Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (22)

AFRA MARIA MICELI, 75 ano(s). Profissão: RELAÇÕES PÚBLICAS. Cônjuge: JOSE LEO LAZARUS. Filiação: FELIPPE AMERICO MICELI e FRANCESCA CUGURRA MICELI. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025.

AIDE DE BONA HENRIQUE, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VOLNEI JOSE HENRIQUE. Filiação: JACINTO DE BONA e ADILIA FARIA DE BONA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ANA MALKO RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OTAVIO ANTONIO RIBEIRO. Filiação: ANDRE MALKO e MARIA MALKO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ANA VAZ DA SILVA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ISMAEL DOS SANTOS. Filiação: ELEUTERIO VAZ DA SILVA e MARIA DA LUZ CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 15:30h.

ANISIO TRINDADE FERNANDES MEDINA, 65 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: ELOY. Filiação: EUGENIO FERNANDES MEDINA e GUILHERMINA PEREIRA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO NETO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANETE DO ROCIO FRANCO. Filiação: JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO e MARIA JOAQUINA FRANCO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ARIETE HANEMANN THEODORO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON THEODORO. Filiação: ALBANO HANEMANN e FRANCISCA HANEMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

CLAUDEMIR MANOEL COLOSIO, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELIZANGELA PEREIRA NALIN COLOSIO. Filiação: JOSE COLOSIO e IZABEL MANOEL COLOSIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

EDEGAR FERREIRA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA AMORIM DE SOUZA. Filiação: PLINIO FERREIRA DE SOUZA e ALIPIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ELESMAR BORGES, 53 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: CELIA RIBEIRO BORGES. Filiação: LUIZ BORGES e MARIA VALACIR RODRIGUES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

FELIX SFENDRYCH, 84 ano(s). Filiação: WADISLAU SFENDRYCH e MARIA SFENDRYCH. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 09:30h.

GABRIEL PRADO FERNANDES, 8 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCOS FERNANDES DE SOUZA e ELAINE PRADO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

HERMES PEREIRA BARRETO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SANDRA MARA AGDA DE LIMA BARRETO. Filiação: ARTHUR DUTRA BARRETO e AFRA PEREIRA BARRETO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

IRANI FERREIRA RIBEIRO, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ARTHUR DE SA RIBEIRO e MARIA SEBASTIANA DE SA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

IVANIR ALVES DE OLIVEIRA NEMEZIO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO NEMEZIO. Filiação: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA e MARIA DARIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

JANETE SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADANIL SILVA. Filiação: ALBINO LAUER e MARIA JOAQUINA LAUER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 13:30h.

JOAO ROSA MARQUES NETO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARLI PORTES DE BARROS MARQUES. Filiação: SIDNEY ROSA MARQUES e LUIZA CORDEIRO MARQUES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 23 de fevereiro de 2025.

JONATH FREDERICK TANCK, 40 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ODIRLEI TANCK e MARA CRISTINA FERRARO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 14:30h.

JOSE BENEDITO DE CAMARGO, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: SEBASTIAO BENEDITO CAMARGO e ANA PEDRO DE CAMARGO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

JULIO CEZAR MANGGER, 43 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JULIANA DA GUIA RAAB. Filiação: JOAO FRANCISCO MANGGER e MARIA ROSA DE LUCAS MANGGER. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

LUIZ CARLOS GOMES, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LIVERCINDA LUCIA GOMES. Filiação: HUMBERTO GOMES e ARACI PASSELO GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

MARA MARIA MARCURIA KAMINSKI, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: REINALDO KAMINSKI. Filiação: JOAO MARCURIA e ADELIA SOUZA MARCURIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

MARIA JOSE DOMINGOS DE ABREU, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO DOMINGOS e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MARLENE FERNANDES VIEIRA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO FERNANDES e MARIA DA LUZ DE CASTRO FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

NOEMI AMARAL DE FRANCA MACHADO, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS MACHADO. Filiação: VICENTE AMARAL DE FRANCA e IRONI DO CARMO COSTA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

RODRIGO ALEXANDRE ROQUE, 30 ano(s). Profissão: MODELISTA. Filiação: OSMARA ROQUE e SANDRA MARA ZOTTO ROQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

SAMUEL MIGUEL PEREIRA RIBEIRO, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LIZANDRO RIBEIRO PADILHA DA CRUZ e MONICA DE FATIMA PEREIRA DA CRUZ RIBEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

VERA FATIMA ROCHA FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EDUARDO FERREIRA e CECY ROCHA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 14:30h.

WAGNER PEREIRA BARBOSA, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Filiação: WALDEMAR BARBOSA e ELSE PEREIRA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de fevereiro de 2025.

WILLIAM JUSTO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA EDUARDA BARBOSA JUSTO. Filiação: LUIZ JUSTO DA SILVA e ANAZIRA VERNES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

ZEILA MARIA MARTINS KOZIKOSKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO KOZIKOSKI e JACIRA MARTINS KOZIKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

