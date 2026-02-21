Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (21/02)
ARLINDO MAXIMIANO, 63 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JORDINO MAXIMIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
AURELINA ALVES MESQUITA, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DELCIDES MESQUITA FILHO. Filiação: BRAZ ALVES MESQUITA e CONCEICAO DE OLIVEIRA BARRETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
DEOMIRA KOWALSKI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE OMARIO KOWALSKI. Filiação: SEBASTIAO VANDRAMIM e CLARA MURARO VENDRAMIM. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
EDSON MARIO DE MORAES, 50 ano(s). Filiação: JOSE MARIA DEMORAES e MERCEDES CORDEIRO DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ELIANA SANTOS DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURIVAL SANTOS DE SOUZA FILHO. Filiação: BELMIRO DOS SANTOS e ACACIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ELOIZA FRANCIELI NERIS SILVA, 21 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODAIR JOSE VITORIANO DA SILVA e CLEICIANE NERIS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
FLAVIO RUTES AIRES, 43 ano(s). Filiação: ALEXANDRE RUTES AIRES e MARGARIDA APARECIDA AIRES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
IVANILDA JANGADA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM JACI JANGADA e ROSA MARIA RIBEIRO JANGADA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
JACKSON MIGUEL BADUY, 77 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ANA MARIA BADUY. Filiação: ALFREDO MIGUEL BADUY e IRENE DO ROSARIO FONTOURA BADUY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
JOSE VALDIR CARNEIRO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALTER ALVES CARNEIRO e GENI RAMOS DOS REIS CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
KELLI LUISA DOS REIS, 35 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: BENEDITO DOS REIS e GENI DE OLIVEIRA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
LUIZINHO RODRIGUES DA SILVA, 53 ano(s). Filiação: JOAO RODRIGUES DA SILVA e EMILIA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – NOVA TEBAS/PR, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
LUPERCIA RODRIGUES DE ASSIS, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAQUIM DE ASSIS. Filiação: BENEDITO RODRIGUES TERRA e IDALINA SARTE TERRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – TOMAZINA /PR, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARCELO PERPETUO DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Filiação: JOSE VIEIRA DOS SANTOS e EVA DO ROCIO FAGUNDES SANTOS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIA ANUNCIACAO COSTA OLIVEIRA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUIZ CARDOSO e ISABEL CABRAL CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GERVASIO MACHADO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ANANIAS DA SILVA e GALIANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARIA DA SILVEIRA LIANDRO, 74 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: IGNACIO MANOEL LIANDRO. Filiação: JOSE CALISTRO DA SILVEIRA e ROSA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIA DENIZE PADILHA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LAERCIO PADILHA. Filiação: JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO e IRENE RAMOS DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIA NEIDE EGYDIO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADONIAS GOMES DA SILVA. Filiação: ACHILES EGYDIO e MARIA BELUQUE EGYDIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIA REGINA HUTNER, 68 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ALBANO HUTNER FILHO. Filiação: HEINZ HILDOR FINGER e MARIA ZELIA FINGER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIZETE DE FATIMA LEVANDOSKI RODRIGUES, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANTONIO RONALDO RODRIGUES. Filiação: JOAO LEVANDOSKI e CECILIA LEVANDOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DE PORTO UNIAO, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ORTENILA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO MARTINS DA ROCHA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ROMUALDO ANDRETTA, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SUELI MASSUCI ANDRETTA. Filiação: ATILIO ANDRETTA e AVANI RATSKE ANDRETTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ROSEMARI SIQUEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SIQUEIRA e TEREZA GONCALVES SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
VERENA MEIER BRASIL, 55 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Filiação: ANTONIO SILVEIRA BRASIL FILHO e ANA MARIA MEIER BRASIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
