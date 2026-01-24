Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 24/01/2026

ADENIZ FERREIRA ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERONICA KOPESCKI DE ARAUJO. Filiação: JOSE FONSECA DA CRUZ e ETELVINA FERREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
ADIR DE SOUZA FILHO, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROSANA DE FATIMA SOUZA. Filiação: ADIR DE SOUZA e LUIZA ALBERTINA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
ALCEU BATISTA, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: IVONE SOARES PINTO BATISTA. Filiação: PEDRO BATISTA e VILMA MARIA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
ALEXANDRE SANTOS, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CLEUZENI DA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
ALLANA MARIANO BORGES, 1 ano(s). Filiação: DIEGO HENRIQUE DE SALLES BORGES e CLEICILAINE MARIANO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
ANA CAMILA DE OLIVEIRA CAMPOS, 28 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: FRANCINALDO DE OLIVEIRA CAMPOS e ROSEMEIRE TEREZINHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
ANTONIO EURIDES SCHEFER, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANA ILDA DOS SANTOS SCHEFER. Filiação: JOAO SCHEFER e ALICE RAAB SCHFER. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
AVELINO PINHELLI FILHO, 65 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: AVELINO PINHELLI e CANDIDA MARTINS PINHELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA BENEDITA DOS REIS. Filiação: VICENTE FERNANDES DA SILVA e GERALDA ELEUTERIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
CARLOS TADEU MARTINS RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOELY CARLOS RODRIGUES e AYD MARTINS RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 24 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 23/01/2026.
CELIA HADDAD DOBIGNIES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCOIS DOBIGNIES. Filiação: JAMIL HADDAD e WIRES SALVALAGGIO HADDAD. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
EDNA MARIA DE AZEVEDO TRONI, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIEZER VIEIRA TRONI. Filiação: VITOR DE AZEVEDO e MARGARIDA SOUZA DE AZEVEDO. Sepultamento: CEMITERIO LOCAL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
ELDA LODOVICO RODRIGUES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO MAIA RODRIGUES. Filiação: WENDERLIM LUDOVICO e LUDOVINA LUDOVICO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
IDUILDA SOARES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMILIANO SOARES e LUIZA POLICENA DE JESUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
IOLANDA FURTADO ROSA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIMAS DIAS DA ROSA. Filiação: OZORIO R ROSA e GEORGINA DOS P FURTADO. Sepultamento: CEMITERIO EM LAGES – SC, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
JOSE PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ARIETE DO ROCIO PEREIRA. Filiação: FRANKLIN PEREIRA e LIDIA PEREIRA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
JUAREZ BRAUNE, 76 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLARISSE TEREZINHA FERREIRA BRAUNE. Filiação: ELIFAS BRAUNE e CLELIA BRAUNE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
LAERTE VIEIRA ROSA JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: LAERTE VIEIRA ROSA e ARACI SALETE ROSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARCIA DENIZE DE CARVALHO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDEMIRO RODRIGUES DE CARVALHO e GUIOMAR DA SILVA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARCIO TOMIO TAKEDA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIMAR DE OLIVEIRA TAKEDA. Filiação: SADAO TAKEDA e SIDEKO TAKEDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARIA DE LOURDES COSTA PASSOS, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO BATISTA ZAGONEL PASSOS e ANGELA COSTA PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARIA HELENA FAUSTINO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NADYR FAUSTINO e IRACEMA FAUSTINO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARIA NEIDE ROSSETO, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANGELIN ROSSETO e IRENE ROSSETO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
OSVALDO FERREIRA DE MENDONCA, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SOCORRO LOPES DE MANDONCA. Filiação: SEVERINO FELIX DE MENDONCA e MARIA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
PATRYCK GUSTAVO DA SILVA TEIXEIRA, 30 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: PATRICIA REGINA DA SILVA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 24 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 23/01/2026.
RUTH THA ACCIOLY VEIGA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO THA e HELENA THA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
SEBASTIAO DEVANIL DOS REIS, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: CLARISE DO NASCIMENTO DOS REIS. Filiação: ANTONIO PEDRO DOS REIS e MARIA DE MELO DOS REIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
SOELY MARIA LAMIN, 75 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: RENE CORTES. Filiação: PEDRO LAMIN e MARIA DA GLORIA RAMOS LAMIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
TEREZA ROSA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGNELO JOSE DOS SANTOS. Filiação: ESTANISLAU FERREIRA ROSA e VERONICA CREFETA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
THIAGO MOMBELLI DO CARMO, 40 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GISELE CHRISTIANE WOTROBA. Filiação: JOSE LUIZ DO CARMO e MARLI TEREZINHA MOMBELLI DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 06:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
VICENTE FRANCISCO VIEIRA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FABIO VIEIRA e LAURA DE SOUZA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO SANTA RITA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.