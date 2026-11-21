ALECIO ALVES DAS NEVES, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANA ALVES DAS NEVES. Filiação: VIRGILIO ALVES DE MORAES e MARIA DO CARMO NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ANA MARIA ALVES ANTUNES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO ANTUNES DE MORAES e LAURINDA ALVES DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ANTONIO CORDEIRO DE MELO, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA JOSE XAVIER DE MELO. Filiação: JOANA CORDEIRO DE MELO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ANTONIO JOAQUIM DO CARMO FILHO, 82 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA LUZINETI DOS SANTOS CARMO. Filiação: ANTONIO JOAQUIM DO CARMO e MARIA ANUNCIACAO DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO TEODORO DE SOUZA. Filiação: JORGE TEIXEIRA DA LUZ e FRANCISCA CANDIDA DA SILVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
AURORA LEMES SARTORATO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABILIO SARTORATO. Filiação: JOAQUIM URIAS SARTORATO e ELVIRA BORGHETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
CASEMIRO ORLOWSKI, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE ORLOWSKI e CASEMIRA OTOWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
CLAUDETE RODRIGUES GARCIA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: WALDOMIRO RODRIGUES GARCIA e OLGA BEATRIZ GARCIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 21 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 20/11/2026.
DECLEVERSON CLAY LIMA, 53 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ELAINE CRISTINA SOARES. Filiação: ANTONIO CARLOS DE JESUS LIMA e CRISTINA DINI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 21 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
EDENILSA BERTOLINO DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FABIO DE OLIVEIRA. Filiação: GELASIO BERTOLINO e DIRCE PRADO BERTOLINO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
EDSON DA SILVA SERRANO, 42 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: ADAMACIANO SERRANO e ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA SERRANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ELISANE IZABELA WLADIKA, 64 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: EROS EDUARDO FRIMAN JUK. Filiação: WALDOMIRO WLADIKA e SOPHIA MARCHALECK WLADIKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
ELSON PEREIRA DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: EXTRUSOR(A). Cônjuge: NEUSA DE BRITO DE SOUZA. Filiação: JULIO PEREIRA DE SOUZA e ELVIRA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
FELIPE AUGUSTO GONCALVES CHEROBIM, 35 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: DANIELE TONIO. Filiação: FRANCISCO CLAUDIO KUSTER CHEROBIM e MAURA GONCALVES CHEROBIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
GIOVANA DEMENECH SANTOS, 5 ano(s). Filiação: LUAN ESRAEL DOS SANTOS e TAIS FABIANA DEMENECH SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 21 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
IOLIRA WALTER DA FONSECA, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: APARICIO IVO DA FONSECA e ALEXANDRINA CORREIA DA FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 21 de novembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
IVONE ALMENDRO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODIJALMO NEVES DOS SANTOS. Filiação: MOYSES SANTOS e SOLEDAD ALMENDRO SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
IZOLINA MARIA DA LUZ, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: PEDRO DA LUZ. Filiação: MARTINHO RODRIGUES DA LUZ e ERMELINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JAIRO RODRIGUES MARTINS, 62 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SIDNEIA AFONSO MARTINS. Filiação: CELESTINO MARTINS e LINDAMIR RODRIGUES MARTINS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 21 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JANDIRA SOARES, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MIGUEL ANTONIO SOARES e HERACILIA DE LIMA SOARES. Sepultamento: BORTOT, sábado, 21 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JOAO ALBERTO FINARDI, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AIDO SANTO FINARDI e NORMA MARIA BORELLA FINARDI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JOEL AUGUSTO DE PINA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DALIRIA ANTUNES PINTO. Filiação: ANTENOR AUGUSTO DE PINA e ANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 21 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
JOSE GUILHERME VIEIRA, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: GUILHERME ANTONIO VIEIRA e RITA VICENCIA DE JESUS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
LAERZIO CORDEIRO DE FARIAS, 87 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO FERREIRA DE FARIAS e IZABEL CORDEIRO DE FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
LUCAS JUSTINO FERREIRA, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GRACIELE JUSTINO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
LUCAS SANSON, 29 ano(s). Profissão: ANALISTA MERCADO. Filiação: VALDEMIR SANSON e NORLI APARECIDA VIANTE SANSON. Sepultamento: CEMITERIO VIEIRAS – PALMEIRAS/PR, sábado, 21 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 20/11/2026.
LUIZ LIMA PADILHA, 44 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: CALIR LIMA PADILHA e MARIA LOURDES PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARGARETE BRANT MARTINS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAMIR MARTINS. Filiação: OSMAR BRANT e BERNARDETE SEBOLDT BRANT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARIA APARECIDA SARTO LAINA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LAINA. Filiação: JOAO SARTO e JOVIRA DOS REIS SARTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 21 de novembro de 2026 às 13:20h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARIA JOSE DE LIMA LOPES, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: BASILIO VIEIRA LOPES. Filiação: JOSE ELISIO DE LIMA e MARIA SALETE DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARLENE INGE SCHEER, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HORST HENRIQUE SCHEER. Filiação: OTTO AFFONSO PARUCKER e HERMENENGARDA PARUCKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 21 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARLI TERESINHA ALVES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO MOREIRA ALVES e LAVINIA DE OLIVEIRA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 21 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MAURO GALVAO DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JULIO GALVAO DE OLIVEIRA e ALDA COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 21 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MYKOLA HRYCENKO, 82 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: IZELITE STRUZIKE HRYCENKO. Filiação: ANTON HRYCENKO e KYLYNA HRYCENKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
NEUJAIR ADAO RAICHERT, 71 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DIRCELIA DE FATIMA RAICHERT. Filiação: JARBAS RAICHERT e EZALTINA RAICHERT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 20/11/2026.
NORBERTO RUDNICKI, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: APOLINARIO RUDNICKI e EDY WENDT RUDNICKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
PAULINA SANTOS DO NASCIMENTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS e MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
REGINA BEATRIZ TONIELLO LOURENCO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LOURENCO. Filiação: AMERIS TONIELLO e IEDA ANDREAZZA TONIELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
SABRINA DE OLIVEIRA NOVAIS PINHEIRO, 33 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ANDREY BORGES OLIVEIRA. Filiação: JOSE ADRIANO NOVAIS PINHEIRO e ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
SAMUEL DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ARMINDA PEREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e ANELINA FLORIANO DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 21 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/11/2026.