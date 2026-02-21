Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (21/02)
ADALZIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE RIBEIRO NETO e MARIA JOSE DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ANA LUIZA GUNTHER DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANGELO SALEM PRIETTO DOS SANTOS. Filiação: JOAO BRUNO GUNTHER e NAIR MELCHIOR GUNTHER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ANIELI RIBAS DE SOUZA, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERGIO RIBAS DE SOUZA e ADRIANA DE FREITAS BRANCO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ARIELA APARECIDA CARRAO, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES CARRAO e MADALENA APARECIDA CARRAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
AUGUSTO MENEGUETTI BATISTTI, 15 dia(s). Filiação: JEFERSON RAFAEL BATISTTI e VANESSA MENEGUETTI BATISTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
CASTURINA DE JESUS FERNANDES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PINHEIRO. Filiação: PREVISTO FERNANES DE LIMA e ALCINA AVILA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ELEANDRA TEREZINHA AIME, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SANTO AIME e JOVILDE ELECIR PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
FRANCISCA BERTOLDI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGOSTINHO BERTOLDI. Filiação: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE e CATARINA TRENTINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
IZALTINO DIAS DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE PEDRO DIAS e MERENCIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (21/02)
JOSE LIALI, 70 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: BARTOLO LIALI e MARIA DI GIOVANNI LIALI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
JULIANA ALEXANDRE REGO, 34 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GUILHERME DA SILVA MORENO. Filiação: JOSE MARIO MENDES DO REGO e ANDREIA CRISTINA DA CRUZ REGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
LEONOR ANITA CANESSO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: LUIZ CARLOS CANESSO e ANITA VASCO CANESSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VERONICA RADICHESKI DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e ELISA VEIGA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARCELO JACOMINI, 53 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ELISANDRA ALVES FONTES. Filiação: JURANDIR JACOMINI e TEREZA JACOMINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARIA EMILIA COSTA KOMANN, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: EMILIO KOMANN e LUZIA MIRANDA COSTA KOMANN. Sepultamento: GUARATUBA/PR, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARIA HELENA LESSA RIBEIRO, 99 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: JOSE PINTO RIBEIRO. Filiação: GUSTAVO LESSA e MARIA ANTONIETA INFANTE LESSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ROGELIO GUILLEN RAMIREZ, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BEILIS LILIANA RODRIGUEZ CEDENO. Filiação: ROGELIO GUILLEN e ROSA EMILIA RAMIREZ DE GUILLEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ROSTISLAV GAVRILOFF, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSANE MONTEIRO GAVRILOFF. Filiação: VLADIMIR GAVRILOFF e LUBOV GAVRILOFF. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
SANTINA DO CARMO FURLAN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO LEAO FURLAN. Filiação: EUGENIO DO CARMO e PAULA BRIDAROLI DO CARMO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
SEBASTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA CANDIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
SEPTIMIA CONCHETA SAMPIERI, 89 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: SYLVESTRE SAMPIERI e GENNY GONCALVES SAMPIERI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
VANIR VAZ TEIXEIRA, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SANDRA REGINA AFONSO TEIXEIRA. Filiação: JOAQUIM MAURICIO TEIXEIRA e LAUDELINA VAZ TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITERIO SAO FRANCISCO – BARRA MANSA – RJ, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
VICENTINA MARTINS DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: BENDITO LEITE DA SILVA. Filiação: GERALDO FERNANDES DE SIQUEIRA e MARIA AUGUSTA MARTINS SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (21/02)