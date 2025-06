Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 21/06/2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADENILSON CORDEIRO DE PAULA, 56 ano(s). Profissão: CHAVEIRO. Filiação: OSVALDO GONCALVES DE PAULA e LUIZA CORDEIRO DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

ALCEU DE ALMEIDA LIMA, 68 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DORALICE KLEBES DE ALMEIDA LIMA. Filiação: ALCEBIADES DE ALMEIDA LIMA e MARGARIDA RIBAS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 21 de junho de 2025 às 09:30h.

AMARILDO SILVA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOCELY DE FATIMA GODOY SILVA. Filiação: JOAO DA SILVA e ANITA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 22 de junho de 2025 às 10:00h.

ANA JULIA MEIRA DOS SANTOS, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS e JULIANA DE MEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de junho de 2025.

ANAMARIA CARNEIRO LEAO KANAP, 71 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROBERTO KANAP. Filiação: IRAPOAN VAZ CARNEIRO LEAO e WANDA LOURDES RAMOS CARNEIRO LEAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de junho de 2025.

ANTONIA KALUZNY, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUIZ KALUZNY. Filiação: JARDELINO XAVIER SIMOES e VITORIA XAVIER SIMOES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de junho de 2025 às 16:00h.

ANTONIA SOLIDER COSTA SCANDELARI, 96 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO ARCESIO SCANDELARI. Filiação: ANTONIO COSTA e CATHARINA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 21 de junho de 2025 às 14:00h.

APARECIDA DA LUZ MATHEUS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILDO DA SILVA MATHEUS. Filiação: MIGUEL DA LUZ e MARIA DA LUZ. Sepultamento: CEM MUNICIPAL JOAQUIM TAVORA, sábado, 21 de junho de 2025.

APARECIDA ROSELI BONTORIN MOTIN, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MOTIN. Filiação: MARCOS POLI BONTORIN e LUIZA PETENUSSO BONTORIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 22 de junho de 2025 às 10:00h.

ARILDO DE LIMA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e LAUDELINA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

AURORA DE CACIA RAUEN, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE MARCOS RAUEN. Filiação: PEDRO LUIZ DE SOUZA e AUROR ROCHA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 20 de junho de 2025.

CONCEICAO SIMOES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CHAFIC KHALIL AJAIMI. Filiação: NAO CONSTA e OTACILIA SIMOES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de junho de 2025 às 17:00h.

EDNA QUIROGA DEGAN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO APARECIDO DEGAN. Filiação: CESARIO QUIROGA e FELICIANA LOPES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 20 de junho de 2025.

ELENA ROSA MARTINS SOARES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLINO DE SOUZA SOARES. Filiação: JERONIMO MARTINS PRESTES e ESTER PAULA PRESTES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 21 de junho de 2025 às 17:30h.

ELIZEU DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARLENE ALVES DA VEIGA SANTOS. Filiação: FORTUNATO DIAS DOS SANTOS e AMELIA ROSEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de junho de 2025 às 16:00h.

ERNESTO MARTINS DE PAULA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA LUCIA DE PAULA. Filiação: MANOEL MARTINS DE PAULA e ALZIRA SIMAO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de junho de 2025 às 12:00h.

ESMERALDA DO AMARAL, 69 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO ANTONIO DO AMARAL e ANGELINA DO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 21 de junho de 2025 às 11:00h.

GENALVA ELIAS DE LIMA MARQUES, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO ELIAS DE LIMA e ELIONORA ESIDORO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de junho de 2025 às 15:00h.

GENOVEVA WONS WSOREK, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOLESLAU WZOREK. Filiação: INACIO WONS e ANA WOMS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de junho de 2025.

GENY GARIBALDI DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GARIBALDI DA SILVA. Filiação: JOAO BRYCHTA e LYDIA BRYCHTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de junho de 2025 às 13:30h.

GILBERTO MARQUES PINHEIRINHO, 57 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: LEONI MORAES BONFIM. Filiação: JOSE MATIAS PINHEIRO e ELVIRA MARQUES PINHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO BOM JESUS PASSOS, sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 15:00h.

HATUKO SASAKI NITTA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MITUTERU NITTA. Filiação: KISUKE SASAKI e FUYO SASAKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 16:00h.

HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA GOSSLING, 81 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: SUELI MARLENE STEFFEN GOSSLING. Filiação: DANILO ALBERTO DA FONSECA GOSSLING e TEREZA DE JESUS DA SILVA GOSSLING. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de junho de 2025 às 19:00h.

HERTHA WINNIKES FORNAROLLI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABEL DA LUZ FORNAROLLI. Filiação: HEINZ WINNIKES e ROSA WINNIKES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 21 de junho de 2025 às 14:00h.

IONE ARRUDA GOMM, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GEORGE BUENO GOMM. Filiação: OSCAR VIRMOND DE ARRUDA e ELZE MARTINS ARRUDA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 21 de junho de 2025.

IVO BATISTA DE FRANCA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ODETE GONCALVES DE FREITAS FRANCAS. Filiação: ALFREDO BATISTA DE FRANCA e IZABEL DE MATTOS FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

JOAO DARIO BASTOS, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: PERALVO RODRIGUES BASTOS e NOEMIA VIEIRA PIRES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 21 de junho de 2025.

JOAO EDSON RIBAS PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO STEGUES PEREIRA e MARIA DE LOURDES RIBAS PEREIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 20 de junho de 2025.

JOAO ROBERTO COSTA, 69 ano(s). Profissão: FATURISTA. Cônjuge: MARIA EUNICE PORTES. Filiação: AMAZONAS COSTA e ESMERALDA TAVARES ARAUJO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

JOEL FARIA CABRAL, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARTA COSTA ROSA CABRAL. Filiação: JOSE FARIA CABRAL e DALILA DOS SANTOS CABRAL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ANTINHO, sábado, 21 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MIRIAM SIMONE ALBERTONI DOS SANTOS. Filiação: AMILTON BORGES DOS SANTOS e LEONILDA BORGES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 21 de junho de 2025 às 14:00h.

JOSE EVANGELISTA SEPULVIDA, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOVINO DOS SANTOS SEPULVIDA e AMBROZINA EVANGELITA SEPULVIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de junho de 2025 às 15:30h.

JOSE VIEIRA DO BONFIM, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE GRISOSTIVO. Filiação: JUVENTINO VIEIRA DO BONFIM e DELFINA DE SOUZA BONFIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 17:00h.

JULIO CESAR DE LIMA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GENILTON CESAR FERREIRA DE LIMA e JUCIMARA BATISTA MOREIRA DOS SANTOS DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI PR, sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

JUSSARA LUIZ CARLOS, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO MARIA LUIZ CARLOS SOBRINHO. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE CAMARGO e ERONDINA MOREIRA BATISTA CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO MUN. VATICANO, sábado, 21 de junho de 2025 às 15:00h.

KATIA ELIANE MARTINS GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MILTON FARIA GONCALVES e VALGA MARTINS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de junho de 2025.

LARISSA PRADO, 30 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: SUZANA VIEIRA MACEDO. Filiação: PAULO CEZAR PRADO e ZELITA BERNADETE LAURINDO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de junho de 2025.

LAURA DE ALMEIDA RAMOS, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA e ROSARIA RIBEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de junho de 2025 às 10:30h.

LAZARA DA CONCEICAO RODRIGUES, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR GARCIA DE OLIVEIRA e FAUSTINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 17:00h.

LAZARA DE MELO BLANCO, 78 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: DIONISIO BLANCO FILHO. Filiação: JOSE RIBEIRO DE MELO e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 21 de junho de 2025 às 15:00h.

LEONILDO COSTA, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: HELENA DE OLIVEIRA COSTA. Filiação: MARIO COSTA e ANEZIA APARECIDA COSTA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

LEVI MAURICIO DA SILVA, 10 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: TIAGO ALVES MAURICIO e ANDREA DEMETINO DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 21 de junho de 2025 às 16:30h.

MARCIA REGINA GERONASSO, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HUMBERTO PRIMO GERONASSO e NANCI GRACIA XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de junho de 2025.

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: ATENDENTE COMERCIAL. Filiação: JOSE BENEDITO DOS SANTOS e MARIA MARINETE DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 21 de junho de 2025 às 15:00h.

MARIA JOAQUINA ASSUNCAO DE LARA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO KRAINSKI DE LARA. Filiação: LAURO RODRIGUES DE ASSUNCAO e MARIA ANTONIA DE ASSUNCAO. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA JOHANNESDORF LAPA PR, sábado, 21 de junho de 2025 às 14:00h.

MAURO ROBERTO DIAS, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE DIAS e OLINDA SOARES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de junho de 2025 às 14:00h.

NELCI ALEXANDRINO, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MIGUEL PEDRO ALEXANDRINO e OLANDA DO NASCIMENTO ALEXANDRINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de junho de 2025 às 17:00h.

ORIDES CORDEIRO DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IOLANDA FERRAZ DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA e ORTENCIA M DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de junho de 2025 às 17:00h.

ORLANDINA LASS DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: RAIMUNDO CELESTINO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO LASS e NAIR LASS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de junho de 2025 às 14:00h.

OSVALDO PAULO BATISTA, 64 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: PAULO LEONEL BATISTA e ROMILDA JORDINA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 14:00h.

OVIDIO APARICIO DE PAIVA, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAQUIM BENTO DE PAIVA e ISAURA LINA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de junho de 2025.

PAULO ROBERTO FRANCO, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE DE OLIVEIRA FRANCO e LUIZA CIDRAL FRANCO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 21 de junho de 2025 às 11:00h.

RENAN BERLIM PAZINATTO, 37 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LOGAN CAMARGO DOS SANTOS. Filiação: ENEAS PAZINATTO e ELIZABETE BERLIM PAZINATTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de junho de 2025 às 17:00h.

VITOR ANTONIO MARKIEWICZ, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JUCIANE MARIA RESENDE MARKIEWICZ. Filiação: WLADISLAW MARKIEWICZ e NATALIA MARKIEWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de junho de 2025 às 15:00h.