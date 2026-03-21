Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 21/03/2026

ADRIELLY SANCHES SIRQUEIRA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DORIEL ARAUJO SIRQUEIRA e DILEIA SANCHES PUREZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ALVARO AUGUSTO ROSA, 78 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANA LUCIA MARTINS ROSA. Filiação: FELINTO ROSA e LEONOR SCHULTZ ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ANA JULIA MORAIS DE CARVALHO, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCIO JOSE DE CARVALHO e CAMILA HENRIQUE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ANGELICA DOSOLINA VIEIRA DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO VIEIRA DA SILVA e ANALIA PESSOA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ANTONIO CARLOS DE MELLO PACHECO, 90 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA SANTOS PACHECO. Filiação: JOSE FERREIRA PACHECO e RAFAELA DE MELLO PACHECO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
CHRISTIAN FERNANDO DE SOUZA, 49 ano(s). Filiação: JOAO DE SOUZA FILHO e EDITE ORLANDIN DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 21 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
CLAUDIO DIONISI, 54 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: ALFREDO DIONISI e GIGLIOLA MAGHERINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de março de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
CLEBERSON FERREIRA DE LIMA, 48 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR. Filiação: PAULO SOARES DE LIMA e ROMILDA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
CLEMENTE JOSE DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LUIZA DE SOUZA. Filiação: MANOEL JOSE DE OLIVEIRA e OTILIA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
CLEUSA MARA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGARCIS DA SILVA e ROSA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
DINARCI TEREZA ALVES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITORIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
EDISON ROGERIO ALVES SANTOS, 64 ano(s). Filiação: DINO DA SILVA SANTOS e SIROBA ALVES SANTOS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 21 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ELISABETH CRISTINA TRISKA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU ANTONIO TRISKA. Filiação: ALEIXO FONSAKA e MONICA FONSAKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 21 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ENEDINA MARIA DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PEDRO ALVES DA CRUZ. Filiação: ERNESTO NENEVE e FRANCISCA NENEVE. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 21 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
FRANCISCO DELI DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: ALCINDO DE OLIVEIRA e ADELIA AMELIA COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
GERALDO JOSE MULLER, 100 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ALVINA MULLER. Filiação: GUILHERME MULLER e CLARA MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
GUEOMAR BONETTO DE SOUZA CRUZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI DE SOUZA CRUZ. Filiação: JOSE ANTONIO BONETTO e HELENA BONETTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
HUMBERTO GONCALVES FAZENDA, 87 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ESTEFANIA ORTEGA FAZENDA. Filiação: ALTAIR GONCALVES FAZENDA e BENEDITA CRISTINA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 21 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
JOAO ARILTON COLACO, 61 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ILDA DE OLIVEIRA COLACO. Filiação: JOAO COLACO e ELVIRA DA SILVA FERREIRA COLACO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
JOAO DA SILVA DINIZ, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA DINIZ e ZULMIRA DA SILVA MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 21 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
JOAO MELECH, 93 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: LEONOR CESAR MELECH. Filiação: DEMETRIO MELECH e GUINOEFA SCHMANSKY MELECH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
JOAO NOEL DE SOUZA PRIGOLI, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NILZA VITORIA PRIGOLI. Filiação: JOAO PRIGOLI VIEIRA e SILVIA DE SOUZA PRIGOLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
JOSEMIL JOSE ALVES NATEL, 47 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOAO ARI ALVES NATEL e CLARA AUGUSTA ALVES NATEL. Sepultamento: BATEIAS, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
JULIA GUIMARAES DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISO FERREIRA DE LIMA e RITA GUIMARAES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
LEOCADIA MARIA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE GONCALVES DE ASSIS e MARIA MADALENA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
LEONILDA SILVA DOS REIS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIVEIRO MENDES DA SILVA e NAIR BUENO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARCELA ROSA, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GENTIL ROSA e MARIA DE OLIVEIRA ROSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 21 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARCOS RENY PETERS, 91 ano(s). Filiação: JOAO WILLIBALDO PETERS e HILDA ROSALINA PETERS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARIA ANDREJCZUK, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL ANDREJCZUK. Filiação: MIGUEL CHUICO e ANA CHUICO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARIA DE LOURDES CENTA, 80 ano(s). Filiação: VIRGINIO ANTONIO CENTA e ANA GUIMARAES RIBAS CENTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARIA DE LOURDES STUBERT, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUBENS EDMUNDO STUBERT. Filiação: LADISLAU TROJAN e ALZIRA GUSSO TROJAN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
MARIA JOSEFINA AREVALO DE MARTINEZ, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: DIEGO AREVALO e MARIA CHACIN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARINA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: GERENTE PRODUÇÃO. Cônjuge: ODILON DA SILVA. Filiação: LUIZ FELICIO DA SILVA e MARIA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
MARIO RAMOS, 86 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: JOSE RAMOS e FRANCISCA GONSALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, sábado, 21 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
MARISE IGNEZ PEREIRA DE SIQUEIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENEROSO ANDRE FLAQUER DE SILVEIRA. Filiação: JOSE DO PRADO PEREIRA e CANDIDA DUARTE PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 21 de março de 2026. Data do Falecimento: 20/03/2026.
NATHAN GABRIEL GLASENAPP DE JESUS, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: REGINALDO ALMEIDA DE JESUS e CINARA VALLE GLASENAPP. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
NELSOM MESQUITA, 93 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LIZETE DE FORVILLE MESQUITA. Filiação: ANTONIO MESQUITA e MAGDALINA MESQUITA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
RENATO ESTEVAM LANGE DE TOLEDO E SILVA, 85 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Filiação: RENATO DE TOLEDO E SILVA FILHO e MARIA STELLA LANGE DE TOLEDO E SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ROGERIO SANCHUK TABORDA, 74 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: SUZETE MARIA DA SILVA TABORDA. Filiação: BENTO VIEIRA TABORDA e SOPHIA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA ÁGUA VERDE, domingo, 22 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ROMILDA GROELHER DE SIQUEIRA, 80 ano(s). Cônjuge: JOA CARLOS FURQUIM DE SIQUEIRA. Filiação: EVALDO GROELHER e ANNA NUNES DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 21 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ROSA FELICISSIMO ALVES, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CRISTOVAO ALVES. Filiação: ABILIO FELICISSIMO COSTA e LEONIDES GUEDES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 21 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ROSA FONSECA MARTINS, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JARBAS ANTONIO MARTINS. Filiação: MANOEL FONSECA e ROSA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ROSELI BARBOSA DE AGUIAR, 58 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: MANOEL BARBOSA DE AGUIAR e FRANCISCA REZENDE DE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
ROZELI ANA ARAUJO DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADERVALDO ROBERTO PATTA. Filiação: ELAIDES LOPES DE ARAUJO e IZABELA PEDROZO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
SUZELEI APARECIDA CARVALHO ROSALES, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE PEREIRA DE CARVALHO e CERLI MACHADO KAILER CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
TEREZA MUCHENSKI MORASKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOIZ MORASKI. Filiação: LAUDELINO ANTUNES GUIMARAES e ETELVINA MUCHENSKI GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 22 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.
WILSON DRAPCYNSKI, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JUDITE DE CARVALHO DRAPCYNSKI. Filiação: CASIMIRO DRAPCYNSKI e FRANCISCA PICKLER DRAPCYNSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/03/2026.