Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (16)

Abelardo dos Santos, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otávia dos Santos. Sepultamento ontem.

Alex Diego Vanelli Cardoso dos Santos, 23 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Wilson Vanelli e Lucimeri Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Anderson Antônio Forcellini, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Airton Antônio Forcellini e Dileta da Silva Bueno Forcellini. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Belmonte, saindo da Capela Cemitério Municipal de Belmonte.

Anderson Derbli Schicorski, 47 anos. Profissão: analista. Filiação: Urbano Schicorski e Rosa Derrbli Schicorski. Sepultamento hoje, São José, saindo da Capela São Francisco.

André Novaski, 91 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Maria Novaski. Sepultamento ontem.

Antônio Alves dos Santos, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Alves dos Santos e Luzia Severina de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Bairro Cajuru CurtibaPR.

Aquelina Capiobianco, 86 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Luís Capiobianco e Filomena P Capiobianco. Sepultamento ontem.

Bemvinda Correa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Correa e Maria Luíza Ribeiro. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Pereira, 70 anos. Profissão: assessor(a) administrativo. Filiação: Álvaro Pereira e Bonifacia Maiolino Pereira. Sepultamento ontem.

Carlos Tatesudi, 77 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Tomomitsu Tatesudi e Massako Tatesudi. Sepultamento ontem.

Circe Loiola da Silva, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Alves de Castro e Guilhermina Loiola de Castro. Sepultamento ontem.

Cleonice Dias da Silva Giacomelli, 62 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Félix Dias da Silva e Isabel Rocha da Silva. Sepultamento ontem.

Cleuza de Oliveira Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Antônio de Oliveira e Maria Margarida. Sepultamento ontem.

Eduardo de Franca Paula, 31 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdevino de Franca Paula e Dirlene Silva Lima Paula. Sepultamento ontem.

Eduardo de Oliveira Rosa Neto, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jair de Oliveira Rosa e Maria de Lourdes Pinheiro Rosa. Sepultamento ontem.

Élcio Luiz Felício, 65 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Manoel Felício e Palmira Francisco Felício. Sepultamento ontem.

Elcita Koch dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Willibaldo Koch dos Santos e Herta Erlinda Koch. Sepultamento ontem.

Eleutério Demétrio, 66 anos. Filiação: Eugênio Demétrio e Elvira Zadorosny Demétrio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Ermelina da Cruz Amaral, 66 anos. Filiação: José Pedro do Amaral e Nair da Cruz Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Francisca Rodrigues Nascimento, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Anastácio dos Santos e Adercyr Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Francisco Pereira da Silva, 75 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Peres da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Igneis Zampiri Manfron, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Zampiri e Francisca Machado Zampiri. Sepultamento ontem.

Ilma de Souza Vale Barbosa, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Jovenal do Vale e Elvira de Souza Vale. Sepultamento ontem.

Ivan Tortato, 64 anos. Profissão: líder de manutenção. Filiação: Aristides Antônio Tortato e Ione Tortato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Ivete Celestina Ribeiro dos Santos, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Benedito Leal dos Santos e Araci Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Janine Miriam da Silva, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Irineu da Silva e Decaldemira Alberti da Silva. Sepultamento ontem.

Jefferson Ricardo Prestes Barrios, 53 anos. Filiação: Nelson Barrios e Soeli Prestes dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

José Amâncio de Azevedo, 73 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Amâncio Joaquim de Azevedo e Doralice Zulmira da Conceição. Sepultamento ontem.

José Silvério de Oliveira, 67 anos. Profissão: soldador. Filiação: Benedito de Oliveira e Catarina Bernardina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Leonice Kellner, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Willy Kellner e Erica Elvira Kellner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lilian Maria Martins, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nicolau Simedo Martins e Irene Ptok Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Maria Gouveia de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Antônio de Gouveia e Josepha Lozano de Gouveia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria Marise Lau, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ambrozio Lau e Terezinha Lau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela da Colônia Revier (Campo Largo).

Maria de Lourdes Otto, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto Wedderhoff e Helena Wedderhoff. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Vieira Vasconselo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Vieira e Ana Franca Vieira. Sepultamento ontem.

Matilde Escobar Perez da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Escobar Perez e Benta Alves. Sepultamento ontem.

Maude Sandoli Cavallari, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mathias Sandoli e Amabile Canal. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Miriam Heloisa Kulig, 76 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Francisco Kulig e Marina Segalla Kulig. Sepultamento ontem.

Naiane Cristiane Santos, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orestes Pedroso Santos e Telma Edjane Serafin Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Narciso Yabonski, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Leonardo Yabonski e Terezinha Yabonski. Sepultamento ontem.

Nelcy Terezinha Artuzo de Quadros, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tercilia Artuzo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Rua Benedito Siqueira Branco, 470 Jardim Paranaense.

Odair Gonçalves de Lima, 44 anos. Profissão: servente. Filiação: José Ferreira de Lima e Lieusa Gonçalves de Lima. Sepultamento ontem.

Rizete da Silva, 74 anos. Filiação: Heraclito José da Silva e Zilda da Silveira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Rubens Gonçalves Ferreira, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Salustiano Gonçalves Ferreira e Maria Bernardina de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Sebastiana Coimbra Viana, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zutero Coimbra e Jovenata Vicentina. Sepultamento hoje, São Manoel, saindo da Capela Municipal.

Sérgio Fabrício, 45 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Fabrício e Maura Moreira Fabrício. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Barbosa Ferraz, saindo da Capela do Municipal de Barbosa Ferraz.

Sérgio Notari, 62 anos. Filiação: João Notari e Irene Notari. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Sílvia Carla Nascimento da Rosa, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Franco da Rosa e Ivani Maria dos Santos do Nascimento da Rosa. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sílvia Moreira de Moraes, 99 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Moreira e Marina B Moreira. Sepultamento ontem.

Terezinha Eloina Bonora, 65 anos. Filiação: Celso de Moura e Neusa Maria de Moura. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Tsuyoshi Kubo, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Etsumo Kubo e Tadakichi Kubo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Waldemiro Schiochetti, 92 anos. Filiação: Joaquim Schiochetti e Angelina Schiochetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Zelide Maria Joucowski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Genero e Luíza Genero. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

