEIRO CARNEIRO e ANA STABELSKI CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 27 de junho de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ROSMARY BAYER, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: ROBERTO KATSUMI SCHIMOGUIRI e MARIA BAYER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
SILAS FERREIRA DE PAULA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ELEUTERIO DE PAULA e MARIA ROSA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
SOLANGE APARECIDA ALVES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO ALVES e INES APARECIDA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 27 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
THEREZA KITT KRAFT, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO PAULO KRAFT. Filiação: JOAO KITT e ANTONIA ZAVOSKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
VILMAR ANILDO SCHULTZ, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA HELENA SCHULTZ. Filiação: PEDRO SCHULTZ e LUCILDA NEUKAMP SCHULTZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.
WALTER BRANCO QUADROS, 62 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ROMEU BRANCO QUADROS e VERGILIA BRANCO QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/06/2026.
ZELIA DIZ AMBROGI, 85 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Filiação: AFONSO DIZ MARTINS e ELVIRA FREITAS DIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 26/06/2026.