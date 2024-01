Falecimentos em Curitiba: Obituário deste sábado (27)

Confira os falecimentos de Curitiba:

ADERICO SILVEIRA DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AERICO LIMA DE SOUZA e MARIA NELVA SILVEIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ALDO WILSON DE OLIVEIRA FRANCO, 71 ano(s). Profissão: CHAPEADOR(A). Cônjuge: DORACI DE LARA VEIGGA FRANCO. Filiação: FLAVIO DE OLIVEIRA FRAMCO e CATARINA ALBINO FRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 09:00h.

ALZIRA FOGIATO MAZAROTTO, 84 ano(s). Filiação: CARLOS FOGIATO e MARIA PARIZE FOGIATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 27 de janeiro de 2024.

ARACI DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e LAURENTINA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 15:00h.

AURORA CICILIA VICELLI RIBEIRO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDIR BAYMA RIBEIRO. Filiação: PEDRO ARTHUR VICELLI e CATARINA VICELLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

CARLOS ALVES SOARES, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA OLIVIA DE MORAES SOARES. Filiação: MANOEL JOSE SOARES e JULITA ALVES DE BRITO SOARES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 10:00h.

CERISE GROGER, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GROGER. Filiação: GERALDO ZANICOTTI e MERCEDES ZANICOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 15:00h.

CICERO LOTARIO TIRONI, 76 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROSANGELA MENDES DA SILVA TIRONI. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO TIRONI e MARIA BENEDICTA LANDGRAF TIRONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DIVA RIBAS MULLER, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LOURENCO DE OLIVEIRA RIBAS e CARMEM CANELLA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 27 de janeiro de 2024.

ERNESTO FELTRIN, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANSELMO FELTRIN e ANA FELTRIN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ETELVINA GREIN DE LIMA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RESENDE DE LIMA. Filiação: ADAO GREIN e ISABEL GREIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 14:00h.

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, 73 ano(s). Filiação: ABILIO RODRIGUES DA SILVA e ANA CELESTINO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de janeiro de 2024.

GABRIEL LUSTOSA NOGUEIRA, 85 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: LENI DE JESUS MEDEIROS NOGUEIRA. Filiação: GABRIEL LUSTOSA NOGUEIRA e ZULMIRA LUSTOSA NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:00h.

GENOVEVA BORA ANCCILOTO, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO ANCILOTO. Filiação: JOAO BORA e CATARINA KULKA BORA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:00h.

GETULIO ANTUNES, 78 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: MARIA LUCIA DE ALMEIDA. Filiação: JOAO FRANCISCO ANTUNES e ADILIA DE OLIVEIRA ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 14:00h.

INACIA OVIEDO, 67 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: INACIO OVIEDO e MARIA DELFINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 11:30h.

IVA PEREIRA VAZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO PEREIRA VAZ e CECILIA FERREIRA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 09:00h.

IVNA LUCY ALVARES DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: DARCY ALVES DE SOUZA e MAURA ALVARES LOBO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JANETE CARMEM DA SILVA, 54 ano(s). Filiação: ANTONIO ALDENI DA SILVA e MARIA DO CARMO SANTOS SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JANETE LIDIA NEVES, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULIO CESAR GOMES. Filiação: ORLANDO NEVES e JOANITA CASAGRANDE NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JAYME JOSE DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: SUELEM PRISCILA PAIANO. Filiação: JOAO CARLOS DA SILVA e SUELI APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO EM WENCESLAU BRAZ – PR, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOANIS FARIAS, 73 ano(s). Filiação: AROLDO FARIAS e LEODONETA RIBEIRO FARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024.

JOAO CARLOS FILHEIRO, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARLENE RIBEIRO LUGO FILHEIRO. Filiação: JOSE FILHEIRO e LOURI FILHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOAO CORREA DE LIMA, 53 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: VALDIRENE APARECIDA GARCIA DE LIMA. Filiação: e MARIA CORREA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 14:00h.

JOAO FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MANOELINA SOARES FERREIRA. Filiação: ANTONIO FERREIRA e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOSE ROBERTO ONOFRE, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE ONFRE e TAMIRA VALADAO DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JOVINA MEQUELINI FERNANDES, 84 ano(s). Filiação: ANTONIO MEQUELINI e JULIA MEQUELINI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 27 de janeiro de 2024.

JUSTINA DECONTO PELANDA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO PELANDA. Filiação: JOSE DECONTO JUNIOR e CAROLINA MANON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEONIDAS REIS, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARIA GONCALVES REIS. Filiação: JOSE REIS e CATARINA BENATO REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 18:30h.

LEONIDES DIEDZIC DE BORBA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIA DE BORBA. Filiação: ETELVINO GONCALVES DE BORBA e ALVIGA GONCALVES DE BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 14:00h.

LEOPOLDO MARTINI DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO MORAIS DE LIMA e AMABILE MARIA DEBARBA MARTINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LOURDES DE CAMARGO CHAVES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURENTINO BATISTA DE CAMARGO e MERCIAS MARIA DE MEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 12:30h.

LUCY SEBASTIANA LEAL DE MOURA, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: VALDEVINO LEAL DE MOURA e MARIA PIRES DE MOURA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA ADELINA LEME, 81 ano(s). Filiação: BENEDITO LEME e LINA INACIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARIA ALVES DE JESUS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BISPO DOS SANTOS e ANA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARIA APARECIDA FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ONOFRE ACASSIO FERREIRA e MARIANA UMBELINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 11:30h.

MARIA CARLINDA DE MELO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVANGELINO DOS SANTOS. Filiação: e MARIA BRASILINA DE MELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA DA CONCEICAO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR RIBEIRO BARBOSA DA SILVA e BALDOINA MARIA ORTIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de janeiro de 2024.

MARIA JOSE MACEDO DA MATA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LINO DA MATA. Filiação: JULIO MONTEIRO DE MACEDO e MARIA PORANGABA DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA MAGUIDAURA HATSCHBACH, 90 ano(s). Filiação: JOAO HORACIO e MARIA HORACIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 27 de janeiro de 2024.

MIE HAYASHI YAMADA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KUNIO YAMADA. Filiação: TSUTOMU HAYASHI e SACHIKO HAYASHI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:30h.

RENE VIEIRA BRASIL, 76 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: OSVALDO VIEIRA BRASIL e SILVIA TURRA VIEIRA BRASIL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SILVANA DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LIOBINO DE OLIVEIRA e MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SOFIA GIFALLI, 83 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ORESTES GIFALLI e MARIA AVALONE GIFALLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SUILY MARY DE OLIVEIRA PINHO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARCAL PINHO. Filiação: LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA e ODETE RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 14:00h.

TERUKO IKEDA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOITIRO IKEDA. Filiação: KIITI SAKUMA e TAMA SAKUMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VALDENIR RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: GERMANO RODRIGUES e MARIA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 12:00h.

VALDIR UBIRATA PINTO DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MOACIR PINTO DA SILVA e ANTONIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 16:00h.

VANDERLI CHAVES, 74 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ADEIR MARIA DE SOUZA CHAVES. Filiação: ALCIDES CHAVES e MARIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de janeiro de 2024 às 15:30h.

