Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20/12)
ALMIR ROGERIO DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BENEDITO FLORENCIO DOS SANTOS e JOVENIRCE INACIO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ALTAMIR ARAUJO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WILSON ARAUJO e EIDIR FERREIRA ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
AMAURY SOARES, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDITE ESPERANCA SOARES. Filiação: ELOI SOARES e NAIR PAULINO SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ANA MARIA ALVES, 73 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: ALCEBIADES ALVES e APOLONIA NOVALSKI ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ARLENE LOPER CORREA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO MARIA CORREA. Filiação: ANTONIO AUGUSTO LOPER e IZAURA CORDEIRO LOPER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
BIANQUINI FOLQUINI, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: MARIO FOLQUINI e ANA FOLQUINI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
CATARINA DAS GRACAS DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE DOMICILIO DA SILVA e GERMANA LEONARDO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
CLEVERTON SILVA DE BRITO, 40 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: SALVADOR DE BRITO e TERESA SILVA DE BRITO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
DANIELLE DO ROCIO KULEWICZ MARINS, 49 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MAURI APARECIDO MARINS. Filiação: FRANCISCO KULEWICZ e IRENE FERREIRA LEAL. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICUIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
EDITE MARIA LENZI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AVENICIO ISIDORO LENZI. Filiação: REINALDO LUNELLI e JOSEFINA LUNELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ELMAR JOENCK, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: APPARECIDA ORNELLAS JOENCK. Filiação: ZACARIAS JOENCK e IDA KUHN JOENCK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
HEITOR PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: ENGENHARIA DE AGRIMENSURA. Cônjuge: IRENE CASTELLER PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA e FILOMENA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20/12)
JAIR AUGUSTO DOUTOR, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JAIR AUGUSTO DOUTOR. Filiação: VALDECIR AUGUSTO DOUTOR e NATALINA ESTELINA DOUTOR. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
JANDIRA BELO LAZAROTTO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL CONSTANTINO LAZAROTTO. Filiação: EULISSES FERREIRA BELO e IVETE POLENCA BELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
JONAS PEREIRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MERCILDA PEREIRA DE LIMA E SILVA. Filiação: PRUGERIO ANTONIO DOS SANTOS e ANA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
JOSE ILTON DE ANDRADE, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA DE ANDRADE e ANTONIA GRACIOSA SEGALA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
JOSE NELSON ROCHA GUIMARAES, 60 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: LEA VEIGA GUIMARAES. Filiação: EUGENIO ROCHA GUIMARAES e MARIA RODRIGUES GUIMARAES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
MANOEL ANTONIO DE JESUS, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIANA ANDRADE DE JESUS. Filiação: NAO CONSTA e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
MARGARIDA BUDIE, 74 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: NESTOR BUDIE. Filiação: CONSTANTE SUCHKO e VERONICA PEDRAZA SUCHKO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ORLANDO ABRAO KALIL, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: VIRGINIA MARIA BUSSE KALIL. Filiação: ABRAHAO KAIL FADEL e BAYJA KALIL FADEL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
PAULA APARECIDA BARBIOTI DE OLIVEIRA FUCHIGAMI, 43 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: EDSON YUJI FUCHICAMI. Filiação: LEONDENIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA e ELZA MARIA BARBIOTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
RENI DE MATOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GRACILIANO PINHEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOAO GREGORIO DE MATOS e MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
SEBASTIAO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLEUSA PASCHOAL DOS SANTOS. Filiação: VALDOMIRO DOS SANTOS e NAHYR GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
SILVANO LUCIANO VELASCO, 46 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SILVIO VELASCO e SEBASTIANA ALVES DE SOUZA VELASCO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIUPAL DE UBIRATÃ PR, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
VANESSA BORBA DE GOES RIBAS, 55 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Cônjuge: JOAO LUIZ DOMINGUES RIBAS. Filiação: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DE GOES e MARLENE BORBA DE GOES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
WANDERLEY DE JESUS VALE DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: LUCIANA APARECIDA DE CARVALHO DOS SANTOS. Filiação: OVANDE DAUDT DOS SANTOS e MARIA LUCIA VALE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20/12)