Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (23/05)
ACYR FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ESMERALDA RAMOS FERREIRA. Filiação: JULIO FERREIRA e AUREA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
ADRIANA APARECIDA DE JESUS, 54 ano(s). Filiação: JOSE ASSUMPCAO DE JESUS e SOELI TERESINHA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
ARLINDO LEMES, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE ALVES LEMES e ALZIRA BATISTA LEMES. Sepultamento: (ALVORADA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AUGUSTO FERRANDO e ROSA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
BRUNA DOS SANTOS RAMOS, 28 ano(s). Profissão: EDITOR(A). Filiação: JOELCIO RAMOS e SIRLEI MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
CACILDA DA SILVA SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: RAPHAEL BELLO DA SILVA e DOLORES DAS NEVES SILVA. Sepultamento: DEFINIR, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REGINA INES VARESCHI DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA e CLEMENTINA DOMINGUES E OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
CECILIA CAROLINA FALCAO KRZESINSKI, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EMERSON LUIZ KRZESINSKI. Filiação: ORLANDO FALCAO e NEUSA JESUS DE OLIVEIRA FALCAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
CECILIA WINTERS REHME, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO REHME. Filiação: FREDERICO WINTERS e ADELAIDE WINTERS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
DANIELLE FERREIRA MARTINS, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE NEPUCEMO DA SILVA. Filiação: ANTONIO FERREIRA MARTINS e MARIA DAS GRACAS MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 23 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
DIVINO FELIX, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ODETE WESTERMANI FELIX. Filiação: JOAQUIM FELIX e VICENTINA FELIX. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
EDMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA NETO, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EDMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO e ROSINA MACEDO DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
EMILIA CZAJKA CUBIS, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JAIME CUBIS. Filiação: PEDRO CZAJKA e BALBINA CZAJKA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 23 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
GILMAR DE JESUS CAMARGO STINGLIN, 31 ano(s). Filiação: OTAVIO BENEDITO STINGLIN e MARIA AURORA CAMARGO STINGLIN. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 22 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
IDEVANILDE SILVA DE JESUS ALVES, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOAO VALDIVINO ALVES. Filiação: JURACY DE JESUS e LINDAURA DA SILVA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO CONCEIÇÃO DOS TULIOS, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
IRACEMA LEITE RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID BRAGA RIBEIRO. Filiação: IVO LEITE DE MORAIS e ISOLINA DE PAULA MORAIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
ISABEL LIMA, 53 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL PEREIRA DE LIMA e MARIA DE ALMEIDA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
IZAURA RAMIRES DE SOUZA, 102 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ALCIDES CORREA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM RAMIRES e GABRIELA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
JOAO ARAMIS VIEIRA, 77 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: JOSE BRASILIO VIEIRA e DELFINA AFONSO PORTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
JOAO DE JESUS JACOMITTI, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EDILMARA DO ROCIO POLIDORO JACOMITTE. Filiação: OTAVIANO JACOMITTI e CIDALIA DE BARROS LOIOLA JACOMITTI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
JOAO DOS SANTOS MACIEL, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: SHIRLEI TEREZINHA MACIEL. Filiação: OCTACILIO ANTUNES MACIEL e CLEMENTINA DOS SANTOS MACIEL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
JOAO GONCALVES DE MATOS, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSA TEIXEIRA DE MATOS. Filiação: MANOEL GONCALVES DE MATOS e ELIZA MARTINS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 23 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
JORGE CANDIDO MARTINS, 66 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO CANDIDO MARTINS e ALDIVINA PIRES MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
JOSE GILBERTO VIOLA, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LAURINDO VIOLA e EDNA PEREIRA DA SILVA VIOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 22 de maio de 2026 às 08:27h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
KYARA GOMES DOS SANTOS BRENNY, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BERNARDO FRANCISCO DUARTE BRENNY e IRACELY GOMES DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 23 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
LAURO NUNES DA FONSECA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELZA MARIA NUNES DA FONSECA. Filiação: ALVINO NUNES DA FONSECA e GERTRUDES NUNES DA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/05/2026.
LEONILDO STRAPASSON, 86 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MIRAIL FIDENCIO STRAPASSON. Filiação: MARCOS STRAPASSON e ANGELICA ANA STRAPASON. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
LEONOR DE OLIVEIRA SPRADA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR CONSTANTE SPRADA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSA LOURENCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
LUIZ FERNANDO NOTTO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SILVIANE PELEGRINE. Filiação: LAURO NOTTO e CECILIA RIEKE NOTTO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 23/05/2026.
MALVINA MAGALHAES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRNACISCO MAGALHAES NETO e ETELVINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MANOEL LINO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA BOBBO DA SILVA. Filiação: MANOEL CAETANO e QUELEMENCIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MARIA DA GRACA SILVA COSTA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CLERIO UGIONE PICOLLO. Filiação: JOAO PEREIRA DA COSTA e ARLETE SILVA DA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MARIA GERCY MARCOLLA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO ANTONIO MARCOLLA. Filiação: JOSE ZAMONER e EURELIA ZAMONER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MARIA HELENA DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRAZILIANO BUENO DE OLIVEIRA e LAURA DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE JESUÍTAS PR, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MARIA ROSA DE SOUZA FERRAZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO SEBASTIAO DA CRUZ FERRAZ. Filiação: JOSE PEREIRA DE SOUZA e ROSA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MAURO RODRIGUES MELLO JUNIOR, 63 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: RUTE DA ROCHA MELLO. Filiação: MAURO RODRIGUES MELLO e LENI GONCALVES MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
MIGUEL SOARES BRAGA, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEVERO DE SOUZA BRAGA e FRANCISCA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
NILSON BATISTA BUENO, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO FLORESTAL. Filiação: ANIZIO GARCEZ BUENO e VELOMIR BATISTA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
PEDRO SOUZA DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MARIA JOANA SOUZA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 23 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
PUREZA SOUZA DO AMARAL, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEIVANCYR DO AMARAL. Filiação: MANOEL DE SOUZA e FRANCISCA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 23 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
RODRIGO GARCIA GOES, 40 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSANE. Filiação: RAFAEL GONZAGA DE GOES e MARIA GARCIA GOES. Sepultamento: EMITERIO SAO JOAO BATISTA – MANDIRITUBA /PR, sábado, 23 de maio de 2026. Data do Falecimento: 22/05/2026.
SANDRA JANIRA RODRIGUES BRANCO, 67 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: NELSON ISMAR MUNHOZ BRANCO. Filiação: JOSE RODRIGUES e ZILDA DUARTE RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 23 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
TATIANE VIANA DE SOUZA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: IGOR HENRIQUE DOMINGUES PEDROSO. Filiação: NAZILDO GONCALVES DE SOUZA e ANA MARIA COSTA VIANA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 23 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
TEREZINHA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM BALTAZAR. Filiação: ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA e REGINA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 22 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
VANDA ALVES ALICE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILON RUBENS ALICE. Filiação: JOAO ALVES DO SACRAMENTO e OLINDINA AREAS ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 22 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
YOSDANY JEREZ CASELLA, 44 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: IVAN JEREZ RAMIREZ e LILIAN PATRICIA CASELLA GALLOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/05/2026.
