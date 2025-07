Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)

ALCIR DE SOUZA LEITE, 63 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: LOURIVAL DE SOUZA LEITE e IDALINA GONCALVES LEITE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 26 de julho de 2025 às 14:00h.

ALMIR DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELISABETH RODRIGUES DE AZEVEDO SANTOS. Filiação: ARI PAULO DOS SANTOS e ADELINA ROCHA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

AUGUSTO ZBIERSKI, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NADIR TUMASZ ZBIERSKI. Filiação: WLADISLAU ZBIERSKI e WANDA BREVINSKI ZBIERSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de julho de 2025 às 16:00h.

CARLOS ROBERTO FUNKE LENZ, 68 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: NILSE CAVA LENZ. Filiação: REINALDO GAERTNER LENZ e ANITA FUNKE LENZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de julho de 2025.

DAVI EMANOEL KRAEMER BOENO, 2 mes(es). Filiação: DIANA KRAEMER BOENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de julho de 2025.

DOROTI SIMOES, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: DARIO SIMOES e OTILIA MASSANEIRO SIMOES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 25 de julho de 2025.

EDMILSON JOSE FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ILDO JOSE FERREIRA e DENECY BATISTA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 26 de julho de 2025 às 16:30h.

ELISABETE MORRONE SANTANA, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO DE SANTANA. Filiação: GUERINO ADINO MORRONE e ADELINA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA COLINA, sábado, 26 de julho de 2025.

ELIZABETH BORGES DA CRUZ, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VARDO SIMAO DA CRUZ. Filiação: JOSE BORGES e ORIDIA NASCIMENTO BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de julho de 2025 às 16:30h.

ERMINIA MENDE DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: TEOCRITO DE ANDRADE. Filiação: HAIDE MENDES DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

ESTEL RIBEIRO DE CAMPOS, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ODORICO MOREIRA DE CAMPOS e DORVALINA RIBEIRO DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE IRATI, sábado, 26 de julho de 2025 às 15:00h.

EVELIN NERI HONORIO, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO CORDEIRO HONORIO e IRENE KRUGER HONORIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 26 de julho de 2025.

JACIONE CURVELO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOAO CURVELO DA SILVA e ALZIRA TAVARES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 26 de julho de 2025 às 10:00h.

JOANA DA LUZ E SILVA, 82 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e MINERVINA DA LUZ E SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

JOAO DA SILVA TESKE, 81 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ADOLFO TESKI e FRANCISCA GASPAR DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de julho de 2025 às 09:30h.

JOAQUIM ANTONIO FERREIRA NETO, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: ELIETE DE GODOY FERREIRA. Filiação: ALCEU BENEDITO FERREIRA e ODETE RAGNOLI FERREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TABAPUÃ SP, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

JOEL LEONARDO VENANCIO, 37 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: GESIO LEONARDO VENANCIO e SELMA APARECIDA DA COSTA VENANCIO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 26 de julho de 2025 às 11:00h.

JOSE AGUINALDO GRITZ, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROSEMERY GRITZ. Filiação: PAULO GRITZ e MODESTA GRITZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 14:30h.

JOSE RICARDO, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRACI MARIA RICARDO. Filiação: EMILIANO RICARDO e MARGARIDA STARQUE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de julho de 2025 às 09:00h.

JUREMA DAS GRACAS FRONHOLZ MORAES, 77 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: MANOEL RODRIGUES DE MORAES e JUVITA MARIA FRONHOLZ MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 10:00h.

JUSIANI KLAMAS LOPES DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELCIO BELZ LOPES DOS SANTOS. Filiação: MILTON KLAMAS e JUDITE DE ARAUJO KLAMAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 20:00h.

LEANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO, 42 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: DEUDETE VIEIRA DE CARVALHO e MARILDA APARECIDA SEVERINO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 26 de julho de 2025 às 01:00h.

LEONARDO PRYBICZ, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: ANIZIA BISPO. Filiação: ESTEFANO PRYBICZ e CATARINA PRYBICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

LEONIR BRANDALIZE BUENO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO IVALDO CARDOSO BUENO. Filiação: ANTONIO BRANDALIZE e MARIA MARENDA BRANDALIZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de julho de 2025 às 15:00h.

LUIZ CARLOS DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RAUL DA SILVA LIMA JUNIOR e PRUDENCIANA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

MARCELA MARIA PIMPAO LELL, 32 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: MARCOS MOREIRA JUNIOR. Filiação: SANDRO MARCOS LELL e MARISA BEATRIS PIMPAO LELL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de julho de 2025 às 16:00h.

MARCOS ROBERTO MARTINS DIAS, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: APARECIDA ANGELA GUILHERME DIAS. Filiação: WALTER MARTINS DIAS e MARIA DIAS SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de julho de 2025 às 12:00h.

MARIA APARECIDA OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PEDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA e MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 27 de julho de 2025 às 09:00h.

MARIA DOROTI DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO BRANCO DOS SANTOS. Filiação: EVARISTO RODRIGUES DA ROSA e CENCEICAO JENY RODRIGUES DA ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA IVETE SINGE CRUZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO CRUZ. Filiação: ANTONIO SINGE e JULIA MEIGA SINGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, domingo, 27 de julho de 2025 às 11:00h.

MARLI MARINHO GORCZYCA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODAIR ANDRE GORCZYCA. Filiação: DARIO MARINHO IGLESIAS e INES MARINHO MAROCHI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de julho de 2025 às 15:00h.

MATEUS JOSE TLUMASKI, 8 ano(s). Filiação: IGOR TLUMASKI e CARLA EDINEIA JULA SENKIV. Sepultamento: CEMITÉRIO EM PRUDENTOPOLIS/PR, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

MAURICIO A COSTA PEREZ, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA HELENA PAEZ PEREZ. Filiação: MARIO A COSTA CANNO e CARMEM PEREZ CANNO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 26 de julho de 2025 às 13:20h.

MERCEDES LASKOSKI MOSELE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITALINO MOSELE. Filiação: JOAO LASKOSKI e ANNA ROZA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

NERCINDA ALVES DA SILVA BESLER, 96 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: VALDINAL BESLER. Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e SEBASTIANA PORTELA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de julho de 2025 às 10:00h.

NEUZA DE FATIMA FAGUNDES, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ERVINO DE MOURA FAGUNDES. Filiação: JOAQUIM GREGORIO DOS SANTOS SOBRINHO e HELENA NOGUEIRA MACHADO SANTOS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RONALDO DE OLIVEIRA e ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU – CAMPO MOURÃO, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

SEBASTIAO DE FRANCA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DURVALINA DOMINGUES DE ANDRE FRANCA. Filiação: MANOEL DE FRANCA e MARGARIDA BUENO DA ROCHA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de julho de 2025 às 16:00h.

SEBASTIAO DOS SANTOS SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ENEIDA SILVA DOS SANTOS. Filiação: ISALTINO SANTOS e MARIA DE JESUS DE QUADROS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de julho de 2025 às 17:00h.

SUZANA DE FATIMA MELLO CEZIMBRA, 64 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE LIOMAR MACHADO CEZINBRA. Filiação: JOAO PORFIRIO DE MELLO e ATELIA NORCHANG SCHINETSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de julho de 2025 às 09:00h.

TEREZINHA LAZARA DE ALMEIDA SANTOS, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ANTONIO SOARES DOS SANTOS. Filiação: ALCIDES MOREIRA DE ALMEIDA e MARIA LAZARA DE ALMEIDA. Sepultamento: CORPO DOADO PARA UFPR PARA ESTUDO CIENTÍFICO, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

TEREZINHA MARIA DA ROCHA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA DA ROCHA. Filiação: FELICIANOSOBRINHO DO BONFIM e MARIA CONCEICAO DO BONFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 26 de julho de 2025 às 14:00h.

