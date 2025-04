Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)

ADRIANO KRUGER, 46 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: CRISTINA SKRABA KRUGER. Filiação: ALBANO KRUGER e MARIA OTILIA KRUGER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 27 de abril de 2025.

ALDA LUIES VALENTIM, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOEL VALENTIM. Filiação: LUZIA LUIES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:30h.

ALTAMIRO ALVES RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LEANDRO ALVES RIBEIRO e HONORATA CARLOS MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 26 de abril de 2025.

ANTONIO ROBERTO DOS ANJOS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZA ALMEIDA DOS ANJOS. Filiação: ARMELINO ROBERTO DOS ANJOS e VERGILIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

APARECIDA VERRI GOMES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GOMES DIAS. Filiação: LUIZ VERRI e MARIA BARATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:30h.

ARLINDO PEREIRA CORDEIRO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA FERREIRA CORDEIRO. Filiação: ANTONIO CORDEIRO e VALDIVINA PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 26 de abril de 2025 às 18:30h.

ARMINDO NATAL TULIO, 90 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: AGOSTINHO TULIO JUNIOR e CATARINA TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 26 de abril de 2025 às 10:00h.

ARTHUR GABRIEL LEMES RAUL, 1 mes(es). Filiação: KATIANE LEMES RAUL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de abril de 2025 às 10:30h.

AUTA DA LUZ BARROSO DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BATISTA DE SOUZA. Filiação: JOAO AFONSO BARROSO e JANUARIA RIBEIRO BARROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de abril de 2025 às 16:30h.

BARCILIDE LIBERA TANELLO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ TANELLO. Filiação: MAXIMO ROSSO e SANTINA FRASSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de abril de 2025 às 11:30h.

CONCEICAO DO PRADO RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA RODRIGUES. Filiação: FRANCISCO DIAS DO PRADO e RITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 13:00h.

DANIEL VICTOR DE MOURA, 30 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: LAILSON LEITE DE MOURA e NELZI ROCHA DE MOURA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

EDILE GABARDO TEIXEIRA, 96 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: SEBASTIAO DE SOUZA TEIXEIRA. Filiação: ANTONIO GABARDO e CARMEN MARIA MERLIN GABARDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de abril de 2025.

ELISABET PRESTES, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GASPARINO PRESTES e MARIA GUIOMAR PRESTES. Sepultamento: DEFINIR, sábado, 26 de abril de 2025.

ENI TEREZINHA VIDAL MACHADO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DURVINO PEREIRA VIDAL e ROSARIA NAZARETH VIDAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:30h.

ESTHEFANY JULIANE MACHADO DHEIN, 27 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: EDSON DHEIN e VERA ANASTACIA ALVES MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 26 de abril de 2025 às 17:00h.

GAMALIEL RODRIGUES DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ALZELINA LOPES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS e DOMERINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:30h.

GERSON LOPES, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ERCILIA LOPES. Filiação: FRANCISCO LOPES e ZULMIRA AUGUSTA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de abril de 2025 às 11:00h.

GILSON AFONSO SOARES DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ROSANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA. Filiação: SANTOS PINHEIRO DA SILVA e JOAQUINA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 11:30h.

IRMA CALBUCH DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ELAZIAR DA COSTA. Filiação: JOAO CALBUCH e OLIVIA ANDRE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

KEILA CRISTINA MONTI, 48 ano(s). Profissão: AGENTE TURISMO. Cônjuge: MARCO ANTONIO JACINTO. Filiação: CARLOS ONELIO MONTI e CELIA YAEKO MONTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 26 de abril de 2025 às 14:30h.

LUCIA HELENA MAIBON MOREIRA ANDREOLI, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO CARLOS HENRIQUE ANDREOLI. Filiação: NOEL WASHINGTON MAIBON MOREIRA e NICEA MONTEIRO MAIBON MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de abril de 2025 às 13:00h.

LUIZ GONZAGA DIAS JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LUZIA FERREIRA DIAS. Filiação: LUIZ GONZAGA DIAS e MARIA GUARACIABA FERNANDES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de abril de 2025.

MANOELINO MARQUES DE BARROS, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EFIGENIA MARIA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL MARQUES DE BARROS e MANOEL MARQUES DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 15:00h.

MARIA ARAUJO EDUARDO, 90 ano(s). Cônjuge: JORGE EDUARDO. Filiação: ABILIO ALVES DE ARAUO e JULIA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 26 de abril de 2025 às 11:00h.

MARIA ROWINSKI LUCZYSZYN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEIXO LUCZYSZYN. Filiação: PEDRO ROWINSKI e ANNA ROWINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:00h.

MARILSA FREITAG PRINCIVAL, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE FREITAG e LEONIDIA IRACEMA FREITAG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 26 de abril de 2025 às 17:00h.

MARISA DE PAULA TOEWS, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ZIEGFRIED TOEWS. Filiação: PLACIDO CORDEIRO DE PAULA e MAGDALENA CORDEIRO DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 26 de abril de 2025.

NEIDE DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ALVES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ARTEIRO e MARIA MORALES ARTEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:30h.

NEUSA DA SILVA WOLFF BRANDT, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELIO BRANDT FILHO. Filiação: SEBASTIAO MOREIRA WOLFF e ISALTINA RODRIGUES WOLFF. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 26 de abril de 2025 às 13:30h.

NEUZELEI LUIZ BORBA, 58 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: NIVALDO BORBA e NILTA MARIA BORBA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 26 de abril de 2025 às 17:00h.

ROSIMARI FERREIRA MENDES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AIRTON JOAO MENDES DOS SANTOS. Filiação: LEONIDAS FERREIRA DE HOLANDA e NOEMIA DE LIMA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 17:00h.

RUTE PIRES DURAU, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO DURAU. Filiação: BENEDICTO DE SOUZA PIRES e EURIDECE DA COSTA PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 26 de abril de 2025 às 19:30h.

SEBASTIAO FERREIRA GOMES, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HELENA GOMES. Filiação: JOAQUIM FERREIRA e MARIA FRANCISCA DAS DORES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

SERGIO BARBOZA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: GENEZIO BARBOZA DA SILVA e MATILDE ESCOBAR PERES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 26 de abril de 2025.

TEREZINHA DE JESUS IGNACIO DA SILVA, 68 ano(s). Filiação: GERALDO FRANCSICO IGNACIO e JOANNA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 09:00h.

THEREZA VENCIGUERRA MARQUES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MARQUES. Filiação: DOMINGOS VENCIGUERRA e ROMANA TESSARIOLLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 16:00h.

VALDIRA DE JESUS DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: DEJAHIR POLIDORO e BENEDITA DO ROSARIO POLIDORO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de abril de 2025 às 17:30h.

VANIA TEIXEIRA DA PAIXAO, 37 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DELSO TEIXEIRA DA PAIXAO e ARMINDA CARMO DA PAIXAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 26 de abril de 2025 às 13:00h.

ZORACI PADILHA BARBOSA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MANOEL PEDRO DA COSTA BARBOSA e JESUINA PADILHA BARBOSA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sábado, 26 de abril de 2025.

