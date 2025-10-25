Falecimentos em Curitiba: obituário deste sábado 25/10

ADALBERTO MACHADO, 56 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: GETULIO OLIVEIRA LOPES. Filiação: JOAO MACHADO e MARIA ROSA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
ANA RODRIGUES DUARTE TEIXEIRA, 58 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: VALDOMIRO FERMINO TEIXEIRA. Filiação: JOSE RODRIGUES DUARTE e ERNESTINA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
BETINA MARTIGNAGO SBRISSIA, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO SBRISSIA e FLAVIA MARTIGNAGO SBRISSIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 25 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
DARCI SIDNEI DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: NAO CONSTA e ERCILIA MAMEDE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
DARIO ZANCHETTA, 73 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NORMA AMANCIO PEREIRA ZANCHETTA. Filiação: ALEXANDRE ZANCHETTA e ARSENIA ZANCHETTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
DONIDA DOS SANTOS ROCHA, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ADOLFO JOSE ROCHA. Filiação: MANOEL FIGUEIRA DOS SANTOS e MAXIMILIA FERMIANO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
EDELINA ZOLETTI, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME ZOLET. Filiação: ATILIO PILLA e MARIA PILLA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
EDITE RODRIGUES DA CRUZ NOGUEIRA, 97 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: PEDRO NOGUEIRA. Filiação: FRANCELINA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 25 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
FAUSTO FALASCHI FERREIRA, 54 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ABIGAIL DUARTE DE OLIVEIRA. Filiação: ATILIO ANTONIO FERREIRA e CLEUZA FALASCHI FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 25 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
GABRIEL COELHO NEGRÃO, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: FRANCISCO CHAGAS MEGRAO e DULCINEIA COELHO NEGRAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
IRACI DOS SANTOS ROCHA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO ANTONIO DA ROCHA. Filiação: JOAO MARQUES DOS SANTOS e IZOLINA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
IRENILDA DA COSTA MACEDO, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LEVINDO ALVES MACEDO FILHO. Filiação: JOSE COSTA e MARIA COSTA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
IRIA KUCHNIR, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: VITOR KUCHNIR e MARGARIDA KUCHNIR. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
IVANETE SANTOS DE MELO, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: IRENO ANTONIO DE MELO e MARGARIDA RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
IVONE DE FRANCA SANTOS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORANDI BELLO DE ANDRADE. Filiação: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS e FRANCISCA BONETE DE FRANCA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOAO AIRTON DE OLIVEIRA E SILVA, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO CORREIA DA SILVA e MARIA IVONE DE OLIVEIRA E SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
JOAO CARLOS RODRIGUES BRUSTOLIN, 78 ano(s). Profissão: GERENTE INDUSTRIAL. Filiação: JOAO ANTONIO BRUSTOLIN e MATILDE RODRIGUES BRUSTOLIN. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 25 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOAO DORACY STELA, 81 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: FRANCISCO STELA e ERMINIA GRANDE STELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOAO NIRO DA MOTTA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA MOTTA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
KAZUTO YAMAO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HATSUE TANAKA YAMAO. Filiação: BUNTARO YAMAO e MIKI YAMAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
LUIZ HENRIQUE DA SILVA, 32 ano(s). Filiação: MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MARIA DO HORTO CAFFARATE NEVES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GAVINO NEVES DA SILVA e CAMILA CAFFARATE NEVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 25 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MARIA PEDROZO DA COSTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SUZANO DA COSTA. Filiação: MANOEL PEDROSO LUZ e MARIA JOSE PORCILIANA DA LUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LONDRINA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MARIA THEREZA BITTENCOURT VEIGA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ VEIGA SILVA. Filiação: JULIO M BITTENCOURT e IRENE PLANK BITTENCOURT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
NATALIA WECELOVIZ BARRETO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOEL BARRETO. Filiação: BASILIO WECELOVIZ e MELANIA WESOLOWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
NIVALDO CORDEIRO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EUCLIDES CORDEIRO e ANA ROSA BLATNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 01:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
RENATO ALVES, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: LAUDOMIRO ALVES e TERESA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
ROSELI TEREZINHA MADZGALA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EDUARDO MADZGALA e TEREZA DE JESUS LEANDRO MADZGALA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 25 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
SIDNEI MASSARU KIMURA, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IZABEL CRISTINA DE JESUS. Filiação: TERUO KIMURA e TERUKO KIMURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
SOELI TEREZINHA ALVES DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ALVES DE LIMA e LUIZA SOARES DE MELO LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 26 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
WILIAN JACSON BARBOSA, 34 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CAROLINE MENDES. Filiação: GILMAR DA APARECIDA BARBOSA e ANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.