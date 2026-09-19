Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 19/09/2026

AIRTON FERREIRA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CELIA MARIA MAURER DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
ALCINDO BRAGA, 86 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: FRANCISCO VIEIRA BRAGA e AMELIA SILVEIRA BRAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 19 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
ALCIONE MARIA KLEINA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE ASSIS DA SILVA. Filiação: PEDRO KLEINA e MARIA THERESA GASPING KLEINA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
ARLENE THEREZINHA SUSS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANNA CHALCOSKI SUSS. Filiação: ERNESTO LUZ e ANNA CHALCOSKI LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
BRUNO AUGUSTO MOSSON, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FELICIA MARTINS DE OLIVEIRA MOSSON. Filiação: JOAO MOSSON e MIQUELINA MOSSON. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
BRYAN FLORIANO SALES, 3 mes(es). Filiação: BRUNO FELIPE DA SILVA SALES e AMANDA FLORIANO LOURENCO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 19 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
CLAUDINEIA CRISTINE PEREIRA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELOMIR PEREIRA DA SILVA e SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
DEJANIRA DOS SANTOS, 105 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PROCOPIO VIDAL DOS SANTOS e AMILIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
DIVONSIR ANTONIO MOURA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO GERMANO DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA MOURA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
ELADIR SILVA DO AMARAL, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: DAVID BORGES DO AMARAL e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 19 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
ELIAS JUNIOR DA SILVA MARTINS, 30 ano(s). Filiação: JOSE ELIAS MARTINS e TANIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
FABIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EZEQUIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA e GLACI SOUSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
GERCI JOSE DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ESMELICIA DE SOUSA CORDEIRO DE LIVEIRA. Filiação: PEDRO JOSE DE OLIVEIRA e FRANCISCA ANA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
GUSTAVO BODZIAK DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOAO SILVIO DA SILVA e IZOLETE BODZIAK. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
INEZ DO ROCIO MAMEDES DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: PAULO SWERGIO GARCIA DOS SANTOS. Filiação: LEONARDO MAMEDES e OTECILIA DE FREITAS MAMEDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
JOAO LUCIO CARNEIRO, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIANE CARNEIRO. Filiação: LUCIANO CARNEIRO e ISABEL GONCALVES CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
JOAO RAFAEL SARNESKI MENDES, 25 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOAO ANTONIO MENDES e ADRIANE OZORIO SARNESKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
JOCELIA OLIVEIRA DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DONIZETE GOMES DE SOUZA. Filiação: JOAO TEODORO DE OLIVEIRA e MARIA HIPOLITO DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
JOSE CARLOS ABRANTES PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARLI APARECIDA CONSANE PEREIRA. Filiação: JOSE CARIAS DOS REIS PEREIRA e CLOTILDE ABRANTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
JURACI CHAVES DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARY SEBASTIAO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE CHAVES e EMA CHAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
LEONICE DA SILVA COSTA, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ANTONIO DUARTE COSTA. Filiação: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA e DULCE TEJADA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 19 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
LOHA ARAUJO DOS ANJOS, 104 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: EDSON ARAUJO DOS ANJOS e ADRIANA APARECIDA DOS ANJOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
LOURDES GONCALVES BIDA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADRIANO BIDA. Filiação: LUDGERO FERREIRA GONCALVES e DALVA THEREZINHA FERREIRA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
LOURENCO MARCHIORI, 96 ano(s). Profissão: AJUSTADOR. Cônjuge: ALEXANDRA CECILIA KUKLIK MARCHIORI. Filiação: ARTHUR MARCHIORI e ESTHER DE OLIVEIRA MARCHIORI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
LUIZ CARLOS PINHEIRO, 89 ano(s). Cônjuge: LUZIA MESSIAS DA SILVA. Filiação: BRASILIA PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MAIKON ROQUE GONCALVES, 25 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOELCIO RIBEIRO GONCALVES e REGIANE APARECIDA ROQUE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MARCIANE GONCALVES DOS SANTOS, 37 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: JEFFERSON SILVA. Filiação: MARIO GONCALVES DOS SANTOS e DORACI APARECIDADE DE PAULA DOS SANTOS. Sepultamento: sábado, 19 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MARIA AMELIA GUIMARAES RAMOS, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ERNESTO DE SOUZ RAMOS e ODOMIRA TEIXEIRA GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MARIA CARSTENSEN, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: CRISTIANO CARSTENSEN e ALICE LIDER CARSTENSEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MARIA DA GLORIA SILVA FERNANDES, 101 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JULIO CARDOSO FERNANDES FILHO. Filiação: MANOEL DA SILVA e GENEROSA MOREIRA LOPES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MARIA DE LOURDES ZERMIANI, 68 ano(s). Filiação: ARTURO ZERNANI e LUIZA SANTOS ZERMIANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
MARIA LUCIA DO CARMO, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: EDUARDO CAETANO DO CARMO e GENY BAHR DO CARMO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
NAIR DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PEDRO CELESTINO DE LIMA e MARIA DE LURDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
NORA NEY GOMES DE ABREU, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO MARTINS CORREA e ADELINA VEIGA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 19 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
OLGA CERQUEIRA CRUZ SOUZA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL. Filiação: LAURINDO RAMOS DA CRUZ e PERCILIA CERQUEIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
OLIVIA COSTA DE MORAES, 7 mes(es). Filiação: DALVINO JOSE DE MORAES e HEMELLY DE AVILA GOMES COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
OSVALDO DE JESUS SEIXAS, 59 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A) C.N.C. Cônjuge: ROSANAI DAS GRACAS BASSANEZI SEIXAS. Filiação: RENATO SEIXAS e MARIA CARMEN ESTRADA SEIXAS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
RENATO ANTONIO NOGUEIRA, 59 ano(s). Filiação: ANTONIO NOGUEIRA e NAO CONSTA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
ROSELY RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON RIBEIRO BATISTA. Filiação: PEDRO RIBEIRO e ALZIRA BATISTA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
SERGIO LUIZ GOULART MONTAGUTI, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARIA ELIZABETH HOLD MONTAGUTI. Filiação: HEITOR FRANCISCO MONTAGUTI e LEDA GOULART MONTAGUTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 19 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
TAILOR DE ARAUJO, 59 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: NELSON ANTONIO DE ARAUJO e DULCIA ROSELI LIMA DE ARAUJO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 18 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
VAINE DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ENY PORTES. Filiação: RAUL DOS SANTOS e PEDROLINA DO CARMO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
VALDEMIRO CARRAO, 83 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: BENEDITA DAS GRACAS LEAL PINHEIRO. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES CARRAO e ALICE FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: QUITANDINHA/PR, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
VALDEVINA DO CARMO CABRAL DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS GARCIA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM DOMINGO CABRAL e ERCILIA PERES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 19 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
VILMA BORELI MACHADO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU MACHADO. Filiação: PEDRO BORELI e NAIR ROSSENER BORELI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 18/09/2026.
WILSON MARCELO GAVA, 58 ano(s). Cônjuge: ANDREA FRANCOISE ROSSA. Filiação: NEIDE ROSA e NEIDE GAVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 19 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.
WILSON VENZEL MESSIAS, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SILVANA PAMPUCHE MESSIAS. Filiação: LEONILSON DOS REIS MESSIAS e THEREZINHA VENZEL MESSIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 20 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/09/2026.