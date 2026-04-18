Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (18/04)
ADILSON JOSE TORRES, 55 ano(s). Filiação: LAURO TORRE e MARIA MADALENA TORRES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ALTIVIR SILVESTRE CORAIOLA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEONORA ZAIONZ CORAIOLA. Filiação: ANTONIO CORAIOLA e IGNEZ CORAIOLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 18 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
AMILTON CIPRIANO DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: TEREZINHA ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: NATALIO CIPRIANO DOS SANTOS e JULIA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 18 de abril de 2026 às 23:30h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ANGELA DA ROZA, 34 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DANIEL DE ALMEIDA GOBBI. Filiação: IDEBRANDO DA ROZA e CLEUSA TERESINHA FIORI DA ROZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ANTONIO CAETANO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: IZILDA DA GRACA SILVA. Filiação: ALFREDO CAETANO e MARIA LUDEK DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 18 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ANTONIO MARIANO RAUTH, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARESTIDES RAUTH e CLARA RAUTH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
AZELIA ARAUJO DA CUNHA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: PEDRO CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DE FARIAS. Filiação: PEDRO ARAUJO e DINA INDIO ARAUJO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 18 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
AZENIR SOARES CRAVO, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ADRIANA CRIDTIANE CUBIS. Filiação: LAUDENIR SOARES CRAVO e AGNES SCHUSTER CRAVO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
BELLASAMIRA DE LOS ANGELES ABUCHAIN RODRIGUEZ, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OMAR ABUCHAIN RUIZ e GLORIA CELESTINA RODRIGUEZ ZURITA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
BRUNA DE LARA BARBOSA, 26 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Filiação: DIRCEU BARBOSA e ARLETE MOREIRA DE LARA. Sepultamento: JD DAS PALMEIRAS, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
CANDIDO BERTHIER FORTES NETO, 61 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: WILSON FIGUEIREDO FORTES e MARIA DE LOURDES TONI FORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
DANIEL ROGERIO MOREIRA, 55 ano(s). Cônjuge: CRISNEIDE MENDES. Filiação: EVA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
DAVID PISSAIA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OSVALDINA PISSAIA. Filiação: VITORIO PISSAIA e LUIZA PISSAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/04/2026.
DENISE PORCOTE, 67 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: GILBERTO ANTONIO. Filiação: GERALDO PORCOTE e LILA SCHAEFFER PORCOTE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 19 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
DIRCEU CORDEIRO DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALDOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS e BELARMINA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 18 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
DOMINGOS DONIZETI DA SILVA, 68 ano(s). Cônjuge: NEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE BASILIO DA SILVA e ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:45h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
DONALD RAYMOND ROTH, 78 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: RAYMOND ANTHONY ROTH e BERTHE MARIE WALTER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
FERNANDO MANUEL DE JESUS MATIAS, 88 ano(s). Cônjuge: MARIA EMILIA DOS SANTOS MONTEIRO MATIAS. Filiação: ANTONIO MTIAS e CAROLINA DE JESUS MATIAS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
GERALDINA CELINA QUINTINO, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: SEBASTIAO QUINTINO. Filiação: JORGE MARTINS DOS SANTOSQ e MARIA CELINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
GILSON MARINO KNAPP, 65 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ELEUTERIO MARINO KNAPP e VALESCA BIRCK KNAPP. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
HELENA LUCIA LEAO STEPNIOWSKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIAN STEPNIOWSKI. Filiação: JOAO FERNADES LEAO e HAIDE ROSELIS LEAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 18 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 18/04/2026.
IARA ALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ARISTEU ALVES DOS SANTOS. Filiação: ARLINDO GONCALVES DA SILVA e FLORENCIA FREITAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
IVONETE VERA SCORSSATTO, 80 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ANTONIO SCORSSATTO e ANASTACIA SCORSSATTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
JERONIMO ANTONIO FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARVINA IZABEL FERREIRA. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO FERREIRA e FLORINDA MARQUES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
JOAO PONTES LOPES, 69 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: JOSE HILDE LOPES e DULCE PONTES LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
JOSE CARLOS DE MIRANDA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA LUCIA DE LIMA. Filiação: JOSE GOMES DE MIRANDA e SEROBA SAABOIA DE MIRANDA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
JOSE MARIO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: WILMA ELIZABETH DA SILVA. Filiação: MARIO PROCOPIO DA SILVA e ONALIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (18/04)
LAPO SGANZERLA BORDIN, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO BORDIN NETO e BARABARA ROVEDA SGANZERLA BORDIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 18 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
LUIZ ANTONIO PIRES, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSNIR JOSE PIRES e CONCEICAO GONCALVES PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
LUIZ MARTINS AQUINO, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE MARTINS AQUINO e ROSALINA RODRIGUES DE JESUS AQUINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
MARCIA BIUNE PAULINO CALIXTO, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JORGE DOS SANTOS e HELENA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
MARIA DO CARMO MARTINS KUSIAK, 74 ano(s). Cônjuge: CESLAU KUSIAK. Filiação: JARDELINO MARTINS e DORALINA MARIA DA SILVA MARTINS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
MARIA ERLINA MARTINS PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PEREIRA. Filiação: ANDRELINO FRANCISCO DA LUZ e ALZIRA MARTINS DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
MARIA JOSE DA CONCEICAO CAMARGO, 63 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: MANOEL CAMARGO e MALVINA DOS SANTOS CAMARGO. Sepultamento: DEFINIR, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
MARIA NOEMIA KLASS, 89 ano(s). Filiação: EMILIO KLASS e AFONSINA MARCONDES KLASS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
MERCEDES DA LUZ FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ FERREIRA. Filiação: JOA PEDRO DA LUZ e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
NADIR MARQUES RODRIGUES, 60 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: ADENILSON LUIZ RODRIGUES. Filiação: URIAS MARQUES DOS SANTOS e ANIVERSINA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
NILZA JOHNSOM COSTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULINO ANTONIO COSTA. Filiação: ACHILES JOHNSOM e NARDINA DE LARA JOHNSOM. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ONOFRE BENTO PRIETO, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO PRIETO FILHO e ROSA FONTAM PRIETO. Sepultamento: CEMITERIO FORMOSA DO OESTE – PR, quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ORIETTE MORAES VIEIRA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO GUILHERME VIEIRA DA SILVA. Filiação: ANACLETO MORAES e HERMINIA BUENO MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
OSVALDO RIBAS CAVALHEIRO, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: PAULINA CAVALHEIRO. Filiação: ABELARDO CAVALHEIRO DE ALMEIDA e DONALIA RIBAS DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 18 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
PEDRO LEONARDO RAMALHEIRO, 1 mes(es). Filiação: EDSON CLEYTE RAMALHEIRO JUNIOR e ALINE APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
RAFIAA ELSNER, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PETER ELSSNER. Filiação: TAIEB BOUSSAIRI e SAIDA BOLSSAIRI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
RITA DE CASSIA RODRIGUES REYNAUD, 68 ano(s). Filiação: OSMARIO RODRIGUES e RUTH MAYER RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ROBERTO SIQUEIRA FILHO, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: AGLAIR CECCITTO SIQUEIRA. Filiação: ROBERTO SIQUEIRA e DONAYDE CASTILHO SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 18 de abril de 2026. Data do Falecimento: 17/04/2026.
ROSA MARIA LAMP BOGES, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIANO RIBEIRO BORGES. Filiação: ADAO PRIMO LAMP e MARIA SEBASTIANA LAMP. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DORLI OLIVEIRA. Filiação: LUIZ DE OLIVEIRA e EPHIGENIA RIBAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
SIRLEI APARECIDA ALVES, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILIEL ALVES. Filiação: LUIZ ALVES e TEREZA ALVES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
STELLA MEIRA DOS SANTOS, 32 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: SEZINANDO RIBEIRO DOS SANTOS e ADRIANA APARECIDA MEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/04/2026.
TEREZA DE JESUS MONTEIRO, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: PEDRO MONTEIRO. Filiação: BRASILINO ANTONIO CARDOSO e GERALDINA MARIA DA LUZ CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 18 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
VALDECIR MENDES, 44 ano(s). Filiação: JOAQUIM MENDES e GERALDA COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 18 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/04/2026.
VILMA KOHN RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HELIO RODRIGUES. Filiação: RUDOLFO KUHN e MARIA JUVENTINO KOHN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 18 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/04/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (18/04)