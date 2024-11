ANDERSON LUIZ MARCONDES JUNIOR, 36 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: ANDERSON LUIZ MARCONDES e ROSANGELA DE PAULA MARCONDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:00h.

ANTONIA MARIVAL SANTOS DO ROSARIO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI PIRES DO ROSARIO. Filiação: ALCEBIADES DOS SANTOS e LUCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:00h.

APARECIDO DE JESUS MELO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NELITA DE OLIVEIRA MELO. Filiação: FRANCISCO CARNEIRO DE MELO e EULALIA MOREIRA DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 23 de novembro de 2024 às 12:00h.

AUGUSTO SERPA DOS SANTOS ARRUDA, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: GABRIEL CARDOSO ARRUDA e THAIS SERPA DOS SANTOS ARRUDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de novembro de 2024 às 15:00h.

DECIO TOREJANE, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ELZA MARIA DE OLIVEIRA TOREJANE. Filiação: OSCAR TOREJANE e MARIA L TOREJANE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 23 de novembro de 2024 às 15:00h.

EDSON ALVES DE MIRANDA, 66 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ALMERINDO ALVES DE MIRANDA e MERCEDES RODRIGUES DE MIRANDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 23 de novembro de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (23)

EMILIA TEREZINHA DE OLIVEIRA VIANA, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: GERALDO PEREIRA VIANA ( FALECIDO). Filiação: MAXIMILIANO OLIVEIRA e MARIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:00h.

ERLEI GERALDO KOGA, 70 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ELIANA SCREMIN KOGA. Filiação: FELIPE KOGA e MARIA HELENA KOGA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 23 de novembro de 2024.

FERNANDO ANTONIO PEREIRA MARTINS, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDITH RIBEIRO MARTINS. Filiação: HORACIO DA SILVA MARTINS e IZABEL PEREIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 17:00h.

FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO, 79 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MIRIAN FERREIRA. Filiação: EUCLIDES VALENTIN CORDEIRO e MARIA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 16:30h.

GUILHERME VIRMOND KIRYLA, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CLAUDIO CORDEIRO KIRYLA e DAISY VIRMOND KIRYLA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 23 de novembro de 2024 às 11:00h.

HERCILIO CARLIN, 80 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANA MARIA CARLIN. Filiação: ALTINO CARLIN e FLORIZA CARLIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 17:00h.

ISAURO PERISSUTTE, 72 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: GERALDO PERISSUTTE e MARIA GUSSO PERISSUTTE. Sepultamento: COLONIA PRADO ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, sábado, 23 de novembro de 2024 às 17:00h.

JARBAS DOMINGUES, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: IRMA MONFREDINE DOMINGUES. Filiação: PEDRO DOMINGUES e BRANDINA KOLLER DOMINGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 23 de novembro de 2024 às 13:00h.

JOAO DE SOUZA PRESTES, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: INACIO DE SOUZA PRESTES e MARIA OLIVIA PRESTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 23 de novembro de 2024 às 09:00h.

JOCELI PEDROSO ROMERO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMULO CARLOS ROMERO. Filiação: ODRACIR PEDROSO e ADELAIDE TEIXEIRA PEDROSO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 23 de novembro de 2024.

JUANA MARIA FUSTE PEREZ, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: OTTO HERNANDEZ COSSIO. Filiação: ANTONIO FUSTE CHIROLDE e SABINA PEREZ GUERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 11:00h.

JULIANE BEATRIZ GALLE, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBANO GALLE e LUCELIA PEDROSO GALLE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 23 de novembro de 2024.

KAUA DA SILVA OLIVEIRA, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROGERIO DE OLIVEIRA e GERLANE NUNES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO SUL SC, sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 17:00h.

LAERCIO PEREIRA CLEMENTE, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDITE FERREIRA NUNES CLEMENTE. Filiação: PAULO PEREIRA CLEMENTE e TERESA BERNARDO CLEMENTE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 10:00h.

LAURO FRANCO, 72 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA HELENA ESMIRELLI FRANCO. Filiação: JOAO FRANCO e DALIRIA MARIO DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:30h.

LUIS BENITEZ FERNANDEZ, 79 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: HAYDYL HEDEN OLIVEIRA BENITEZ. Filiação: LUIZ BENITEZ GUEVARA e ROSANIA FERNANDEZ URIVE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 23 de novembro de 2024 às 14:00h.

MARCIRIO MACHADO, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ZENIR SANTOS MACHADO. Filiação: JORGE MACHADO e LICIA TELES MACHADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 23 de novembro de 2024 às 15:00h.

MARCO ANTONIO GONCALVES, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO GONCALVES e VILMA LAURINDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 23 de novembro de 2024 às 11:30h.

MARINA ODA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MASUO ODA. Filiação: YUITI OKAMURA e YULCINO OKAMURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 23 de novembro de 2024 às 14:00h.

MAURILIO DE AZEVEDO, 60 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOAQUIM BARCELAR DE AZEVEDO e LUIZA SIQUEIRA DE AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de novembro de 2024 às 17:00h.

OLIVA FRANCISCATTO SANTI, 93 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: NERY ANGELO SANTI. Filiação: ARCANGELO FRANCISCATTO e ROSA PERLIN FRANCISCATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:30h.

OREST ZIMOVSKI, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DOELY RASMUSSEN ZIMOVSKI. Filiação: GREGORIO ZIMOVSKI e IRENE ZIMOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 23 de novembro de 2024 às 14:30h.

PRYSCILA STRASBACH BELNOSKI, 46 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: TADEU BELNOSKI e IRLENE TEREZINHA BELNOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 23 de novembro de 2024.

ROBERTO SCHWARZ, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA THERESIA SCHWARZ. Filiação: TOMAZ SCHWARZ e ANA WINKLER SCHWARZ. Sepultamento: MUNICIPAL E GUARAPUAVA, sábado, 23 de novembro de 2024.

ROSEMARY COSTA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MAURO CARNEIRO DA COSTA e MARIA DA CONCEICAO COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 24 de novembro de 2024 às 14:00h.

ROSI MACANHAO BASTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVARO PILOTO BASTOS e MARIA DE LOURDES MACANHAO BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:30h.

ROSI SOUZA NUNES, 51 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: BENEDITO DE SOUZA NUNES e ALICE GONCALVES NUNES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 24 de novembro de 2024 às 15:00h.

RUBENS NADOLNY JUNIOR, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VALKIRIA SCHRAMM NADOLNY. Filiação: RUBENS NADOLNY e LIGIA HULTAMANN NADOLNY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de novembro de 2024 às 13:00h.

RUTH PEREIRA VALIM ALMEIDA, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE BENEDITO DE ALMEIDA ( FALECIDO). Filiação: FRANCISCO BORGES VALIM e ANNA PEREIRA VALIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 23 de novembro de 2024.

SEBASTIAO ACIR DE PAULA, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TEREZINHA RAMOS DE PAULA. Filiação: LUCIDORO BATISTA DE PAULA e OTILIA DE OLIVEIRA PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:00h.

SEBASTIAO FABRI, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DE SOUZA FABRI. Filiação: NAO CONSTA e MARIA IZABEL FABRI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de novembro de 2024 às 13:00h.

SILVIO CARDENUTO, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: GISELE CARDENUTO. Filiação: CARLOS CARDENUTO e OLGA COLANGELO CARDENUTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 14:00h.

SONIA DO ROCIO DOS SANTOS BORBA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO BORBA e DELFINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 23 de novembro de 2024 às 10:00h.

TEREZA BOCHNIA, 76 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: ALEIXO BOCHNIA e ROZALIA BOCHNIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 17:00h.

VALDEVINO BRANCO, 49 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VERA LUCIA DA SILVA BRANCO. Filiação: JOAO MARIA BRANCO e HILDA RUTHES BRANCO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 23 de novembro de 2024 às 17:00h.

VALTER MENDONCA MACEDO, 91 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: HULDA REBELO MACEDO. Filiação: OTAVIANO PERES DE MACEDO SOBRINHO e ALICE MENDONCA MACEDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 23 de novembro de 2024 às 18:00h.

VANI SANTI CAMATI DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDECI JOSE DA SILVA. Filiação: EMILIO SANTI CAMATI e AGNES SCHROEDER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 23 de novembro de 2024 às 16:00h.

VERONICA SEVERO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO ONOFRE SEVERO e ANCILA SEVERO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 23 de novembro de 2024.

VILMAR APARECIDO DE OLANDRA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO LOPES DE OLANDRA e MARLENE APARECIDA DE SOUZA OLANDRA. Sepultamento: CEMITÉRIO BOSQUE DA SAUDADE / MATINHOS, sábado, 23 de novembro de 2024.

