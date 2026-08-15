Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 15/08/2026

ANA MARIA DIAS, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO DIAS e CANDELARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
APARECIDA MACHADO BARROSO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS BARROSO e THEREZINHA MACHADO BARROSO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
ARIANA BITTENCOURT DA ROCHA LOURES, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JAURES DA ROCHA LOURES e DIVA BITTENCOURT DA ROCHA LOURES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
AURORA DE SOUZA CROSATTI, 3 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUCAS GABRIEL DE SOUZA e ANA LUIZA DOS SANTOS CROSATTI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
BEATRIZ DO ROCIO NORBERTO TEIXEIRA, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: NELSON SANTOS VIDOLIM TEIXEIRA e LUZIA NORBERTO TEIXEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
CARLOS ANDRE FERREIRA, 44 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: PATRICIA MARTINS TAVARES CORREA. Filiação: MANOEL CARLOS FERREIRA e CLEUZA TEREZINHA DE LIMA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
CARLOS LAUDEVIR FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: ARLETE LAUDEVIR FERREIRA. Filiação: TEODORO FERREIRA e LUIZA AMARAL FERREIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
CLAUDIO ANTONIO SANTANA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ZENIR MARIA SANTANA. Filiação: ANTONIO JOSE SANTANA e HERONDINA SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
DANIEL CAMARGO MANEIRA, 25 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: JENIFFER DE FARIA VIEIRA MANEIRA. Filiação: GILMAR MANEIRA e SONIA MARIA CAMARGO ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
DEMOCLES PAULO MACHADO, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARILIA DO ROCIO MACHADO. Filiação: DEMOSTHENES MACHADO e MARIA BELMIRA MACHADO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
DENIS DONATO FERNANDES, 77 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: WALDENEI DE MARINO FERNANDES. Filiação: RAPHAEL FERNANDES DE DEUS e NANCY LEONILDA DONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
DESELHO VICENTIN, 89 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: JACIRA GOMES VICENTIN. Filiação: JOSE VICENTIN e AMELIA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 15 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
EDEMIR LUIZ KOWALSKI, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SILMARA CARVALHO KOWALSKI. Filiação: HYPOLITO HYGINO KOWALSKI e MARIA OLINDINA WISENTAINER KOWALSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
ELVIRA SAGMEISTER REICHERT, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEINZ ALBERTO REICHERT. Filiação: XAVER SAGMEISTER e GERTRUDES SAGMEISTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
EVANDA CANDIDA ALVES WINK, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLAUDIO REINALDO WINK. Filiação: AUGUSTO PIRES ALVES e ALMANTINA CANDIDA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
FERNANDO JOSE GONCALVES SANTOS, 67 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JERONIMO GUIMARAES SANTOS e IRACEMA GONCALVES SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
IZABEL ADAMI DOS PASSOS, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROBERTO DOS PASSOS. Filiação: ANASTACIO ADAMI e MARIA NATA GOIS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JAKELINE BARBOSA DA SILVA FERREIRA, 38 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DOUGLAS EDUARDO FERREIRA. Filiação: EDSON BARBOSA DA SILVA e CLEUSA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOAO CARLOS BUENO, 72 ano(s). Cônjuge: MARIA SUELI PRESTES BUENO. Filiação: IZALTINA RODRIGUES BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOAO ROSA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: DALILA BUENO DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO ROSA DOS SANTOS e MARIA BENEDITA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSANE MARTINS JUSZEZAK, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: PEDRO FLORIANO PATEK. Filiação: JOSE JUSZEZAK FILHO e VERA LUCIA MARTINS JUSZEZAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSE ALVES CORREIA, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSILENE FERREIRA DA SILVA CORREIA. Filiação: MIGUEL VAZ CORREIA e BELIZARIA ALVES CORREIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSE BAKA FILHO, 65 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: JOSE BAKA e RUTH CROCTTE BAKA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSE BRAMBILLA, 96 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES BRAMBILLA. Filiação: ANGELO BRAMBILLA e EVA KURTA BRAMBILLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 15 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSE CID CAMPELO NETO, 47 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE CID CAMPELO FILHO e LUCIANE MOCELLIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 15 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSE MOURAO COSTA, 74 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: RAIMUNDA DE SOUZA LIMA MOURAO. Filiação: SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA e MARIA AMPARO COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSE VANDILINO PEREIRA DA ROCHA, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SANTA APARECIDA DA ROCHA. Filiação: LUIS PEREIRA DA ROCHA e SEBASTIANA FIRMINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JOSEFA JAROCZINSKI BREGOSCH, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VALTER BREGOSCH. Filiação: ROMAO JAROCZINSKI e MARIA JAROCZINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JUAREZ RODRIGUES, 63 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ALVINO RODRIGUES e JUREMA PADILHA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
JULIANO MANOEL MEHL BOMBILIO, 44 ano(s). Profissão: CHEFE LOGÍSTICA. Cônjuge: VANESSA CRISTINA PERCEGONA. Filiação: LUIZ CARLOS BOMBILIO e MARLENE MEHL BOMBILIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
LAURO JOSE NASSAR, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE NASSAR e ROSA NASSAR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
LEILA MARY LUIZ, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: BENTO EZYDIO LUIZ e MARIA CANDIDA KULIK LUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
LIDIA BOCHNIA SAKOVICZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRUNO SAKOVICZ. Filiação: PEDRO BOCHNIA e ANGELICA BOCHNIA. Sepultamento: SERRINHA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
LIRIA GASPARIN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIO GASPARIN. Filiação: ANGELO STRAIOTO e ROSA GERADELLI STRAIOTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
MARIA INES MENEGHETTI RAEDER, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ORLANDO RAEDER. Filiação: VICENTE HAHILTON MENEGHETT e MARIA CONCEICAO VEIGA MENEGHETTI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.
MARIA RITA BERNARDI DE ANDRADE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATHIAS VILHENA DE ANDRADE. Filiação: JOSE BERNARDI FILHO e JULIA MARGARIDA FERREIRA BERNARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
MIRIAN DE ANDRADE ERZEL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO ERZEL. Filiação: CARLOA CIRILO RIBEIRO DE ANDRADE e HELENA ALSDORF DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 15 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
NANCY APARECIDA DA SILVA BOSQUI, 75 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: GILBERTO BOSQUI. Filiação: MANOEL CELESTINO DA SILVA e DAVINA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
NELSON FALEIROS MARCHIORI, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: IRACI NERI MARCHIORI. Filiação: JOAO MARCHIORI e LUCINDA FALEIROS DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
ODESIO LASARINO PORSE, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEUSA PADILHA PORSE. Filiação: FRANCISCO PORSE LOSANO e ESTELA LASARINI PORSE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
OTAVIO FRANCISCO DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA JOSE DA SILVA. Filiação: ARISTIDES FRANCISCO DA SILVA e MARIA TEREZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
RAPHAEL BAPTISTA, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PASCOALINA BATISTA. Filiação: FRANCISCO BAPTISTA e MARIA CAZUREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
ROSANE RAUEN, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCAR JOSE RAUEN e LUCILIA MUHLMANN RAUEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
ROZA OPIEKON SCHMITT, 80 ano(s). Cônjuge: ALCIDES SCHMITT. Filiação: JOAO OPIEKON e MARIA DOS ANJOS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
RUBENS SPOSITO, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VICENTE SPOSITO e ANGELINA CALIENDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO e SEBASTIANA MARIA BENTO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
SERGIO MIGUEL OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SANDRA MARA MAINKA OLIVEIRA. Filiação: BENO DA SILVA OLIVEIRA e HILDA WESTPHAL OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
SINFRONIA MOREIRA LIDIO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO JOAO LIDIO. Filiação: MARCAL DA CRUZ MOREIRA e RITA SIMOES MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 15 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
VENANCIO PINHEIRO, 74 ano(s). Cônjuge: MARIA SALETE PINHEIRO. Filiação: JOAO PINHEIRO e JANDYRA PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 15 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
VERA LUCIA LUNARDI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR LUNARDI. Filiação: BENTO DA SILVA e LEOBERTINA NAZARIO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 14/08/2026.