Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 27/12/2025
ADAIR GUIOMAR MOREIRA DA CRUZ MOURA BRITO, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO DE MOURA BRITO. Filiação: EMERENTINO MOREIRA DA CRUZ e MARGARIDA MOREIRA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ADENOR DE FIGUEIREDO GOULART, 72 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: ESTELA DE MELLO FIGUEIREDO. Filiação: ANTONIO GOULART DE FIGUEIREDO e NARCISA ROTTA DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ADME TREVISAN SKORA, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: MARIO GERALDO SKORA. Filiação: ARTUR TREVISAN e GENOVEVA TREVISAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ANSELMO SILVA FILHO, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANSELMO FILHO e APARECIDA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ANTONIO DO ROCIO LISBOA, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA JOSE LISBOA. Filiação: IGNACIO LISBOA e ANGELINA DALAZUANA LISBOA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
APARECIDA TINEU DIAS BORTOLASSI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE GERALDO BORTOLASSI. Filiação: EMILIO TINEU DIAS BORTOLASSI e URSULINA BERTON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ARINO MOREIRA, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUZIA DOS SANTOS MOREIRA. Filiação: JOAOMOREIRA e IRACEMA MENDES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
AUGUSTO PEREIRA DE MAGALHAES, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOANA MARIA LINO SIMOES. Filiação: JUSTINO PEREIRA MAGALHAES e JOANA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
CELSO GOSS, 57 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: IGINO GAISLER GOSS e ZILDA DE GOSS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
CLEIDE SANTIAGO PINHEIRO, 42 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Cônjuge: WANDERSON GONCALVES CORDEIRO. Filiação: ZITO SANTIAGO PINHEIRO e HELIA SANTIAGO PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
DAVID DA ASSUNCAO VALLIM, 77 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: ADILIA DE SANTOS VALLIN. Filiação: JOSE DE AGUIAR VALLIM FILHO e MAHILDES DA ASSUNCAO VALLIM. Sepultamento: ADEFINIR, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ELEANDRO FERNANDES, 43 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: AGENOR FERNANDES e LAURITA DE FATIMA FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
FRANCISCA DA SILVA GARCIA, 78 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: JOSE LOPES GARCIA. Filiação: RAIMUNDO GREGORIO DA SILVA e MARIA PEIXOTO DE ALENCAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
FRANCISCO VIRIATO JACINTO, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: YOLANDA DO NASCIMENTO JACINTO. Filiação: JOSE JACINTO DA SILVA LIMA e LEOMILIA VIRIATO DA SILVA LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
GERALDO ESTEVAO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: MARIA NUNES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE TAPIRA PR, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
HERMINIA PERES MAXIMIANO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO GUALBERTO MAXIMIANO. Filiação: JORGE PERS VILAR e MARIA PAULINA BARAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
IDALINA LACI DE PAULA, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ALTELOIR DE PAULA. Filiação: OTANILO MANOEL DOS SANTOS e IDALINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
IVES ESTEVES, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FELIX ESTEVES e CASTORA GIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JACY BORRHER, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA RIBEIRO. Filiação: VICTORIO BORRHER e PALMIRA EUGENIA KLEM. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JOSE ANDRE DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: MARIA DO CARMO RODRIGUES NASCIMENTO. Filiação: BENEDITO SALUSTIANO NASCIMENTO e JUDITH FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JOSEFA VALE DA SILVA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLFO SOARES DA SILVA. Filiação: MANOEL VALE DA SILVA e IZABEL VALE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
JUDITE DO ROCIO CARDOSO SILVA, 65 ano(s). Filiação: ALISIO CARDOSO e DIRCE GONCALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JURANDIR GOMES DA SILVA, 75 ano(s). Cônjuge: MARIA HELENA TORMES DA SILVA. Filiação: PEDRO SATURINO DA SILVA e ISMERINA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JUVENEIDA SCHENA, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FLORINDA SCHENA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
LILIAN HELIA CORDEIRO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDEMAR CORDEIRO e EVA JAVORIUVSKI CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA CIRSSA DA SILVA MARQUES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROQUE DA COSTA MARQUES. Filiação: ARLINDO CAETANO DE OLIVEIRA e TEREZINHA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA DA SILVEIRA PADILHA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL VALENCIO DA SILVEIRA e EDUARDA PADILHA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL VIVALDO DA SILVA e AMAZILHA SARDEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA DO CARMO MATIAS, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: LEONEL DE MATIAS. Filiação: JOSE VICENTE VIEIRA e MARIA ANGELINA DE JESUS VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA JOAREZ CARDOSO, 86 ano(s). Filiação: ANTONIO JOAREZ e MARIA FRANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA KATO, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: HIROSHI KATO. Filiação: HIROMI YAMAMOTO e TAKIYO YAMAMOTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
MARLICE EXULCE DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: LOURIVAL DE OLIVEIRA e ANALIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
NAIR FATIMA CARDOSO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL DOS SANTOS. Filiação: VALDOMIRO CARDOSO DE SIQUEIRA e LIBERA CARDOSO DA SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
NEUSA DE LOURDES LARGURA DE SIQUEIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ARNALDO BARRETO DE SIQUEIRA. Filiação: ARISTIDES LARGURA e INOCENCIA GROTT LARGURA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
RUTH MARTINS DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELISBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL RICARDO MARTINS e DORCA ALVES MARTINS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
SAMUEL DE OLIVEIRA, 48 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VANILZA MARIA DOS SANTOS ANDRADE. Filiação: ZELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO GREGORIO DOS SANTOS FILHO. Filiação: JACINTO NOGUEIRA e AUREA SANTANA NOGUEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
VALMIR ANTONIO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: INES GASPAR TEIXEIRA. Filiação: JOAO DOS SANTOS e MARIA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
VALTENCIR FERNANDES, 46 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: SOLANGE FERREIRA. Filiação: HERMINIO FERNANDES e ALDENANCI FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
YOKO MUTO, 72 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JAIR PINTO ESBONIK. Filiação: MASAO MUTO e SHIZUE MUTO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.