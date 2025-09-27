Falecimentos em Curitiba: obituário deste sábado

ABEL DE ANDRADE, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARA LUCIA ORLOWSKI. Filiação: VICENTE DE ANDRADE e MARIA BATISTA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:00h.
ADEMIR JOSE MULLER, 75 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: CLAURINDA NISHIMORI MULLER. Filiação: LEO JOAO MULLER e MARIA ANACLETO MULLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:30h.
ANTONIA LOPES CASTILHO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCALIZIO LOPES CASTILHO e ANA APARECIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 14:30h.
ANTONIO SIEMSEN MUNHOZ, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IOLANDA BORGES MUNHOZ. Filiação: OSCAR LOPES MUNHOZ e MARIA IONE SIEMSEN MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:00h.
APARECIDA DA SILVA MATOSO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BENEDITO MATOSO. Filiação: JOAO AUGUSTO DA SILVA e AGUIDA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de setembro de 2025 às 14:00h.
AYRTON VERA RAMON, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEIDE SANTINHA RAMON. Filiação: JOAQUIM RAMON FILHO e EMILIA VERA RAMON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:30h.
BARBARA NARDELLI, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALDO NARDELLI. Filiação: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA e CELESTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMIÉRIO MUNICIPALDE LAURENTINO, sexta-feira, 26 de setembro de 2025.
CARLOS ALBERTO BESTEL, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OLINDA DOS SANTOS BESTEL. Filiação: ANTONIO SEBASTIAO BESTEL e MARIA DA LUZ BESTEL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 09:00h.
CARLOS JORGE PEREIRA MACHADO, 62 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARLENE LUIZA BARBOSA MACHADO. Filiação: JOAO PEREIRA MACHADO e MARIA PEREIRA SAMPAIO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 27 de setembro de 2025 às 15:00h.
CECILIA PRESENTACION BOGADY ASTUDILLO, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: CLEMENTE BOGADY e ANA MARIA ASTUDILLO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 10:00h.
CLAUDIA SIMONE RODIGER AVELINO, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CELIO APARECIDO AVELINO. Filiação: HILDA RODIGER. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sábado, 27 de setembro de 2025.
DELMA DE FATIMA BUENO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: WALDIR PEREIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO BUENO DA SILVA e TEREZINHA DE JESUS MORAIS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:00h.
ELZA MARILDA DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALCEBIADES DOS SANTOS. Filiação: ABILIO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA GABRIELA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 27 de setembro de 2025.
EZIDORIO LEVI SPRENGER, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SIRLEI MAILER. Filiação: ARNALDO SPRENGER e FLAVIA SPRENGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 17:00h.
FABIO JUNIOR CONSTANTINO, 32 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: VALDECIR CONSTANTINO e MARCIA SILVA MESSIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 10:00h.
FRANCISCO CORREIA DE MORAIS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BENEDITO CORREIA DE MORAES e DULCINA SALLES DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 27 de setembro de 2025.
ITACIR LUIZ BUSARELLO, 80 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: MARIA DO PRADO BUSARELLO. Filiação: EVARISTO BUSARELLO e ISABEL BUSARELLO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 27 de setembro de 2025 às 18:00h.
JEAN PAULO GOMES PINTO, 49 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: ANTONIO GOMES PINTO e EVANILDE FELISBINO PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 14:00h.
JESICA SIQUEIRA DOMINGOS, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROGERIO LUIZ DOMINGOS e MARIA TEREZA WAGNER SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de setembro de 2025 às 15:00h.
JOAO BATISTA DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRENE ANDRADE DE FREITAS. Filiação: ANTONIO FAUSTINO e BENEDITA PEREIRA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 11:00h.
JOAO UKOSKI, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA UKOSKI. Filiação: LEONARDO UKOSKI e BRONISLAVA LANGNER UKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 19:00h.
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA e FRANCISCA CORREIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOSE HORTENCIO RODRIGUES DO AMARAL, 60 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: JOSE CARLOS DO AMARAL e MARIA TEREZINHA RODRIGUES DO AMARAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:00h.
LOSANIR FRANCISCA ANELLI ONGARO, 62 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: EDUARDO ONGARO. Filiação: OSVALDO ANELLI e MARCILIA CARRARO ANELLI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de setembro de 2025 às 11:00h.
LUIZ GOMES VIEIRA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSALINA LEAL VIEIRA. Filiação: JOSE GOMES VIEIRA e MARIA GOMES VIEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 27 de setembro de 2025.
LUIZA IVANIDA PALUCOSKI, 71 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALBERTO PALUCOSKI. Filiação: NAO CONSTA e MARIA FINOCA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 09:00h.
MANOEL GALVAO DA COSTA, 73 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: MARIA DELIA DE LIMA. Filiação: GERALDO FERREIRA DA COSTA e CATARINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA CARVALHO OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO DE OLIVEIRA. Filiação: VERGILIO HENRIQUE DE CARVALHO e IZABEL ALVES DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 27 de setembro de 2025.
MARIA DA CONCEICAO MACHADO, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WILSON FERREIRA MACHADO. Filiação: RICARDO PAES DE FARIS e CECILIA SILVEIRA FLORES PAES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 27 de setembro de 2025.
MARIA EVA BARRETO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMINIO NUNES DA SILVA. Filiação: DALIA BARRETO GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARINILSE DONATI NIEDERAUER, 60 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: DELMAR INGO NIEDERAUER. Filiação: ERMINIO DONATI e ANNA TERESINHA DONATI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de setembro de 2025 às 17:30h.
NICOLAS ATHANASE DZEPRAILIDIS, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALDONIA PETRONILHA. Filiação: ATHANASE DZEPRAILIDIS e CHRISI DZEPRAILIDIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de setembro de 2025 às 16:30h.
OLIVIA PAIVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ FRANCISCO PAIVA. Filiação: BRONISLAU ZUZANIUK e IZAIRA CORDEIRO ZUZANIUK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 27 de setembro de 2025 às 15:00h.
ORLANDO BIANCONI, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VICTORIA TEIXEIRA BIANCONI. Filiação: CARLOS BIANCONI e MARIANA NARENTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 15:00h.
OSIRES BRANCO, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SOLENITA BRANCO. Filiação: ASTROGILDO FAGUNDES BRANCO e ELOYNA RUTHES BRANCO. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sábado, 27 de setembro de 2025 às 11:00h.
ROBERTO LIPSKI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSA WEGRZINOVSKI LIPSKI. Filiação: BOLESLAU LIPSKI e GENOVEVA SUREKI LIPSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de setembro de 2025 às 10:00h.
SADI JOSE FURTADO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZINHA FURTADO. Filiação: JOSE ZEFERINO FURTADO FILHO e ISABEL FELIPE FURTADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 27 de setembro de 2025 às 15:00h.
SILVANIRA MARGARIDA STELLA, 82 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: JOAO STELLA e EUGENIA VENDRAMIM STELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 27 de setembro de 2025 às 12:00h.
SILVIO MANTOVANI, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ANTONIO MANTOVANI e GUIOMAR PEREIRA DE CAMARGO MANTOVANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 27 de setembro de 2025 às 13:00h.
SYLVIO RONALD LEITAO, 90 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: VALERIA RAMOS LEITAO. Filiação: OLIVAL LEITAO e GLORIA LIMA LEITAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de setembro de 2025 às 17:00h.
TEREZA TURKOT, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LEONIDES TURKOT. Filiação: LADISLAU GURAK e ANNA GURAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 27 de setembro de 2025.
VALMOR DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de setembro de 2025 às 12:00h.
WILIAN CARMELO KREKNICKI, 38 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: SERGIO CARMELO KREKNICKI e ROSANGELA SANTOS LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 27 de setembro de 2025 às 15:30h.