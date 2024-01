Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (13)

AIDA MEDEIROS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CALISTO DE MEDEIROS e ANA FRUTUOSO DE MEDEIROS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANA LIBANO TWARDOWSKY, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TWARDOWSKY FRANZ. Filiação: JOAO LIBANO DE SOUZA e ARINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ANA MARIA LIPINSKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANUEL LOPES DA SILVA e MARIA PIEDADE DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 11:30h.

ANTONIO BARBOSA LIMA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE BARBOSA LIMA e BENEDITA DOMINGUES. Sepultamento: CEMITERIO ADAO LOPES JARDIM ALEGRE PR, sábado, 13 de janeiro de 2024.

ATAUILDE ALBERTO HOFFMANN, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANA NELCI GUESSER HOFFMANN. Filiação: EGON REINALDO HOFFMANN e MARIA TEREZA RIBEIRO HOFFMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES, 43 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DIRCEU PEREIRA FERNANDES e VILMA SEBASTIANA PEREIRA FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CIRO MELO GARRETT, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VERGILIO DE ALMEIDA GARRETT e OTILIA MELO GARRETT. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DIRCE GASPARIN BUNECK, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO BUNECK. Filiação: JOSE GASPARIN e RODOCINA KRUGER GASPARIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 09:00h.

DURVAL FARIAS, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ARLETE DOS SANTOS. Filiação: ABILIO FARIAS e ROSA FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de janeiro de 2024.

ELEONORA BEATRIZ GURGEL BALCEZAK, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e MARCIA REGINA BALCEZAK. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ERNANI RUFINO DE SIQUEIRA, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO RUFINO DE SIQUEIRA e MARIA HENING DE SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:00h.

FLORA DOS SANTOS MENDONCA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES MENDONCA e BALBINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 15:00h.

GABRIEL FARIA DOS SANTOS, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ZENI DOS SANTOS FARIA e ZENI DOS SANTOS FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 13 de janeiro de 2024.

GENILSON DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DIRCEU PROPST DE OLIVEIRA e DIRCE DA CONCEICAO LARA PROPST. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:00h.

GENTIL SOARES, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARINA MARTINS SOARES. Filiação: JUVENAL SOARES e MARIA ORTENCIA DE SOUZA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de janeiro de 2024.

GILKA MARILIA TRAUER, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO ELIAS TRAUER e LEONOR TRAUER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:00h.

IRENE IZABEL URAC, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE AFONSO HUMBERTO MONTE. Filiação: STEVAN URAC e HELENA URAC. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 12:00h.

JACKSON MAURICIO CHACAO, 29 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: GERSON CHACAO e VIVIAN APARECIDA FROGUEL CHACAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOAO MESSIAS GOMES DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EUNICE GOMES DE ARAUJO. Filiação: SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO e EURIDES LIMA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE GILBERTO SCHEFER, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA DA GRACA BORGES SCHEFER. Filiação: GASTAO CHEFER e MARIA GENY RODRIGUES SCHEFGER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 15:30h.

JOSE LUIZ SANTIAGO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DANIELA CRISTINA CAVALCANTE. Filiação: LUIZ SANTIAGO e INES GENOVEVA SANTIAGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LOURDES DA LUZ, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO DA LUZ e EDILIA ORTIS DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 13 de janeiro de 2024.

LUIZ BENVENUTO MONEGAT, 93 ano(s). Profissão: TABELIÃO. Filiação: MARIO MONEGAT e MARIA LONGHI MONEGAT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024.

MARIA CAROLINA BACHIN, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CARLOS BACHIN e ISOLINA MARIOTO BACHIN. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA PEREIRA DE MATOS, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: PAULO MATOS. Filiação: JOSE MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS e ANA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM SERRA VILE – LONDRINA PR, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIO BORNANCIN, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DURVALINA APARECIDA DE CARVALHO. Filiação: JOAO BORTOLO BORNANCIN e JUDITE BORNANCIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 09:30h.

MIGUEL MARCIO KUROWSKI, 47 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALVINO KUROWSKI e ANA KUROWSKI. Sepultamento: CEMITERIO DO CERRO VERDE – QUITANDINHA, sábado, 13 de janeiro de 2024.

NILCEIA ROCHA RAPP, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: HELIO CESAR RAPP. Filiação: ALCIDES DA SILVA ROCHA e MAURINA VIEIRA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ODETTE CARNEIRO DE MORAES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILON NUNES DE MORAES. Filiação: ANNIBAL BORGUES CARNEIRO e ODETTE BOND CARNEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ORDIMIRA DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: e WALDEMIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ORLI ANTONIO DISSENHA, 85 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Filiação: JOAO DISSENHA e LEONI DISSENHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

OSORIO ERNESTO FROES, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO FROES e REGINALDA FERREIRA FROES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 13 de janeiro de 2024.

PEDRO DE SOUZA SANTIAGO, 102 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICENTE DE SOUZA SANTIAGO e JOAQUINA DE SOUZA SANTIAGO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 10:00h.

RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Cônjuge: MARIZE MELO DA SILVA. Filiação: CICERO BERNARDO DA SILVA e TEONILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

RONALDO JUNIOR DA COSTA ROCHA, 26 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: RONALDO LOPES DA COSTA e ERMELINE CLARICE ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ROSA NOVINSKI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROMAO NOVINSKI e BALBINA NOVINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ROSITA RAMOS MAZUROSKI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RAMOS e ZORAYDE VIEIRA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 13:30h.

TERESINHA DA SILVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOBIAS DA SILVEIRA. Filiação: PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA e DELFINA LOURENCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 15:00h.

TEREZINHA APARECIDA ROSSA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANGELO ROSSA. Filiação: JOSE ARNALDO COSMO e ANNA CARLESSO COSMO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

YANG YUZHEN, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: YANG BEI MEI e YANG BEI MEI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 13 de janeiro de 2024.

ZIMA GOMES DE LIMA, 84 ano(s). Cônjuge: DIVA MACHADO DE LIMA. Filiação: JOAQUIM GOMES DE LIMA e JANUARIA PADILHA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 10:00h.

