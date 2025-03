Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (22)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ALICE FERREIRA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EDSON CARLOS NEGRAO. Filiação: CANTILDES ALVES DOS SANTOS e OSMINDA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 22 de março de 2025 às 16:30h.

ALZIRA LOPES RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DONATO LOPES RIBEIRO. Filiação: JOAO PINO GOMES e EURELIA MARTA PINO GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de março de 2025 às 17:00h.

AMIR BARDELLI DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: YAE YAMAMURA DA SILVA. Filiação: LACRIDES RAMOS DA SILVA e DURVALINA BARDELLI DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de março de 2025 às 12:00h.

ANALIA FARTO VALGRANDE ALBINO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABILIO PINTO ALBINO. Filiação: MANOEL FARTO VALGRANDE e CACILDA FARTO VALGRANDE PEDROZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 21 de março de 2025.

ANTONIA MARILENA RODRIGUES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ISIDORO RODRIGUES e NORMELIA DOS SANTOS RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 22 de março de 2025 às 10:30h.

BEATRIZ DE AZEVEDO ESMANHOTTO, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: TIAGO ESMANHOTTO e KATIA SILVA DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 22 de março de 2025 às 10:00h.

CLEONICE DA ROCHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO NOGUEIRA DA ROCHA. Filiação: REMO MATTIA e ROSA DAMIAN DE MATTIA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL – PR, domingo, 23 de março de 2025 às 17:00h.

DANIEL OZORIO NUNES DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOANA ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA e IRMA NUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 22 de março de 2025 às 11:00h.

DANILO LEOPOLDINO DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ROSELI APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 22 de março de 2025 às 14:00h.

DINORA DURIGAN, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TARCISIO DURIGAN. Filiação: JENOVITA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 22 de março de 2025 às 16:00h.

ELVIRA FUCH, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: CARLOS FUCH FILHO e MARIA CARTELLI FUCH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de março de 2025 às 09:00h.

EUZIRA MARIA BUENO RIBAS, 68 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: MOACIR PEREIRA BUENO e EDELZINA DE OLIVEIRA BUENO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (TELEMACO BORBA), sábado, 22 de março de 2025 às 17:00h.

GILBERTO ALIVINO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO ALIVINO DA SILVA e OTACILIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 22 de março de 2025.

HERMENEGILDO JESUS DE LARA, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAQUIM ALVES DE LARA e LEONIR ALVES MEIRA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sábado, 22 de março de 2025 às 17:00h.

INGO LAURO FUCHS, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RUDI HELMUT FUCHS e MARIA NAHIR FUCHS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 21 de março de 2025.

JOANNA DE LORENZI CANCELIER BATISTA, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MANOEL EGIDIO BATISTA. Filiação: JOAO DE LORENZI CANCELIER e ANNETA DE LORENZI CANCELIER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de março de 2025 às 17:00h.

JOAO PEDRO FRANCISCO NETO, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GERALDO PEDRO FRANCISCO e MARIA JOSEFA DE LIMA E SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de março de 2025 às 10:00h.

JOAO POPOVICZ, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ISABEL TKACZ POPOVICZ e ANTONINA URBANEK. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 23 de março de 2025 às 10:00h.

JOSE OLIMPIO DE PAULA, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA NEUZA MANOEL OLIMPIO DE PAULA. Filiação: OLIMPIO PAULA DA SILVA e MARIA APARECIDA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 22 de março de 2025 às 11:00h.

JOSE WILLAMIS DE OLIVEIRA, 36 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: GERSON SOUZA DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, segunda-feira, 24 de março de 2025 às 17:00h.

JUSSARA DE FARIAS, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ATALIPIO FERREIRA DE LARA e ANITA FERREIRA DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 21 de março de 2025.

LEANDRA ALVES DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THARSISSION SEBASTIA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL PINTO DE OLIVEIRA e CECILIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de março de 2025 às 11:00h.

LIDIA PRUSSAK DE FREITAS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES DE FREITAS. Filiação: PEDRO PRUSSAK e ANGELINA PRUSSAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de março de 2025.

LIRIA NAKAMURA FUKUDA, 95 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: NOBUO FUKUDA. Filiação: EIICHI NAKAMURA e TERU NAKAMURA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 21 de março de 2025 às 17:00h.

LOURDES SOARES DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ARTUR SOARES DE BRITO e LUIZA ARANTES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 22 de março de 2025 às 10:00h.

LUIS GASTAO DE ALENCAR FRANCO DE CARVALHO, 96 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES CORDEIRO FRANCO DE CARVALHO. Filiação: PAULINO FRANCO DE CARVALHO e VIOLETA DE ALENCAR FRANCO DE CARVALHO. Sepultamento: DEFINIR, sábado, 22 de março de 2025.

LUIZE VITORIA RIBEIRO DE SOUZA, 18 ano(s). Filiação: LUIZ CARLOS LEONEL DE SOUZA e ELIZABETE RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE PARANAGUA – PR, sábado, 22 de março de 2025 às 15:00h.

MARGARIDA NASCIMENTO FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NINO FERREIRA. Filiação: GUSTAVO NASCIMENTO RIBAS e GERTRUDES DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 22 de março de 2025 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES FURLANI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEDELCI JOSE FURLAN. Filiação: ISOLINA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de março de 2025 às 14:00h.

MARIA DELVANI TOLARI DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PAULO TOLARI e TEREZINHA DEGANUTTI TOLARI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 22 de março de 2025.

MARILENE COELHO MARTINS, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CELSO THOMAS COELHO e HELENA THOMAS COELHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 22 de março de 2025 às 15:00h.

MARILIZ DO CARMO PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGASSIS PEREIRA e ANALIA BUENO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 22 de março de 2025 às 15:00h.

NAIR CELIA BUENO CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS NEI CORDEIRO. Filiação: JOAO BUENO FERREIRA e MARIA MIRANDA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 22 de março de 2025 às 16:00h.

OLIVEIRA ALVES BESSA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADRIANA PINTO. Filiação: EDUARDO ALVES BESSA e ALMERINDA TEISEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 22 de março de 2025 às 17:00h.

OROSINA COSTA DE AZEVEDO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO. Filiação: GREGORIO BATISTA COSTA e MARIA BISPA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de março de 2025 às 13:30h.

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS, 8 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANTONIO EDILSON DE JESUS e DANIELA MORAES OLIVEIRA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 22 de março de 2025 às 10:00h.

REGINA MARA APPEL DE MORAES NASCIMENTO, 62 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: MARCIO ALFREDO DO NASCIMENTO. Filiação: ANOR DE MORAES e MARGOT APPEL DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 22 de março de 2025 às 13:00h.

ROSELI TEREZINHA PIGATTO, 71 ano(s). Filiação: DOMINGOS PIGATTO FILHO e DAURA MARIA PIGATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 22 de março de 2025 às 10:30h.

RUTE DOMINGUES, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ DOMINGUES e CANDIDA DE FRANCA DOMINGUES. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DA PAZ, sexta-feira, 21 de março de 2025.

RUTH CACHUBA NICASTRO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO NICASTRO. Filiação: ANDRE CACHUBA e LAURA CACHUBA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 22 de março de 2025 às 14:00h.

SEBASTIANA MARIA VICENTINO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ VICENIN. Filiação: JOAO PIEROBON e MARIA AMANCIO TRISTAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 21 de março de 2025 às 16:30h.

SEBASTIAO DA ROSA, 98 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: THEREZA MENDES DA ROSA. Filiação: ALDINO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA MARTINS DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de março de 2025 às 10:30h.

SLAVOMIRA CUBAS, 101 ano(s). Filiação: CASSEMIRO ANDRES e JOSEPHA ANDRES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 22 de março de 2025.

TERESA MARIA VIANNA XAVIER PENHA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL XAVIER PENHA. Filiação: JOSE PEREIRA VIANNA e ROSA NOGAROLI VIANNA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 21 de março de 2025 às 15:00h.

VALMOR CORREA FELIX, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLECI DE FATIMA ROSSATTO FELIX. Filiação: JOAO BATISTA FELIX e LUIZA CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 22 de março de 2025 às 17:00h.

VICENTE KUPKA, 76 ano(s). Filiação: JOSE KUPKA e IZABEL KUPKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de março de 2025 às 10:00h.

WILLIAN RAFAEL DE SOUZA, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ELIEL DE SOUZA e LUCIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 22 de março de 2025 às 10:00h.

