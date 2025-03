Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (15)

ALICE ROSA DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE GALDINO SOARES e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de março de 2025 às 09:00h.

ARACI MARIANO BRANDAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAIDE BRANDAO. Filiação: FRANCISO DOMINDOS MARIANO e ADELAIDE DE RAMOS MARIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de março de 2025 às 17:00h.

ARCILIO MILDEMBERGER, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSELI CORREIA. Filiação: ZACARIAS NILDEMBERGER e HELENA MILDEMBERGER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:00h.

BENEDITO JAIME PIOVEZAN, 71 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: PALMIRA BENEDITA SANTIAGO PIOVEZAN. Filiação: ANTONIO LUIZ PIOVEZAN e JUREMA CAMPANHOLO PIOVEZAN. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 15 de março de 2025.

CARLOS CHARACK LINHARES, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SURAMA DAMASIO PILATTO LINHARES. Filiação: CALVI PAULA LINHARES e MARIZA CHARACK LINHARES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 15 de março de 2025 às 14:00h.

DIVA MARIA WOIJCIK, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO WOJCIK. Filiação: LAUDELINO ISIDORO e APARECIDA DE JESUS ISIDORO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de março de 2025 às 16:00h.

EMIDIA DAS GRACAS RAMOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CELIO MESSIAS RAMOS. Filiação: NIVALDO BARBOSA e MARIA BARBOSA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:30h.

ESTHERA SZALKOWICZ PACIORNIK, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HERMES PACIORNIK. Filiação: GESZEL SZALKOWICZ e CYPPA SZALKOWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sexta-feira, 14 de março de 2025 às 16:00h.

EUZELIA DA SILVA FONSECA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: RIVAIR DA FONSECA. Filiação: JUVINO SOARES DA SILVA e PAULINA BERTOLDI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 15 de março de 2025 às 10:00h.

GABRIEL GUEDES, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROSANNE APARECIDA GUEDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de março de 2025 às 14:00h.

HILDA MARIA DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE LIMA SOBRINHO e FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 15 de março de 2025 às 19:00h.

JANADIR ZANELLA, 64 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: COROLINDO ZANELLA e OLINDA ZANELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 15 de março de 2025 às 17:00h.

JOAO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: CANDIDO RIBEIRO DA SILVA e MARIA JANDIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de março de 2025 às 17:00h.

JUCELIA KUKLA DINIZ, 57 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SERGIO DE ALMEIDA DINIZ. Filiação: JOSE MARTIM KUKLA e VERONICA KARACH KUKLA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sábado, 15 de março de 2025 às 15:00h.

JULIO FLORZ, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEICE EVARISTO TEIXEIRA FLORZ. Filiação: ZENOVI FLORZ e REGINA FLORZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de março de 2025 às 16:30h.

LEONARDO PECH RODRIGUES, 18 ano(s). Profissão: CHAPEIRO. Filiação: WILTON FERNANDES RODRIGUES e ANDRIELE PECH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de março de 2025 às 14:00h.

LUANA CAROLINE ORLANDINI, 32 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: LUIS CARLOS BIESEK JUNIOR. Filiação: ZIGOMAR ORLANDINI e ROSIMARI POLGA ORLANDINI. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE CAMPOS GERAIS – PONTA GROSSA/PR., sábado, 15 de março de 2025.

LUIS ROGERIO DO COUTO, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DO COUTO FILHO e ROSA PLACIDO DO COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 15 de março de 2025.

LUIZ CARLOS PREVIDI, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: WILSON PREVIDI e JURACY OLYNTO PREVIDI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 15 de março de 2025 às 16:00h.

LUZIA LOPES RIBEIRO CARDOZO, 79 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: SERGIO RIBEIRO CARDOZO. Filiação: JOSE LOPES e PALMYRA GAY. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 15 de março de 2025 às 17:00h.

MARGARIDA NEVES SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: JULIO FERNANDES e MARIA FONTOURA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA CONCEICAO DO CARMO PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SEBASTIAO DOMICIANO PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DO CARMO e TEREZINHA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de março de 2025 às 11:00h.

MARIA HELENA DO NASCIMENTO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BAPTISTA DO NASCIMENTO e MARIA OTAVIA DE ARAGAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de março de 2025 às 15:00h.

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FIRMINO DE OLIVEIRA e EDUVIGA OTTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 15 de março de 2025 às 16:00h.

MARILI DA MARCA FERNANDES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FORTUNATO ESTEPHANO MORO DA MARCA e ROZA MAZA DA MARCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 15 de março de 2025 às 16:00h.

MATILDE CHEPLUKI MACHADO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CESAR MACHADO. Filiação: ESTEFANO CHEPLUKI e MARIA CHERSOSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de março de 2025 às 14:00h.

MICHELE GOMES DE CAMARGO ARAUJO, 41 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: GILSON CASTILIO. Filiação: JANUARIO MANOEL DE ARAUJO e SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE APIAÍ – SP, sábado, 15 de março de 2025 às 16:30h.

NELSON JELLER, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: EDNA GRANGEIRO JELLER. Filiação: ANTONIO PEDRO JELLER e MARIA BEULKE JELLER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de março de 2025 às 15:00h.

NEUSA CAETANO DE SOUSA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL RAMOS DE SOUZA. Filiação: MANOEL CAETANO FERREIRA e JOSEFA FLORENTINO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sábado, 15 de março de 2025.

PEDRO CARLOS KAPLUM, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MICALINA KAPLUM. Filiação: PEDRO KAPLUM e ROSA BAGGIO KAPLUM. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 15 de março de 2025 às 12:00h.

RENATO GEVAERD, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MAUD ELIZABETE WANDEUR GEVAERD. Filiação: FERNANDO CARLOS GAVAERD e JOSEFINA TOMIO GEVAERD. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 15 de março de 2025.

RENATO ROXO COUTINHO DUTRA, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: WALDEMAR COUTINHO DUTRA e MARIA THEREZA ROXO COUTINHO DUTRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 15 de março de 2025 às 21:00h.

SEBASTIANA CORDEIRO REIS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OZANAN DA SILVA REIS. Filiação: RAIMUNDO CORDEIRO DE OLIVEIRA e JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de março de 2025.

TEREZA MAIA DE FREITAS GUIMARAES, 81 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ELIZEU BARROS DE FREITAS GUIMARAES e GUIOMAR MAIA DE FREITAS GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 15 de março de 2025 às 13:30h.

VICENTE MISTER BERNARDO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HELGA BERNARDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 15 de março de 2025.

VITORIA KUTACHO, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO KUTACHO. Filiação: PAULINO ALVES STANISKI e MARIA DA GLORIA FERREIRA STANISKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 15 de março de 2025 às 17:00h.

