Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20/12)
ABIL ABEL ABDALLH, 72 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: GRACE GISELLE CARMONA CARUZ ABDALLH. Filiação: SANTIAGO ABDALLH e ILDA MARTINS ABDALLH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
CARLOS ALBERTO PENNER, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARY PENNER e EZA ROSA PENNER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
CARLOS APARECIDO PAVANI, 56 ano(s). Filiação: SEVERINO PAVANI e MARIA ALDEVINA BARBOSA PAVANI. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE MARINGA, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
CARLOS DANIEL SOUZA GOMES FERREIRA, 25 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: DANIEL FERREIRA e PATRICIA DE SOUZA GOMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
CLARINDA DA LUZ SANTOS SOARES, 61 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CELSO FELICIANO SOARES. Filiação: LIVINO DA LUZ SANTOS e ZULMIRA RIBEIRO DA LUZ SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
CLEBERSON DA SILVA VIDAL, 32 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: VIVIANE PEREIRA VIDAL. Filiação: JOAO MARIA VIDAL e ELIANE DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ELUIR SCHAMNE, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ALIPIO SCHANNE e OTILIA SCHAMNE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
EMILIA KOCHINSKI, 79 ano(s). Cônjuge: CLAUDIO KOCHINSKI. Filiação: SILVESTRE MAZUROSKI e HELENA MAZUROSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
ESTEFANIA POMORSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEVAO POMORSKI e JOSEPHA POMORSKI. Sepultamento: MARIENTAL – LAPA/PR., domingo, 21 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
FERNANDO GUIMARAES DE LUCAS, 34 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: DIVONSIR APARECIDO DE LUCAS e APARECIDA MONTEIRO GUIMARAES. Sepultamento: JARDIM DA PAZ – SARANDI/PR., domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
FRANCISCA TATER LOPES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON LOPES. Filiação: ILDEFONSO TATER e HONORIA MATEUS GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
GABRIEL DA SILVA JETKA, 25 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOAO PAULO JETKA e PATRICIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20/12)
HILDA DA ROCHA ALMEIDA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILY RODRIGUES DE ALMEIDA. Filiação: RAIMUNDO MARCELINO DA ROCHA e MARIA COUTINHO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
JOAO MARCOS XAVIER COELHO, 59 ano(s). Filiação: SERVULO MOREIRA COELHO e DAURA BASTOS XAVIER COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
JUCELDA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO MARIA FERREIRA DOS SANTOS e BRANDINA LEITE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
JULIO CEZAR DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANGELO GONCALVES DE OLIVEIRA e INACIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
LEVINA BENEDITA SOUZA RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CAMILLO RIBEIRO. Filiação: MARIA BENEDITA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
LUIZ SERGIO NAVALSKI, 26 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ CARLOS NAVALSKI e MARLENE OLESKOVICZ NAVALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
MARIA DONATILA DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADELAIDE ALVES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
NILZA DOS SANTOS JARECK, 76 ano(s). Filiação: GERVASIO AMARO DOS SANTOS e ZILDA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
SONIA LEONOR DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Filiação: DIOLANDO CUNHA e FANY MOREIRA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
TANIA MARLI LUGUES GONCALVES, 68 ano(s). Filiação: FLORVAL LUGUES e GUILHERMINA LUGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
TOBIAS BUENO, 62 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: SELMA APARECIDA BUENO. Filiação: JOAO CANDIDO BUENO e ALICE FERREIRA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
YEDDA MARIA DE SOUZA MELLO GUIMARAES, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FERNANDO MACEDO GUIMARAES. Filiação: AUGUSTO CEZAR DE SOUZA MELLO e IZETTE MOTA DE SOUZA MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
ZILDA MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OLIVIO ALVES DOS SANTOS e LEOPOLDINA VASCONCELOS DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20/12)